ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

法国最高上诉法院援引欧盟法院判例,将侵权商标"在商业经营中(in the course of trade)使用"作为认定商标侵权的构成要件。此处所指的"在商业经营中(in the course of trade)使用"与中国商标法体系下"商标性的使用"具有一定的重合性。相较而言,中国商标法体系下的"商标性的使用"标准要更高,不仅要求在商业中使用商标,还要求在商标法律意义上作为商标使用,即侵权人须使用商标来表示自己商品或服务的来源或者存在某种关联关系。我国商标法第四十八条规定,本法所称的商标使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书,或者将商标用于产品宣传、展览以及其他商业活动中,用来识别商品来源的行为。"用来识别商品来源行为"是我国商标使用的本质属性。只有发挥了识别商品来源作用的使用才能构成中国商标法体系下的"商标性的使用"。单纯的商标抢注行为,因未投入实际的商业使用,无论在欧洲还是在中国,均未损害商标识别商品来源的基本功能,从而不能构成商标侵权。

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from China

Building a house? Be careful using a project builders plans to conceptualise your dream home! Clifford Gouldson Lawyers While you may think it is easier to replicate a project builder's plans, you may infringe copyright in those plans.

Process: Trademark Registration In India Intepat IP Services Pvt Ltd Many entrepreneurs do not comprehend the importance of a TM search.

A Study On: Novartis AG v. Union Of India Khurana and Khurana Intellectual property is an intangible form of property while a ‘Patent' is a subset of intellectual property.

Patent Law in India Anand & Anand The Patents Act 1970, along with the Patents Rules 1972, came into force on 20th April 1972, replacing the Indian Patents and Designs Act 1911. The Patents Act was largely based on the recommendations of the Ayyangar Committee Report headed by Justice N. Rajagopala Ayyangar. One of the recommendations was the allowance of only process patents with regard to inventions relating to drugs, medicines, food and chemicals.

Listing Of IPR Matters: Before District Judge (Commercial) Or District Judge (Non-Commercial) Khurana and Khurana Thus, the moment an ‘IP related matter' comes up, it is usually understood that the trial of such matters would be carried out by the Commercial Courts.