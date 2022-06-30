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China: 中国と「一帯一路」沿線国、専利出願・登録件数が互いに増加

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最近、国家知識産権局（CNIPA)戦略計画司が発表した統計によると、質の高い「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設の持続的な推進に伴い、中国と「一帯一路」沿線国との貿易が拡大を続け、知的財産権のポートフォリオも互いに強化されている。

昨年、「一帯一路」沿線国における中国企業による専利（特許、実用新案、意匠）出願公開件数と登録件数はそれぞれ8596件と4711件で、前年に比べて29.4%と15.3%増加した。沿線国からの中国特許出願および登録件数はそれぞれ2万5000件と1万6000件で、前年同期に比べて7.7%と18.1%増加した。

中国企業の一帯一路の主な出願先国はRCEP加盟国で、2021年の当該対象地域の専利出願公開件数は7318件で、全体の85.1%を占め、同23.0％増加した。技術分野別に見ると、公開された出願の中で、デジタル通信分野の技術が2073件で、最多となっている。出願人から見れば、広東・香港・マカオ地区の企業による出願が最も多く、前年比16.8%増の3479件となり、全体の40.5%を占めた。

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