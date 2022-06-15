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您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

大陆法系。

但在某些拥有自己法院系统的自由区，会遵循普通法系。例如，迪拜的迪拜国际金融中心（DIFC）和阿布扎比的阿布扎比全球市场（ADGM）的法院具有普通法管辖权。

在您所在的管辖区，有哪些知识产权维权法律途径？

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 是 是 是 不正当竞争/仿冒 是 否 否 否 版权 是 是 是 是 注册外观设计/外观设计专利 是 否 否 否 专利 是 否 是 是的，但需要有法院命令

哪些法院有权审裁知识产权民事案件？

酋长国的地方民事法院拥有管辖权，例如迪拜、阿布扎比和哈伊马角。在没有地方法院的情况下，联邦民事法院所在地将拥有管辖权。一些自由区会有自己的法院，如迪拜国际金融中心法院和阿布扎比全球市场法院。这些法院也能对知识产权侵权行为享有管辖权。

程序上有任何区分吗？例如：审裁知识产权有效性方面或审裁侵权损害赔偿方面？

这种情况并不常见，因为调查侵权行为的法院通常无权对有效性问题的进行审裁。知识产权有效性必须由阿布扎比的联邦法院来审裁。通常的做法是中止审裁损害赔偿的法律程序，等待有效性裁决作出。总之，程序区分并非一个获得承认的概念，实践中的做法是另外提出一个单独的诉讼主张，而不是拆分现有的诉讼主张。这样，法院可以调查所有的诉讼主张，并根据其酌处权合并或分开审裁案件。

民事诉讼的程序有哪些？

交换诉讼文书和证据是进行民事审判的基础。在极少数情况下，法院可以传唤口头证人。法院也可以指定一名专家与各方当事人会面。然后专家编制一份意见书并向法院提交。法院不受专家调查结果所约束，双方还可以针对专家的调查结果提交进一步的书面意见。双方也可以向法院申请，各自指定自己的专家。在一审程序中，可以随时提出进一步的理由。如果有进一步的理由，另一方会有机会发表辩论意见。

提起民事诉讼需要授权委托书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

授权委托书是提起民事诉讼的必备文件。如果委托书是在阿联酋境外签发，则需要在阿联酋大使馆进行公证并完成文件认证。然后，该委托书将需要由阿联酋的外交部进行进一步的文件认证。如果委托书的原文并非阿拉伯文，则还需要由阿联酋的特许法律翻译人员进行翻译，并由阿联酋的司法部做进一步的文件认证。上述程序须在立案前完成。上述程序的时间也会因执行国家的不同而异，可能需要1-6个月。完成文件公证、认证和翻译的官方费用可能超过$1,000美元。

为使之适用于之后向两级法院的上诉，委托书需要明确授权就任何法院裁决向上诉法院和最高上诉法院提出上诉的权力。

在向上诉法院提出上诉的情况下，委托书将随档案一起自动移交给上诉法院。

在向最高上诉法院提出上诉的情况下，上诉人则需要连同上诉状一并提交一份委托书副本，否则上诉将因不满足法院的形式要求被驳回。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

一审程序一般需要6至10个月才能完成，时间可能会延长，特别是如果专家延迟提交意见书，或者双方当事人申请另外指定各自的专家。

上诉法院的诉讼程序需3-6个月，而最高上诉法院的诉讼程序将需要2-8个月的时间。用尽各级上诉机构是民事诉讼中很常见的做法。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

在传统法院提起的诉讼程序会采用阿拉伯语。然而，迪拜国际金融中心法院和阿布扎比全球市场法院均接受以英语进行诉讼。

如果其中一方不懂阿拉伯语，法院将要求另一方将提交的文件翻译成英语或其他认可的语言，例如印地语是阿布扎比全球市场法院认可的语言。

是否可以申请简易判决？

传统法院不适用简易判决。但是，迪拜国际金融中心法院和阿布扎比全球市场法院均可申请简易判决。

批准临时禁令的依据有哪些？

在某些情况下，申请人可以向紧急事务法官申请预防性禁令。这类似于在诉讼开始之前的临时禁令救济措施。如果原告在提起诉讼之前向法院申请预防性禁令，那么原告自法院受理预防性禁令申请之日起有8天时间提起诉讼。

批准永久禁令的依据有哪些？

法院可以下令阻止 "违法活动所造成的影响"，这实际上等于一个永久禁令。然而，一些评论家认为，这仅适用于案件中已有的争议的侵权行为，而不适用于未来可能发生的侵权行为。

一审判决有哪些上诉程序？

若不服初审法院的判决，则可向上诉法院提出上诉。还可以向最高上诉法院提出进一步上诉的，但这种上诉仅限于法律问题。

刑事维权的程序有哪些？

刑事维权程序与民事维权程序相似。因侵权行为而提起的刑事诉讼下，公诉人也可以传唤口头证人。民事当事人可以加入刑事诉讼同时提出民事索赔请求。审理刑事案件的法官将有权对民事索赔作出裁决。

刑事上诉的程序有哪些？

若不服初审法院的判决，则可向上诉法院提出上诉。还可以向最高上诉法院提出进一步上诉的权利，但这种上诉仅限于法律问题。

行政维权的程序有哪些？

阿联酋是一个由7个酋长国（州）组成的联邦。虽然商标权是在联邦层面授予，但是执行这些权利是在地方层面，因此商标权的行政维权由相关酋长国的各个地方当局单独处理。

通常对商标侵权行为采取行动的地方政府部门是地方经济部门。各个酋长国的程序可能略有不同。以下提供总体背景信息：

商标需要在经济部门进行备案。品牌所有人有权在各地的经济部门对其已注册商标进行无限量的备案。

经济部门亦会接受品牌所有人或其法律代表针对特定贸易商的投诉。

经济部门将在收到官方投诉费和检验费之后（金额视乎贸易商数目而定），对贸易商进行突击检查。

经济部门有权进行行政罚款和销毁被查获的产品。

虽然产品识别培训并非程序上的要求，但经济部门的官员极力要求权利人提供这种培训。

海关边境保护的措施有哪些？

目前，阿联酋的五个酋长国（阿布扎比、迪拜、沙迦、阿治曼和哈伊马角）接受向阿联酋海关提出商标备案。海湾合作委员会的海关法中规定"禁止违禁或侵权的货物入境、过境或出境......"。侵犯知识产权的货物被视为"违禁货物"。理论上，可以在边境向侵犯商标权或版权的货物采取停止进口和出口的行动。实践中，主要是针对进口货物采取行动。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

《世界知识产权组织表演和录音制品条约》

《世界知识产权组织版权条约》

《伯尔尼公约》

《巴黎公约》

《罗马公约》

《视听表演北京条约》

《马拉喀什条约》

《专利合作条约》

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