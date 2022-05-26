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自1985年4月1日专利法实施以来， 专利代理行业在中国已走过了近40年的发展历程。中国专利代理行业的发展离不开专利代理师的辛勤努力，同样也离不开专利申请流程人员的助力。专利申请流程人员作为专利代理行业的一份子，她们可能没有特别高的学历，没有什么特殊的才能，但也是一个不可或缺的群体，她们的工作贯穿在专利代理的整个过程中，稍有不慎可能也会对专利申请工作造成不可弥补的损失，对专利代理工作起着非常重要的作用。 但由于专利代理流程工作繁杂，又没有很明确的职业发展方向，再加上近年来由于行业自动化的冲击，部分专利流程工作被机器取代。 专利流程人员未来的路如何走，成为越来越多的专利流程人员关心的话题。

作为一个多年从事专利申请流程工作的人员， 笔者想从自身的体会与同行业的流程人员探讨一下这个话题。

首先，要明确自己的职业方向。

从事专利申请流程工作的同事大多数之前并没有接触过这个行业，所学专业可能与专利申请流程也完全不相关，可能因为某些偶然因素选择了这个行业，在正式进入该行业前应该对该行业进行一些调研，一是要了解该行业大的发展方向，该行业是否有长期发展的可能；二是要了解专利申请流程工作的具体工作内容，是否和自己的职业规划相契合，否则盲目地进入一个行业即浪费自己的时间， 也浪费用人单位的时间和成本。

总体而言，专利申请流程工作是一个几乎纯粹与文件打交道的工作，与客户的沟通大部分也是借助于信件或电子邮件，与客户直接沟通的机会并不多，工作内容繁杂琐碎，要求从业人员具有较高的耐心、细致性、责任心，能够承受重复且大量的工作内容。介入该项工作初期会比较简单，但越往后做需要了解和学习的专利相关法律内容就会越多。因此从业人员需要认识到该行业并不是一个可以快速赚钱的行业，而是一个需要深耕且辛苦积累的行业，在了解该行业的特性后再看该行业是否与自己的性格、兴趣和能力相匹配，尽早选定一个与自身条件相适合的行业会让自己的职业生涯少走很多弯路。

其次，要成为熟悉专利全流程的全面型人才。

大家在从事专利申请流程工作的开始阶段，往往会从简单的转达官方文件（简称“官文”）的工作开始做起，在转达某一个官文时办案人仅需要了解该官文的含义、其相关的法律知识及正确的工作方法即可，大部分情况下也不会出错。但想要成为一名合格且优秀的流程人员，就应该需要熟悉从收文、新申请、中间文件、OA到授权等几大块十几个流程的所有工作，因此想成为一个全面且优秀的流程人员至少需要5年左右时间的沉淀与积累。

具体而言，在此期间，专利流程人员在学习各岗位的具体操作规程以外，还需要系统地学习 专利法相关知识，例如熟读专利法、专利法实施细则及 专利审查指南，尤其是与专利申请流程相关的期限、费用、文件等内容。除此之外，对于从事涉外专利申请的流程人员来说，外语水平的不断提高也是必不可少的条件之一。如果专利流程人员仅仅满足于在某个岗位上工作，一味地追求稳定，例如长期从事某个官文的转达工作，则即便有了2-3年的岗位工作经验，对自身价值的提升也没有太多的益处，且极容易被新人和自动化所取代。

再次，要成为不可被取代的流程人员。

随着专利申请流程工作自动化程度的逐步提高，像官文录入、下时限、官文转达等越来越多的简单且重复性强、有规律的流程工作将渐渐被自动化取代，这是社会和行业发展的必然结果。这种发展不仅存在于专利申请流程工作中，在专利撰写、答复OA、专利翻译等实体工作领域也同样存在，是大家都必须面对的现实，而专利流程人员要如何应对这种变化呢？

一是像前面提到过的不能只简单地重复一个岗位的工作，要成为一个全面型人才；二是要能够在工作中及时进行分析总结，例如能够将某类工作进行提炼，找出规律，将其反馈给开发人员进行自动化处理。

单纯某一岗位的专利流程工作看似简单，但整个专利流程的工作还是相当复杂的，其间的关联关系尤为重要，稍有不慎可能就会导致死案，而如此纷繁复杂的流程工作对于开发人员来说，想要将其进行自动化处理也有一定难度，这就需要经验丰富的流程人员能够将流程工作用开发人员能够看懂的语言描述出来，以促使流程工作的自动化处理顺利实现。专利流程人员以后越来越多的工作将朝这个方向发展，具体的流程工作可以被自动化处理取代，但能够将流程工作提炼并实现自动化处理的人则不会被取代；在实现某项工作自动化处理以后，流程人员还要不断对其进行验证、监控及改进，遇到改法或者修改客户特殊要求时能够及时调整需求并再次进行验证和监控，以确保自动化处理结果的正确性。未来，一个好的专利流程人员将会是流程工作和开发工作的桥梁。

最后，专利流程人员也可以拥有多方面的发展空间。

专利申请流程人员并不是简单的熟练工种，其在工作中会遇到大量的专利相关的专业问题，一名优秀的专利申请流程人员是可以在实际工作中为客户提供很多专业性意见和建议的。同时一名优秀的专利申请流程人员，并不限于在本行业内发展，如果有理工科背景，也可以通过自己的努力通过代理师考试从而转行做专利代理师、 专利布局策划咨询师、 商标代理人、企业IPR等等。

专利流程人员作为专利代理行业的一个独立工种，同专利代理师一样是一个可持续发展的职业，也是可以长期从事并为之奋斗的一个行业。中国专利代理行业发展的历史并不算久，优秀的专利流程人员也并不多，因此综合型专利流程人员人才在未来专利代理行业的发展中也将会一直是不可或缺的专业型人才。

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