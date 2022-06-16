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您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

普通法系。

在您所在的管辖区，有哪些知识产权维权法律途径？

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 否 是 是 不正当竞争/仿冒 是 否 否 否 版权 是 否 是 是（适用于简易案件） 产品外观设计/外观设计专利 是 否 否，但3D设计可作为版权作品受到保护 否 专利 是 否 否 否

哪些法院有权审理知识产权民事案件？

区域法院有权审理涉及款项300万港元（385,000美元）或以下的假冒或侵犯版权案件。高等法院原讼法庭（CFI）对各类知识产权案件具有无限的管辖权。2019年以来，原讼法庭设立了一份知识产权专家名册以审理知识产权案件。此后，几乎所有的知识产权案件都被提交至名册中的专家。

程序上有任何区分吗？例如：审理知识产权有效性方面或审理侵权损害赔偿方面？

侵权问题和有效性问题由同一法庭同时判定。对于未经法院实质审查或判定为有效的短期专利，一般在提起民事诉讼前需要请求实质审查。

通常的做法是将责任和金额的审判分开，法庭先对责任进行审判，如果裁判为有责任，再评估损害赔偿或"交出所得利润"（要求侵权者支付就该项侵权行为而获得的所有利润）。

民事诉讼的程序有哪些？

提起民事诉讼时，先要提交传讯令状和申索陈述书，以法律程序通知书形式列明原告的申索。被告人可以提交抗辩书，而原告可以提交答复书。如果被告没有对诉讼进行抗辩，原告可以根据有关法定程序获得缺席判决。诉讼文书提交期结束之后，接下来是透露文件证据和提交证人陈述书，然后排期审讯。审讯在一名法官主持下进行（不设陪审团），证人会被传召并接受交叉询问。

提起民事诉讼需要授权书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

在香港提起民事（或刑事）诉讼不需要提供律师授权书。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

一般知识产权侵权案件从发出申索陈述书到审讯可能需要15-30个月的时间。如果有机会获得快速审判时间表，则一年内就可以进入法院审讯阶段。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

在香港，中文和英文都是官方语言。诉讼各方可以选择两种语言中的任何一种进行审讯。法庭可以安排两种语言之间的翻译服务。大多数民事案件以英文为主。在法官和双方代表律师都会说英语和广东话的情况下，审判可以用双语进行，证人可以选择用广东话作证，用英文提交陈词。同样地，在法官和双方代表律师都能阅读中文的情况下，文件可以用两种语言中的任何一种提交且无需准备翻译。

是否可以申请简易判决（summary judgment）？

可以，在被告人无法抗辩时（"无法抗辩"一般指被告人所述的抗辩并没有任何合理理由或论点支持）。简易判决在商标、假冒和简单版权案件中较为常见。

批准临时禁令的依据有哪些？

原告能够确立下列条件时就可以获批临时禁令：(i)在审讯前若不批准禁令，原告将遭受无法以赔偿弥补的损害；(ii)有实在的争议点需要审理（即是，案件不是琐屑无聊的）；(iii) 便利平衡原则倾向批准禁令（即是，批准禁令将会造成最小伤害）。

批准永久禁令的依据有哪些？

如果原告提出申请后而且确立了被告的责任，法庭会视为原告的当然权利并批准永久禁令。只有在非常罕见的公众利益理由下，法庭才可能决定不批准永久禁令。

一审民事判决有哪些上诉程序？

区域法院或原讼法庭（CFI）的民事判决将上诉至上诉法庭。对非正审决定的上诉必须先获得准予上诉许可。对最终判决的上诉则不需要获得准予上诉许可。有向终审法院提出进一步上诉的可能，但上诉至终审法院之前必须要获得准予上诉许可。

刑事维权的程序有哪些？

可以对商标和版权侵权提起刑事诉讼。香港海关（C&E）是唯一负责对知识产权案件提起刑事检控的政府部门。香港海关会在边境执法，与其他管辖区不同的是，香港海关还会对香港境内的目标（包括零售商）采取执法行动。如果被扣留的货物被确定为假冒/侵权商品，香港海关将予以扣押，并起诉侵权人。视案件情节严重程度，会在裁判法院或区域法院中对侵权人提出检控。（也可能在高等法院提出检控，但这种情况极其罕见）一旦侵权人被检控成功，被扣押的假冒/侵权商品将会被下令销毁。海关还可以对关于提供服务的虚假陈述提出刑事检控。也可以提起刑事自诉，但这种情况极其罕见。

刑事上诉的程序有哪些？

不服裁判法院裁决的，可以向高等法院原讼法庭提出上诉，乃属被告人的当然权利。不服区域法院裁决的可以向高等法院上诉法庭提出，这也是属被告人的当然权利。进一步上诉可向终审法院提出，但必须先获得准予上诉许可。

行政维权的程序有哪些？

香港没有政府性行政维权措施。一些商品交易会有内部规定，可以向其申请要求商品在交易会期间下架。

海关边境保护的措施有哪些？

香港没有正式的海关备案系统，但商标和版权所有人可以就侵权产品向海关提出投诉（实际上是非正式的备案系统）。海关负责检查进出境货物并扣留侵权产品。另见前三个问题的回答。如已知有一批货物即将进入香港时，也可以向高等法院申请扣押令。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

《世界知识产权组织表演和录音制品条约》

《世界知识产权组织版权条约》

《专利合作条约》

《尼斯协定》

《巴黎公约》

《伯尔尼公约》

《日内瓦公约》

《世界版权公约》

其他资料

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