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2022年2月5日，中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》（1999年）的加入书。中国成为 1999年文本的第68个缔约方和海牙联盟的第77个成员。中国加入海牙体系，使海牙体系覆盖的国家总数达到94个。

按照日内瓦文本规定，缔约方必须提供的最短保护期为15年。因此，新修改的中国专利法延长外观设计专利保护期限至15年为我国加入《海牙协定》克服了唯一存在的法律障碍。2022年5月5日海牙协定在中国正式生效。

《海牙协定》是通过向世界知识产权组织（WIPO）国际局提交一份国际申请并指定需要进入的缔约国，即申请人可以在多个指定缔约国获得外观设计保护，而不必在每个国家提出单独的国家申请，从而避免了因各国程序不同和语言差异而带来的种种不便，为用户节约了时间和金钱。

海牙申请流程

1、形式审查

国际申请注册后，国际局会对外观设计的形式要求进行审查，但不对新颖性和创造性进行审查。形式审查的内容包括例如缔约国的指定、图片的质量、是否缴纳官费等。如有不符合规定之处，将会通知申请人并要求在3个月内补正。

2、国际公布

当国际申请满足所有形式要求后，WIPO将会下发国际注册证书，并在WIPO网站上进行公布，正常情况是在国际注册日的12个月后，国际外观设计注册将在国际外观设计公报(IDB)上公布。注：申请人还可根据实际需要选择注册后立即（1/4个月）公布或在选定时间公布（标准或者延迟）。

3、实质审查（缔约国）

当国际外观注册已公布后，被指定的缔约国的专利局可能会对该国际外观注册进行实质审查，确定该外观设计是否符合本国国内法律的要求，例如是否包括对图片的描述、是否具有新颖性且不违背社会公德等。每个缔约国有权在其本国领土内驳回该外观设计，并在该国际外观注册公布日起的6个月内通知WIPO，由WIPO通知申请人其外观设计保护被该缔约国驳回。也就是说，在上述期间内如没有收到某缔约国的驳回通知则意味着该国际外观注册在该缔约国自动被授予保护。

当收到驳回通知后，申请人可以向相关缔约国的专利局提出异议（修改或陈述），以克服该缔约国提出的问题。若最终仍不符合该缔约国的申请条件，则会被该缔约国驳回，但某一缔约国的驳回不会影响该国际外观注册在其它缔约国的效力。

4、续展

海牙体系下的初始保护期限为5年，到期时，若申请人想要继续对此申请进行保护，可以向WIPO提出申请进行续展。申请人每5年续展一次，可以保证至少获得15年的保护期。个别缔约国根据其本国法律可能允许更长的保护期。

海牙申请的多项 外观设计

申请人可在一份国际申请中包括多项外观设计（不得超过 100 项），前提是这些外观设计属于洛迦诺分类的同一大类。

但是，某些缔约方的主管局可能会因其国内法律对外观设计单一性或相关外观设计的要求而驳回含有多项外观设计的国际注册的效力。此时，我们需要对该申请的多项设计进行删减或分案。

其中，日本和大韩民国没有根据1999年文本作出关于外观设计单一性要求的声明，但在提交指定日本和大韩民国的多项外观设计申请时，

需要注意国家有关“相关外观设计制度”要求。

根据“相关外观设计制度”的规定，一项外观设计（外观设计 B）与同一国家或国际申请或在先国家或国际申请或注册的另一项外观设计（外观设计 A）近似，且属于同一人，则只能通过指明其“主要外观设计”（外观设计 A）而被注册为“相关外观设计”（外观设计 B）。换言之，如果这两项外观设计被认为是近似的，则外观设计 B 只能作为外观设计 A 的相关外观设计。每项主要外观设计可以有若干相关外观设计，而每项相关外观设计必须只能有一项主要外观设计。

在适用相关外观设计概念的情况下，如果不在国际申请中指明主要外观设计及其相关外观设计，可能会导致这两个缔约方的主管局予以驳回。需要注意的是，若在国际申请中指明主要外观设计和相关外观设计，而实际上它们不被认为是近似的，也可能导致驳回。不过对此申请人不用过于担心，此类驳回可以向相关主管局提供缺失的说明或修正错误的说明程序予以克服。

海牙国际申请的 视图要求

海牙 国际申请的视图需要注意以下几点：

1. 所有细节清晰可辨，对于立体产品，可以提供不同方向（角度）的六种正投影视图，这些视图可能包括：主视图、 后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图；而对于平面实物产品（如明信片、纺织品等），可以只提供正面和背面的两种视图。

2. 视图中不应显示任何其他物体、配件、人、动物等不相关的内容

背景为单一色彩、无花纹

照片不能用笔描或涂改

3. 视图中可以有有助于理解的阴影线、剖视图以及放大图。

4. 视图不能为技术制图，尤其是画有轴线和标明尺寸的技术制图，并且，视图中不要存在解释性文字或图例。

通过上述内容介绍，希望大家能够对海牙有进一步了解，并在日后能够通过海牙对自身的 知识产权有更加全面地保护。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.