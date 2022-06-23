ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

路盛律师事务所于今日正式推出全新服务，旨在为全球性企业在数字领域的扩张提供更多支持。

从生产销售非同质化代币（NFTs）的零售品牌到开设元宇宙餐厅的特许经营权，以全球性企业为代表的众多企业已开始为他们的客户提供越来越多的数字体验，与此同时也在寻求对此类数字创作和品牌的保护。2021年，NFTs的全球总市值已突破250亿美元 1。欧盟知识产权局数据显示，仅在过去9个月，他们就收到了近1200份覆盖NFT（可下载虚拟商品及相关服务）的商标申请 2。

然而，数字时代的变革背后，是数字商业活动中企业知识产权等竞争优势的保护正面临着严峻挑战。

在中国，全球性企业不断地寻求扩大其数字业务，而《个人信息保护法》等数字法律的实施，以及国家对加密货币的规制，令企业迫切需要综合的法律支持以适应国内日趋严格的监管环境。

随着品牌活动以及消费者对虚拟资产及体验需求的持续增长，为满足企业在数字领域日益增长的需求，路盛推出的全新服务将指导企业如何规避数字业务风险以及如何在虚拟世界业务中保护其知识产权。

路盛将为跨国公司提供点对点的数字知识产权支持，包括从构建商业秘密策略并将知识产权与商业策略相结合，到侵权侦查、执法和争议解决等方方面面。路盛将为数字领域的前沿问题如NFTs法规，虚拟人物的人格权，以及个人数据保护和跨境数据传输等更广泛的数字问题提供专业建议。

路盛律师事务所数字和商业服务负责人 金玲表示：

“随着新技术的不断涌现，品牌方们都渴望在数字世界中进一步拓展业务，为消费者提供独特的体验，并借此发展出更多营收模式。此时，将有效控制涉及知识产权应用的新型综合合规风险纳入决策显得尤为重要。

“知识产权监管仍在追赶数字领域的最新发展。这意味着企业在试图推出新服务和活动以及实施其品牌权利时很可能踏入灰色地带，而市场与灰色地带间存在着关键差异。

“路盛推出的全新服务将帮助跨国公司驾驭当下这个充满挑战且不断演变的格局，使企业能够在自己的品牌、内容或技术等无形资产受到保护的前提下获得回报。”

Footnotes

1 NFT sales hit $25 billion in 2021, but growth shows signs of slowing | Reuters

2 EUIPO data, 01/09/2021 – 03/06/2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.