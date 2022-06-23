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元宇宙（metaverse），一个从2021年火到2022年的概念。2021年10月，社交媒体Facebook 更名为Meta，将元宇宙从科技领域带到大众眼前。为了在元宇宙领域抢占先机，各大巨头企业争相布局。市场未动商标先行，越来越多的全球知名品牌正在掀起一股元宇宙商标注册热潮。

一、元宇宙是什么？

根据清华大学新媒体研究中心发布的报告《2020年-2021年元宇宙发展研究报告》，元宇宙Metaverse = Meta（超越）+ Universe（宇宙）。元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并允许每个用户进行内容生产和世界编辑。

Facebook 创始人扎克伯格在《为什么我们要改名为Meta》的公开信中对元宇宙进行了更为具体的描绘：在元宇宙中，你几乎可以做任何你能想象到的事情——与朋友和家人聚在一起、工作、学习、玩耍、购物、创造——以及全新的体验，这些体验与我们今天对电脑或手机的看法不符。在这个未来，你将能够以全息图的形式瞬间传送到办公室，无需通勤，在与朋友的音乐会上，或在父母的客厅里追赶嬉闹。无论你身在何处，这都会开辟更多的机会。

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