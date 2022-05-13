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众所周知，如果想要保护自己的发明成果，必须及时申请专利。专利就是指受到专利法保护的发明创造 ，即专利技术，是受国家认可并在公开的基础上进行法律保护的专有技术。

那有的同学就会问了，"我成功申请了专利以后，发明创造就被永久性的保护起来了吗？"实际上并没有你们想的那么简单。简单一点说，专利申请成功以后，专利权人还要依照专利法规定，自被授予专利权的当年开始，在专利权有效期内逐年向专利局缴纳一定的费用，这就是专利年费。

首先给大家普及一下：什么是专利年费(维持费)？专利年费是指专利权人为维持其专利权的效力，在专利权有效期内逐年向专利局缴纳的费用。它是为维持专利权的有效性而缴纳的，故又称专利维持费。也就是说,专利的费用是每年缴纳，而且缴纳日期也是有规定的，必须是在规定的日期进行缴纳。

各国由于经济、技术水平不同，有关年费（维持费）的规定不一。年费的数额一般是逐年增加的，即实行累进缴费制度。根据我国专利局的规定，发明专利的年费缴纳数额及年数要高于实用新型和外观专利年费的数额。某些国家如果一次性缴纳多年年费还可以获得一定折扣，如韩国。也有少部分国家不要求专利权人缴纳年费，如美国从 1982 年才开始征收专利维持费，但这并不是主流。从绝大多数国家的规定看，缴纳专利年费是专利权人一项十分重要的义务。不缴纳年费，将会导致一定的法律后果，甚至导致专利权的终止等。

关于年费的缴纳方法，各国规定不同，有的规定自申请日起缴纳，有的规定自申请公布日或自专利权授予日缴纳，有的规定自申请日起或专利权授予日起几年后开始缴纳，有的则规定在专利权有效期限内在制定的几个年度缴纳。一般来说，年费应由专利权人亲自缴纳，但与专利权有利害关系的第三人也可以代为缴纳，因为不缴纳年费导致专利权的终止，就会损害第三人的利益。

今天，小编主要想带大家了解一下一些主流国家的年费缴纳方法，以方便大家能及时缴纳专利年费，避免自己的权益受到损失，或者产生不必要的费用。

一、 中国

根据中国专利法规定，专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。申请人办理登记手续时，应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未办理登记手续。

未按时缴纳年费（除授权当年的年费）或者缴纳数额不足的，可在年费期满之日起六个月内补缴，同时缴纳滞纳金；滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月，加收当年全额年费的5%计算；补缴时间在超过规定期限但不足一个月时，不缴纳滞纳金。在补缴时间超过规定期一个月的，按5%年费递增滞纳金，最多25%。期满未缴纳的，专利权应当自缴纳年费期满之日起终止。

二、 欧洲

欧洲专利申请的年费是从最早申请日（PCT申请为PCT申请日，巴黎公约申请为申请递交日）起（含最早申请日本身）第三年开始缴纳。从第三年起每年需要向欧专局缴纳专利年费，直到欧洲专利授权。授权之后的年费向欧洲专利生效的成员国缴纳。如年费逾期未缴纳，可以在正常缴费期后的6个月宽限期内补交，但是需要缴纳一定金额的滞纳金；滞纳金的金额为当年年费官费的50%。

三、 美国

美国专利年费的缴纳时间有三次，分别为授权公告日起的第3.5年，第7.5年及第11.5年，费用则按照申请人是大实体、小实体及微小实体依次递减。如年费逾期未缴纳，可以在正常缴费期后的6个月宽限期内补交，但需要同时收取相应的滞纳金：大实体500美元，小实体250美元，微小实体125美元。

四、 日本

日本专利年费在专利授权后有效期内需每年缴纳。一般在缴纳授权费时就需要缴纳授权日起第1~3年的年费，因此日本专利年费是从专利申请授权日起的第4年开始缴纳，具体期限为专利授权周年日之前。如年费逾期未缴纳，可以在正常缴费期后的6个月宽限期内补交，但需要缴纳一定金额的滞纳金；滞纳金的金额为当年应缴年费金额的两倍。

五、 韩国

韩国专利年费在专利授权后有效期内需每年缴纳。一般在缴纳授权费时就需要缴纳授权日起第1~3年的年费，因此韩国专利年费是从第4年开始缴纳，具体期限为专利授权周年日之前。如年费逾期未缴纳，可以在正常缴费期后的6个月宽限期内补交，但需要缴纳一定金额的滞纳金；滞纳金从超过缴费期限日的1~6个月递增，分别是官费金额的3%，6%，9%，12%，15%和118%。

由于年费监控和提醒工作责任重大，难度也大，相应费用也会更高。建议专利权人可考虑委托专业的代理机构来代理相关业务。目前随着出口专利业务的不断增长，委托代理机构来管理多国专利年费代缴、年费监控和提醒业务已成业内主流发展趋势。实践中，就有很多专利权人因未委托相关代理机构管理相关的年费业务，自己也没有专人管理，从而导致逾期未缴费产生滞纳金，甚至导致专利权失效的情况。

综上所述，小编希望专利权人都能够及时监控自己的专利年费，并按时缴纳，避免产生滞纳金，造成经济损失。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.