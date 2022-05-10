ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2022年5月5日，《工业品外观设计国际注册海牙协定》（下称《海牙协定》）正式在中国生效，自此更多国内申请人可以通过海牙体系向外国申请外观专利。

《海牙协定》包含海牙文本(1960年)和日内瓦文本（1999年)两个文本，中国加入的是日内瓦文本（1999年)，成为海牙体系的第77个成员（包括75个国家和2个政府间组织）。

1. 海牙体系是什么？

根据《海牙协定》，缔约方内的申请人可以向世界知识产权组织（WIPO）提交一份国际申请，便可以在指定的多个“缔约方”国家或政府间组织获得外观专利保护，由此建立的工业品外观设计国际注册体系称为“海牙体系”。

2. 海牙外观申请，申请人需要满足什么条件呢？

提交海牙外观国际申请，申请人需至少满足以下条件之一：

（1）在至少一个海牙协定的缔约方有真实和有效工商业营业所；

（2）在至少一个海牙协定的缔约方有住所或经常居所；

（3）属于任一缔约方或缔约方的政府间组织的某个成员国的国民。

3. 海牙体系涵盖了哪些国家？

海牙文本(1960年)涵盖32个国家，日内瓦文本（1999年)涵盖64个国家和2个政府间组织，日内瓦文本包含了常用国家欧、美、日、韩、加拿大等，由此可见，中国加入日内瓦文本，已基本满足向主要国家申请外观保护的需求。

4. 如何提交海牙外观申请？

两种方式：

（1）申请人可以直接在WIPO网站上通过eHague（ www.wipo.int/hague/en/e-filing.html）提交国际外观申请，申请语言可以是英语、法语、西班牙语任意一种；

（2）也可以向国家知识产权局提交申请，再由国家知识产权局转交至WIPO，申请语言为英语。但是，需要注意的是，如果向国家知识产权局提交申请，国家知识产权局无法代收费用，因此还需向国际局WIPO缴纳费用。

5. 海牙外观有哪些期限需要注意呢？

海牙外观需要在优先权日起6个月内进行提交，在收到国际局下发的不符合形式审查通知的3个月内需要进行修改，符合要求后，除特殊情况（申请人要求立即公布或者延迟公布），国际申请会在国际注册日（一般是申请日）起12个月公布。

6. 海牙外观费用如何计算？

海牙外观申请需使用瑞士法郎向WIPO缴费，费用构成如下：

（1）基本费：397瑞郎（1个设计）+19瑞郎*设计数（从第二个设计起算）

（2）公开费：17瑞郎*图片数

（3）指定国费（指定国不同，费用不同）

（4）说明书超过100字，超出部分2瑞郎/字

申请人可通过WIPO-Hague网站上的费用计算器（ https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp）预估海牙申请官费。

7. 海牙申请有哪些优势呢？

（1）只需要用一种语言提交一份申请，就可以在多个国家获得外观专利保护，大大简化了申请流程，节省了提交成本；

（2）提交、注册、续展和变更都由WIPO统一管理，轻松管理多个国家的外观申请；

（3）申请人可根据自身规划自行选择国际申请公布时间（立即公布或延迟到何时公布）；

8. 海牙外观还有哪些需要注意的地方呢？

（1）一件国际申请中最多可包含100项设计，但这些设计必须属于洛迦诺分类的同一大类，且指定国相同；

（2）某些缔约方有各自的特殊规定，需提前了解（海牙体系成员概况链接：https://www.wipo.int/hague/memberprofiles）；

（3）部分国家有单一性要求，如果指定该国的海牙申请含多项设计，需考虑后续提分案事宜，例如美国；

（4）海牙申请提交后，如果申请人希望再补充指定国，只要未超过优先权日起6个月，可以再次提交海牙申请。

根据WIPO中国办事处提供的信息，仅5月5日生效日当天就有34家中国企业通过海牙体系提交了95件外观设计国际申请，相信未来会有更多的中国企业通过海牙体系提交国际外观申请，寻求国际外观专利保护。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.