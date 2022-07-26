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全球碳排放加大环境污染，低碳能源转型加速，新能源汽车浪潮兴起。新能源汽车的续航能力和充电速度是人们一直关心的问题。

1. 新能源汽车的续航能力

影响新能源汽车续航能力的主要因素是电池的储能技术。本想在电池储能技术的最新专利里研究下新能源汽车的续航能力，奈何检索了近两年公开的专利中并没有发现电池储能技术的相关专利。

从检索到的近两年的专利中发现，目前在新能源汽车的节能方面有很多技术，例如：

发明名称：一种使用寿命长的新能源汽车用动力总成，申请号：202210058070.7，申请日：2022.01.19

新能源汽车主要通过动力总成进行驱动，该方案的发明点在于在动力机构侧面的顶部且对应传动机构的位置安装了动能回收机构，通过动能回收机构对动力进行回收，起到节能的目的。

另外，从新能源汽车的硬件上也提出了许多节能设备，例如:

发明名称：一种基于绿色环保型新能源汽车节能音响系统，申请号：202110477729.8，申请日：2021.04.30

此方案通过太阳板对蓄电池进行充电，达到对电动车中音响系统的节能效果。

发明名称：一种基于绿色环保型新能源汽车节能音响系统，申请号：202022650529.1，申请日：2020.11.16。

此方案通过回风口使得冷风室内部的部分空气能够通过固定管到达蒸发器的底部对其进行热交换，从而使得空气能够更加充分的与蒸发器进行接触，从而加速车辆内部的温度降低，达到节能的效果。

从上述检索到的专利来看，目前主要在节能方面延长新能源汽车的续航能力。但是笔者认为电池储能技术是推动新能源汽车全面普及，走入寻常百姓家的重要卡点，在电池储能技术上还需要再提高。

2. 新能源汽车的充电时长

对于电动车而言，充电速度赶不上加油速度，在一定程度上影响用车体验。另外对于充电桩的建设尚不能全面覆盖，市内充电不便，长途更严重受限，电动车的充电时长仍然是一大痛点，是影响新能源汽车发展的重要因素。

从检索到的近两年的专利中发现，目前在新能源汽车的充电技术上有很多的突破，例如：

发明名称：充电电流的确定方法和系统，申请号：202111471098.5，申请日：2021.12.03

在此方案中，对当前输出电流是否允许增大做出判断；在允许电流增大的情况下，通过计算允许升温的时间，来确保充电过程中温度不超过温度报警阈值，保证充电稳定性，并且在允许范围能将输出电流调至最大，实现快速充电的过程，能够改善新能源汽车充电的过程中，充电速度慢、时间长，且大电流充电导致充电过程中温度升高，容易发生充电中断的问题，达到了兼顾快速充电和温度保护功能，保证充电稳定性的前提下缩短充电时间的效果。

发明名称：一种电动汽车车载光伏快速充电装置，申请号：202111399830.2，申请日：2021.11.24

在此方案中，通过光伏电池解决目前充电桩数量少难以满足新能源续航能力的需求，通过DC/AC升压变换器对收集到的直流电能升压处理，然后在经过AC/DC升压变换器进行二次升压处理转换为直流电对车载电池进行充电，以解决光伏充电速度慢的问题。

在强调节能减排，碳达峰与碳中和的今天，新能源无疑是一条重要的赛道。而电池作为新能源汽车的心脏，是新能源汽车不断增长，长久发展的关键。在电能存储、节能、以及充电效率上，都可能是我们今后的突破点。结合国内涌现出的大批新能源车企，专注于新能源动力电池系统研发的高新企业，在新能源赛道上实现弯道超车指日可待。

以上图片来源于soopat中下载的专利文献

关键词： 续航能力,专利,新能源汽车节能技术，新能源汽车充电时长，

康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州、德国、美国、日本设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。

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