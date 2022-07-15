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专利分析在很多人看来都很陌生，即使本行业的人通常也很疑惑，专利分析对企业到底有什么用，为什么要做专利分析？专利分析能助力研发吗，如果要助力研发，该从哪些角度分析？

一、专利分析对企业的作用

说起专利分析对企业的作用，先看两个实例。

1、小米手机的波折起伏

2014年12月，在中国锋芒正盛的小米手机在印度被指控侵犯爱立信的多项专利，之后印度新德里高等法院裁定小米的部分手机被禁止在该国销售 。2015年，小米进军美国市场时，被美国知名的Patent Troll（专利流氓）Blue Spike向马歇尔分院起诉，导致其进入美国市场的受阻 。

之后的小米痛定思痛，通过系统地分析自身专利短板，不仅花大价钱申请专利，也频繁地收购专利。经过几年的发展，小米得以进入欧洲和美国这些市场竞争激烈的国家。

2、蒂森克虏伯侵权案件的漫长诉讼

2011年，蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司被深圳中集天达空港设备有限公司起诉，称蒂森克虏伯侵犯了其中国专利的知识产权，历经五年时间，2016年蒂森克虏伯终于证明了其技术属于现有技术，不构成侵犯专利权。虽然蒂森克虏伯最终赢得了胜诉，但在2011年至2016年期间，因侵权案件影响，其在中国的销售也受到了很大的影响 。

近年来，蒂森克虏伯较为注重专利保护，从专利保护、竞争性知识产权环境分析、刺激和激励专利创造 等方面进行了较多的分析 。

通过以上两个例子可以看出，知识产权影响公司的市场销售，进而直接影响公司的发展。以上两个例子中，小米和蒂森克虏伯后期都通过专利分析，弥补了自身知识产权的不足，从而为自身知识产权构建了更为牢靠的盾牌，可以在较大程度上减少因专利诉讼带来的不必要损失。

这也折射出，企业在不断发展和创新的过程中，能否接受专利及相关理念，是企业未来发展的关键。即，企业需要通过不断地进行专利分析，为其未来的发展和创新保驾护航，这不仅适用于大企业，也适用于中小企业。

二、专利分析如何助力研发

在说明从哪些方面分析专利可以助力研发前，先介绍专利与研发的关系。专利作为一种知识产权，是保护研究与研发产出的一种重要方式，即对于专利申请人来说，专利一方面代表了相关申请人的研发成果，另一方面也代表了相关申请人的无形资产权利。说得更明白一点，专利是以公开换保护，其一方面以文献的形式揭露申请人的相关技术，另一方面也赋予了申请人针对相关技术在一定地域一定期间内的独占权，亦称为相对垄断权。

举一个例子，企业A要研发一款电梯提升机，在当前的环境下，已经有很多款电梯提升机，且已有分布在不同国家和地区的相关专利。那么作为一个欲要长期发展的企业，企业A将不得不考虑以下几个问题：

1、现有的电梯提升机都有哪些类型？

2、外界的电梯提升机都有哪些专利技术，这些技术可以借鉴吗？

3、自身研发的技术是否侵犯他人专利权？

4、自身的电梯提升机技术都可以申请哪些专利进行保护？

对于问题1来说，资深的技术人员能够如数家珍般说出，普通的技术人员也能够通过非专利信息调研来获取，这个问题较为简单。但对于问题2、3、4来说，涉及到电梯提升机的相关专利，需要综合考虑企业A的研发目标、自身技术、知识产权策略，进行全面的专利分析，这是企业A需认真考虑的问题。

1、外界的电梯提升机都有哪些专利技术，这些技术可以借鉴吗？

以电梯提升机为例，进行一个简单的专利检索，其中电梯提升机专利包括科恩股份公司申请的专利CN1118763A，科尼电梯有限公司申请的专利CN1085520A，通力股份公司申请的专利CN104627796A、CN104627796A，株式会社日立产机系统申请的专利CN203896058U、CN203933187U等。以上这些专利技术都是相关公司的研发成果，涉及提升机容置室、减速和停止指令、减震方法、永磁式旋转电机及提升机固定装置等。

那么对于企业A来说，以上专利技术是否可以为自身的研发提供借鉴和启发呢？这个问题需要根据企业A自身的研发方向来判断。

2、自身研发的技术是否侵犯他人专利权？

对于第二个问题，企业A自身研发的电梯提升机是否侵犯以上专利的权利呢？企业A或许会说，技术都是我们自己研发的，不会侵权。然而事实却是，自身研发的技术也有可能与他人专利保护的范围相重叠，有可能存在侵权风险，因为权利要求的保护范围通常较大，需要比对自身研发的技术是否落入他人保护范围，才能判断是否存在有侵权风险。

上述的8个专利中，有4个专利仍处于有效状态，企业A在研发过程中，即便是自有技术，也应该核对是否落入了以上权利要求的保护范围。如果研发技术落入了以上权利要求的保护范围，可以通过专利规避、专利无效、或专利许可等方式应对侵权风险。

这仅是一个简单的例子，在实际的专利侵权风险排查中，会进行全面的检索以排查相关产品的全部风险。

3、自身的电梯提升机技术都可以申请哪些专利进行保护？

那么对于最后一个问题，企业A如何建立自身的专利保护网呢，如何在以后的激烈竞争中，通过专利权在市场中开疆扩土呢？这个问题就涉及到专利的挖掘布局，所谓的专利挖掘即针对企业A电梯提升机技术的改进点进行系统挖掘，形成一个成系统的挖掘表。在挖掘过程中，可以参考主要申请人的专利布局特点，有针对性地进行专利布局，或针对想要布局的技术点进行技术研发。对于挖掘成果，可以区分采用专利或者采用技术秘密的方式来保护。

三、小结

综上所述，企业在不断发展和创新过程中，需要通过专利分析为未来的发展保驾护航。通过专利分析可以了解其他申请人的技术脉络及技术细节，从而为企业的研发提供借鉴；通过专利分析可以排查专利侵权风险，有针对性地对相关侵权风险进行规避或应对；通过专利分析可以系统挖掘相关专利，从而为企业建立自身的专利保护网。

Footnotes

1. https://business.sohu.com/20141211/n406859550.shtml印度禁售小米手机指控其侵犯爱立信多项专利 2014-12

2. https://tech.qq.com/a/20151208/012231.htm小米深陷美国专利泥潭：被"专利流氓"紧盯 2015-12

3. https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-36.html(2016)最高法民再179号侵害发明专利权纠纷2018-12

4. Building an Effective IP Shield for a Multinational Efficiently stephanwolke

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