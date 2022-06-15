ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

大陆法系。

在您所在的管辖区，有哪些

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 否 是 是 不正当竞争 否 否 否 否 仿冒 是 否 是 否 版权 是 否 是 是（根据具体的发货要求） 注册外观设计/外观设计专利 是 否 是 否 专利 是 否 是 否

哪些法院有权审裁知识产权民事案件？

中央知识产权和国际贸易法院有权审裁所有知识产权案件。

程序上有任何区分吗？例如：审裁知识产权有效性方面或或审裁侵权损害赔偿方面？

这要视乎案件具体法官。如果案件同时涉及有效性和侵权损害，有些法官可能把诉讼分为两个阶段：第一阶段审理有效性问题，第二阶段审理侵权问题。他们可以选择先对有效性问题作出判决。如果知识产权被判无效，他们可以一并驳回侵权聆讯。但是，其他法官可能选择在审理这两个问题之后再作出判决。

民事诉讼的程序有哪些？

民事诉讼启动前，先要提交诉状，里面载明原告的诉讼申索、法律依据和请求。然后，被告可以提交答辩状。将举行初步口头聆讯，以确定争议焦点和确定证人作证的方式和日期。如果当事人互相同意也获得法院批准，证人作证可以采用书面宣誓和辅助证据形式。否则，证人将在法官（没有陪审团）面前作供，被传召回答补充问题，接受盘问和覆问。如果案情复杂，可能会有书面或口头的结案陈词。大约在一个月后，审判长会以口头形式宣告判决。书面判决则将在几周后公布。

提起民事诉讼需要授权委托书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

需要授权委托书，提起民事诉讼需要提供已经办理公证手续和被泰国大使馆/领事馆认证的授权委托书。在实践中，已经被公证、认证的授权委托书的扫描副本应附在诉状之后。已经被公证、认证的授权委托书正本可以在之后的第一次证人作供聆讯时提交法院。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

民事诉讼一审的平均审理时间大约为18-24个月。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

答1) 泰语是诉讼程序的官方语言。原则上，所有证据均需翻译成泰文。但是，如果双方当事人同意而且文件并非关键证据，中央知识产权和国际贸易法院可允许用英语提交文件证据。答2) 不接受其他语言。

是否可以申请简易判决？

可以，在民事案件中，当一方当事人提出一个法律问题，如果该方当事人就该法律问题有过胜诉判决，则就该法律问题可以免除进一步审理或免除将该法律问题确定为审理案件中的争议焦点，法院可以审这一类法律问题并对此适用简易判决。

适用民事案件简易判决的另一种情况是被告没有答辩。原告须向法庭申请，请法庭做出对他们有利的缺席判决。

批准临时禁令的依据有哪些？

如果原告能向法庭证明存在下述情况，则可以获批临时禁令：(1)被告打算转移、销毁、转让或出售与本案争议相关或自己拥有的财产；(2)被告有意重复或继续实施侵权行为或被指控的违法行为，且原告继续因被告的行为而受到损害；(3)为防止被告针对存在争议或自己拥有的财产进行登记、修改登记、取消登记，且这样对原告造成损害；(4)被告躲避法院的传唤或命令；(5)被告隐藏、转移或销毁在审判过程中可能对其不利的证据、，关于与本案争议相关或自己拥有财产的文件；或(6)被告的行为或交易表明其可能逃逸；

如果能够证明禁令具有合理性，并且有足够的理由发出禁令，而且无法通过金钱或其他方式来补偿损害，或者潜在的被告不具备赔偿损害的能力，或者事后难以对潜在被告强制执行判决，则可以获批临时禁令。法院将权衡潜在原告和潜在被告可能遭受的损害，然后决定是否批准临时禁令。

批准永久禁令的依据有哪些？

根据原告的要求，如果侵权行为已经成立，则可获批永久禁令。

一审判决有哪些上诉程序？

针对民事案件的一审判决，可以在宣布判决之日起1个月内或在许可批准的延长期限内，向上诉法院的专门案件、知识产权和国际贸易案件部提出上诉。提出上诉有一些限制规定。例如，对损失低于泰铢$50,000的上诉案件，不得对事实部分提出异议。此外，上诉只能包含一审中已提出的事实和法律问题。不允许提出新的事实或法律问题。

如果向最高法院进一步上诉且上诉获得批准，前提是案件涉及重大问题，例如：(1) 涉及公共利益或公共秩序；(2)上诉法院对于关键法律问题的裁决或命令与最高法院的先例相冲突；(3)上诉法院在并无最高法院先例的情况下就关键法律问题做出的裁决；(4)上诉法院的裁决或命令与另一法院的最终裁决或命令相冲突；(5)此案件将导致进一步制定法律解释；(6)上诉法院的裁决或命令包含对关键问题的不同意见；或(7)上诉法院的裁决或命令对法律问题做出的裁决不符合泰国所加入国际条约的规定。

刑事维权的程序有哪些？

刑事维权可以通过有关当局提起公诉或由权利人发起刑事自诉。

要通过有关当局提起公诉，必须先向警方提交控诉。警方在检控嫌疑人之前，可以审查证据、开展调查、进行突击搜查、与证人会面和/或审问嫌疑人。警方会将案件转交给检察官，并建议是否起诉。检察官将审查案件，并可能要求警方提供更多证据。如果检察官认为证据足以追究刑事责任，他们将向法院提起刑事诉讼，并举行公开聆讯。

权利人也可以直接向法院提起刑事自诉。对于此类自诉刑事案件，在法院决定是否受理案件之前，原告还可进行一项初步审查程序，从而确定针对被告的初步证据。

刑事上诉的程序有哪些？

要向上诉法院的专门案件、知识产权和国际贸易案件部提出上诉。但是，在涉及最高刑罚不超过3年监禁或罚款泰铢$60,000或两者都不超过的刑事案件中，不能就事实问题提出上诉。

可以向最高法院进一步上诉，但须遵守一些限制规定。

行政强制执行的程序有哪些？

泰国没有政府性行政强制执行措施。

海关边境保护的措施有哪些？

泰国海关有权扣押涉嫌侵犯商标或版权的货物。

权利人可以通过知识产权局向海关提交注册商标备案。只要商标本身仍然有效，备案记录就自动有效。建议权利人向海关提供辨别真假产品的培训。海关将扣押可疑货物，并通知权利人或其代理人。权利人或其代理人须在一定的时间范围内（通常为24小时至7天，取决于扣押货物的海关口岸）提交书面确认指出有关货物是真品或假货。如果货物被确认为假货，海关通常会对进口商处以罚款，并会在每年的销毁仪式上销毁相关货物。

目前，尚不能向海关备案版权作品。权利人需要以逐批方式联系并通知海关，才能以逐批方式扣留可疑货物。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《马拉喀什便利盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获取出版作品条约》

《巴黎公约》

《伯尔尼公约》

《专利合作条约》

《马德里协定》

《专利审查高速路》（PPH，日本-泰国）

《东盟专利审查合作计划》（ASPEC）

《世界知识产权组织公约》

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.