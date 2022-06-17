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近年来，随着专利局的审查数量与质量的提升，审查员发起的 电话意见越来越多，且涉及问题的种类和数量也越来越多。在2019年，《专利审查指南》对会晤和 电话讨论的相关章节均做出了修改，以适应审查员对于提高工作效率的需要。

尽管此次修改大幅放宽了会晤的启动条件，但从近两年的实践工作来看，审查员同意会晤的可能性仍然较低。考虑到工作效率与防疫等安全卫生问题，审查员及其审查部门大多不会同意申请人的会晤请求。而且，现有的各种通讯方式已经基本可以取代现场会晤。因而，如果申请人能够通过其他沟通方式表达观点，则没有必要提出会晤请求。

在这样的情况下， 电话讨论的作用被进一步增强。

在本次修改中，电话讨论已不局限于"次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题"，而且新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式，也不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。此外，在表述上做出了调整以明确审查员与申请人均可以主动地启动电话讨论。

因而，重视对于电话讨论的处理及合理利用电话讨论，将有利于申请人缩短审查周期并提高授权的几率。

对于电话讨论，可以注意如下方面：

（1）详细记录并检查审查员所提及的问题

在个别案件中， 审查员可能通过电话讨论提出很多问题，申请人应当详细记录，注意不要遗漏。此外，申请人应当对照审查员提出的问题来检查申请文件中的其他内容，查看是否还存在审查员未指出的同类缺陷，可以向审查员确认后一同修改，提高答复工作的效率。

此外，对于一些难以修改的缺陷，申请人可以询问审查员的具体建议，以作为后续修改和/或争辩的参照。但需要注意的是，审查员并没有义务提供确切的建议，因而良好的沟通方式也很重要。

（2）讨论有争议或不确定的内容

由于电话讨论并不限制次数，而且审查员和申请人均可以发起电话讨论，因而对于在电话讨论中有争议或不确定的内容，申请人可以先简单表达自己的观点，在查证后与审查员再次详细沟通。

对于 审查意见通知书中不确定的内容，例如审查员指出权利要求中的部分技术方案得不到说明书的支持，申请人可以通过电话讨论向审查员确认其可以接受的限定范围，或者确认是否可以通过补充实验数据来克服缺陷，以及需要何种补充实验数据等等。