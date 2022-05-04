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美国贸易代表署（USTR）每年都会发布一份恶名市场报告。报告中将会指出世界各地出售假冒伪劣商品的市场，这些市场损害了美国知识产权所有人的利益。多年来，报告的重点关注对象是知名实体市场，诸如北京的丝绸市场、深圳的各类电子市场以及中国义乌国际商品城等。而在全球其他地区也遍布恶名市场，从马尼拉的格林希尔斯到吉隆坡的八打灵，再到莫斯科的杜布罗夫卡市场。

近年来，该分析报告加大了对线上市场的关注。此USTR报告中述及众多大型盗版内容网站，例如电影流媒体Fmovies、数字盗版图书网站Libgen、翻录音乐网站MP3juices、游戏黑客专属网站MPGH以及世界上最大的文件共享网站之一Rapidgator。其中甚至还会提到支持网站，例如以色列的RevenueHits，这是盗版网站最受欢迎且最大的广告创收网之一。

并且还重点提到了电子商务市场——特别是那些销售大量假冒伪劣商品的平台。在2022年的2月公布了2021年恶名市场名单。快速浏览一遍名单后，相关的品牌所有者就能获得有关亚洲范围内假冒伪劣商品销售的有用资料。名单上的平台是据称参与、助长严重盗版或仿冒行为或对其视而不见或从中受益的平台。

而需要补充的是，欧盟委员会也发布了类似的报告。报告预计将于2022年第四季度出炉。上一份报告的发布时间是2020年，关于下一份报告的公众意见征询已经开始。其与最近发布的USTR 2021报告有很大的一致性。

亚洲最大的销售假冒伪劣商品的电子商务市场如下：

中国

AliExpress（全球速卖通）是阿里巴巴的国际B2C销售平台。虽然被公认为拥有广泛的知识产权保护工具，但因为所列产品数量极大，使得贸易商（以承运批发商为主）可以在全球范围内宣传和运送大量假冒伪劣商品。尽管阿里巴巴做出了努力，但商家审查不严且处罚宽松，无法起到威慑作用。

DHgate（敦煌网）是一个B2B跨境电子商务平台，可以轻易完成大宗假冒伪劣商品订单。敦煌网声称正在改进，但知识产权所有人指出，因为卖家审查不力、主动防伪流程无效以及缺乏透明度，才导致了假冒伪劣产品的巨额销量。

拼多多，一款“社交商务”应用，也是中国第二大电子商务平台。知识产权所有人控诉下架拖延和下架透明度差、流程越来越繁琐和昂贵、卖家审查不严、通过其品牌关怀计划的合作较少以及对线下执行鲜少跟进。因为该平台只能通过手机使用且为中文，所以海外权利人很难监管。

阿里巴巴旗下的淘宝网是中国国内庞大的B2C平台。虽然可能拥有阿里巴巴最好的防伪功能和流程，但仍然是假冒伪劣商品的一个主要来源。最近更严格的下架规则使知识产权所有人不用再费力，但假冒伪劣产品还是与以往一样随处可见。

微信，一款即时通讯应用程序，通过图片和购买信息链接、直播销售、朋友圈、渠道功能和其他通信工具，逐渐成为销售假冒伪劣商品的途径。通过这一平台，大量假冒伪劣商品通过公众号资料页、小程序和私信进行销售。微信提供商品目录、购物车和支付处理等集成功能。知识产权所有人抱怨公众号和小程序审查不足以及单证要求未落实。还提到了知识产权所有人无法搜索知识产权侵权行为、处罚低以及对线下案件缺乏支持的情况。

印度尼西亚

印度尼西亚的Bukalapak是一个拥有大量假冒品牌产品的平台，通常公开标记为“复制品”。Bukalapak在下架和知识产权所有人合作方面进行了改进，但仍存有诸多问题。例如商家审查不严：允许商家使用多个帐户及牵涉商家可以重新注册，没有主动的防伪流程，通知/下架缓慢、不透明、低效，以及对侵权人的跟进行动有限。

