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在 专利布局分析中，对技术主题进行解析，建立全面完整的技术分解体系，将有助于相关专利数据的前期 检索，同时也为形成高价值专利的有效布局提供重要保障。 技术分解体系构建得完整与否，直接关系着企业最终专利保护的效果，因此这是十分重要的。

当对某个技术主题进行解析，构建技术分解体系时，可以从以下几个方面来考虑：

一、参照技术主题的具体内容

技术主题的具体内容，包括结构、技术特征、用途、操控方法、流程和产业链等，在构建技术分解体系时，可以从上述多个角度进行分解和分类。具体的，如果待分解的技术主题特性较为分明，可以按照结构、技术特征、用途和方法等进行分类；如果待分解的技术主题的对象属性特征较为简单，不容易拆分、细化或者分类时，可以考虑从产业链或者工艺流程的角度进行分类。

以大型养路机械为例，其产业链上游主要是各种基础材料，中游主要是各类功能部件，下游则是各种大型养路机械整车及其应用。

图1 大型养路机械产业链上下游状况

此外，对于涉及一些国家战略性新兴产业时，还可以参照官方途径对相关产业的分类。如在对涉及卫星应用服务的技术进行技术分解时，可以参照国民经济领域及其重点产品和服务的分类，从宏观层面更为准确地把握该技术的定位。

图2 国家战略性新兴产业关于卫星应用服务的相关分类 1

二、依托专利分类号的细致分类

常用的专利分类号包括：IPC（国际专利分类）、CPC（联合专利分类）、FI/F-Term（日本专利分类）等。

其中，IPC分类的应用最为广泛，其包含约6.9万个细分的分类号，并且按照技术领域分为部、大类、小类、大组、小组等不同等级。

图3 IPC国际专利分类的八个部级分类领域

CPC专利联合分类是在IPC国际专利分类基础上更为细分的分类体系，其更是包含了约26万个细分的分类号，并且在IPC八个部级分类领域的基础上增加了一个（Y部）的分类，用于新兴产业技术和交叉的跨领域技术等。

图4 CPC专利联合分类在IPC国际专利分类基础上的细分

在FI/F-Term中，FI分类含有约20万个细分类目，F-Term分类含有约34万个细分类目，分类细致和立体化多角度是FI/F-Term分类体系的特点 2。

图5 FI/F-Term日本专利分类

在构建技术分解体系时，首先可以根据目标技术主题的技术内容，确定该技术主题所对应的专利分类号；其次以该专利分类号为基础，从向下细分和向横向展开两个维度来考虑，把向下细分的 专利分类号中的技术内容全部纳入到技术分解体系中，同时把与目标技术主题相关的横向专利分类号中的技术内容也纳入到技术分解体系中；最后是将这些分类号中的技术内容进行整理，而不是简单地将分类号进行罗列，由于技术分解体系也不是越细越好，因此要把能够归纳到一起的分类号下的技术内容进行概括合并，使其更加符合实际的工程应用的需求。

除了上述主要的分类号外，还有其他商业数据库的 专利分类标准，如德温特分类代码DC和德温特手工代码MC等，也可以作为构建技术分解体系的参考。

三、结合行业技术人员的工程实践

专利分析人员在进行了上述两步的书面调研之后，通常会与所服务客户的技术专家及研发技术人员进行深入的沟通，调研目标技术主题在行业内或者企业内的一些惯常分类方法。调研后，对技术分解体系的总体构成及具体分类进行调整，减少技术分解体系与实际工程实践之间存在的偏差，从而更好地把握研究目标技术主题的研究角度。可见，在为不同的企业客户服务时，即使是针对相同的技术主题，也会有不同的技术分解体系出现，这是与服务客户的企业习惯和目标需求分不开的。

以上对技术分解体系的构建进行了简单的说明，便于专利分析人员在构建技术分解体系时做到精准和全面，并在此基础上找准调研角度，保障检索的准确性和全面性，为后期的 专利布局分析提供可靠的框架基础保障。

Footnotes

1. 《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）》

2. 霍翠婷,蒋勇青,凌锋,等. 日本FI/F-term分类体系在专利技术/功效矩阵中的应用研究[J]. 情报杂志,2013(11):140-144.

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