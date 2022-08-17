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8月10日、設立5周年を迎えた杭州インターネット法院（裁判所）が「ネット知的財産権裁判白書」を発表した。裁判の概況、訴訟の特徴、知財裁判効果・能力の向上、司法裁判モデル機能の発揮、人材育成の強化などの側面から5年間の活動経験をまとめた。

杭州 インターネット法院は過去5年に2万3011件のネット関連知的財産権事件を受理した。内訳は著作権事件が2万1831件、商標権事件が697件、不正競争事件が400件、ドメイン関連事件が83件となっている。「白書」はこれらの事件について分析を行い、事件の特徴や審理の規則、経験などを取りまとめたもので、ネット関連の知財司法保護に関する杭州インターネット裁判所の模索と段階的成果を反映している。

杭州インターネット法院は当日、データ・アルゴリズム、個人情報保護、ネット上の不正競争、ネットサービス契約の4種類の10大典型的事例を発表した。

出所：中国打撃侵権工作網

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