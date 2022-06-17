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一、引言

化学是一门实验学科，化学领域的发明专利与其它领域相比，有着明显不同，其申请文件的撰写也存在诸多特殊之处，一种典型的区别在于：在化学领域专利申请中经常有使用参数特征来限定产品的情况。《专利审查指南》第二部分第十章明确规定：“对于仅用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品，允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征”。但是对于参数限定的权利要求，尤其是包含不常见参数的情况下，说明书如何撰写才能够满足公开充分的要求并没有明确的规定，实践中仍存在许多操作上的困惑。 本文将结合具体案例探讨化学领域“参数限定”的充分公开评价标准以及撰写策略。

二、何为“充分公开”

专利法第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。审查指南第二部分第二章对“所述技术人员能够实现”的解释为“是指所述技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”。

具体到化学产品发明的充分公开，审查指南规定：“要求保护发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途”。参数限定属于化学产品发明中的一种，其需要满足上述化学产品充分公开的要求，不仅要让本领域技术人员根据说明书的记载能够确切地理解该参数，进而清楚地确认要求保护的产品以及相关用途，而且对于解决问题的关键手段在于参数特征的产品，说明书还需要记载如何制造具有该参数特征产品的方法，进而证明该产品是可以实现的。

三、案例演绎

案情简介：某新能源有限公司的专利“一种活性材料和锂离子电池”近期被提起了无效宣告，国家知识产权局复审委员会（下称专利复审委）经审理后作出宣告发明专利无效的审查决定。

涉案专利权利要求1中限定：“所述活性材料的粒径满足下述公式的关系（Dv90-Dv50）-（Dv50-Dv10）≤2.5，其中，Dv90是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积90%的粒径，Dv50是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积50%的粒径，Dv10是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积10%的粒径，其中，所述活性材料的体积基准的粒度分布曲线具有双峰；其中，所述活性材料包括第一颗粒和第二颗粒，所述第一颗粒是指粒径小于所述活性材料的Dv50的颗粒，所述第二颗粒是指粒径大于所述活性材料的Dv50的颗粒；其中，所述活性材料的化学式为：LinCoxM1-xO2-y，M元素选自Ni、Mn、Al、Mg、Ti、La和Zr中的一种或几种，且0≤n≤1.2、0＜x≤1、-0.1≤y≤0.2”。

根据涉案专利说明书的记载，满足（Dv90-Dv50）-（Dv50-Dv10）≤2.5条件的活性材料，具有显著的第一、第二颗粒堆积，能够进一步提高极片的压实密度，从而提高锂离子电池能量密度。活性材料被Ni、Mn、Al、Mg、Ti、La和Zr中的一种或几种掺杂，第一颗粒和第二颗粒采用不同的元素掺杂且第一颗粒被更多的元素掺杂，从而使得整个体系更加稳定。但是，涉案专利说明书全文以及实施例中均未公开该活性材料的制备过程。因此，在上述无效宣告请求过程中，双方争议的焦点在于，对于参数限定的化学产品，本领域技术人员能否能够其所掌握的常规知识和基本能力实施该技术方案。专利复审委在审查决定中明确指出：“说明书给出了期待的第一颗粒和第二颗粒混合前后的粒径分布状态，但并未公开实现这一期待的具体粒径控制手段，且对这种手段的预期超出了本领域技术人员常规知识和基本能力的范畴……该发明由于缺乏解决技术问题的技术手段而无法实现，导致本专利说明书公开不充分”。

由此可以看出，涉案专利中尽管清楚公开了Dv90、Dv50以及Dv10以及掺杂元素的明确的含义，也清楚公开了活性材料的组成及效果，但是本领域技术人员至少从上述参数的限定是无法通过本领域常规知识和基本能力获得满足上述多个参数之间关系的第一颗粒和第二颗粒的，导致本领域技术人员无法根据涉案专利说明书的记载实现该技术方案。

四、撰写策略

通过上述案例中公开充分的评价标准的分析，笔者总结归纳出撰写“参数限定”化学产品发明说明书时的几点建议：

（1）在说明书中清楚记载各参数的定义和测量方法，使得本领域技术人员能够清楚的确认该化学产品。

（2）在说明书中清楚记载具备上述参数限定的化学产品达到预期效果的定性或者定量实验数据。

（3）在说明书中清楚记载至少一种制备方法，尤其是对于本领域技术人员基于其所掌握的常规知识和基本能力并不清楚如何实现的参数限定的化学产品，需要详细记载制造该化学产品所用到的原料物质、工艺步骤及参数等，使得本领域技术人员能够根据记载实施该技术方案。

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