Tokopedia是印度尼西亚最大的电子商务市场，因假冒伪劣商品随手可得而备受困扰。最近采取的通知和下架体系改进措施及知识产权所有人促进参与措施略见成效，但问题仍然十分严重。下架太慢且透明度不足，商家审查不严且惩罚太轻，以致于威慑力不足。

新加坡/东南亚

Shopee是东南亚地区领先的电子商务平台，总部位于新加坡并在纽约证券交易所上市，但在全球运营有多个半独立国家网站。在东南亚地区，许多Shopee网站的通知和下架程序既差又慢。商家审查不严，卖家普遍重复上架，处罚没有威慑力。对于Shopee的一些国家网站，知识产权所有人在自己调查侵权的Shopee商家时与Shopee合作不力是一个主要挑战。

结论：

对知识产权所有人而言，中国的平台仍然是最大、最严重的知识产权问题。考虑到全球很高比例的假冒伪劣商品都由中国制造（通常估计占全球假冒伪劣商品的75%以上），这种现象不足为奇。电子商务让假冒伪劣商品的溯源变得更加容易，可以通过全球速卖通直达消费者，也可以通过全球速卖通和敦煌网批量进行。由平台提供资金的物流和供应链配送系统意味着商品在全球范围内运输时，海关很难有机会阻止。

2021年，全球速卖通推出了新物流系统，通过为卖家提供预存产品的中国智能仓库及缩短配送时间的海外仓库，提供10天内配送服务。运费的增加和海运时的拥堵，以及客户对更快运输时间的需求，使得小批量空运配送逐渐增多，尤其是服装、奢侈品、珠宝等较小较轻的物品以及经常被伪造的小型电子产品。仅全球速卖通每周就有80班包机往返于中国和欧洲之间。这给海关的检查工作带来了困难，因为需要到数据库中检查许多小包裹，它们与各种货物一起发送的频率增加。实际上，仅有一小部分货物被标记为有知识产权侵权风险并由海关检查。根据中国海关数据，知识产权持有人要求海关输出更多的工作这样的要求已达到前所未有的水平；在中国海关备案的权利（以商标为主）数量已上升至72,328，年增长率为16%。

阿里巴巴和国内其他平台最近的政策变化给权利人增加了负担，他们需要“证明”卖家出售的商品是假冒伪劣商品。之所以出台这一政策，一定程度上是因为平台担心被卖家起诉。例如，在网页侵权行为并不明显的情况下，他们可能会要求对商品进行公证检验，以证明卖家确实出售的是假货。卖家的恶意反诉和虚假授权文件屡见不鲜，而中国最近出台的《电子商务法》让权利人别无选择，要么允许商品重新上架，要么起诉或要求行政制裁。对于很多权利人来说，在平台上每发现一个侵权就要完成这些诉求的确是不可行的。

如今在中国，侵权下架索赔的效果不太好，因为下架仅会影响个别侵权产品，卖家还可以继续出售其他商品。阿里巴巴的“三振出局”策略和其他平台的扣分系统不起作用，因为卖家发现了多种变通方法，例如主动下架产品然后再重新上架以躲避处罚。阿里巴巴平台的“三振出局”要求局限于固定的时间段以内，并且每年会重新设定罚分，这就意味着卖家很少被查禁。而且必要时，他们通常会用不同的ID创建新账号或更换平台。

毋庸置疑地是，国外最大平台在印度尼西亚，毕竟这是东南亚地区最大的消费市场。美国贸易代表署（USTR）明确指出，其他国家亦存在令人担忧的网上假冒伪劣商品市场，并且电商市场法规薄弱。但也不全是坏消息。例如，报告中提到了菲律宾与品牌所有者和电商平台签署谅解备忘录（MOU），以期改进通知与下架程序，并利用反馈机制帮助协调打击网上造假行为。

中国/印度尼西亚广为流传的另一个明确结论是，印尼电商如何从中国采购假货（从敦煌网平台上大量采购或从全球速卖通上少量采购），然后在没有任何海关拦截的情况下，通过大型物流设施进口假货销往印尼。据知识产权所有人的报告称，几乎在每个印尼案例中发现的假货都来自中国。考虑到如今印尼电商市场的规模已经达到数百亿美元，如果该国电商假货市场的规模超过十亿美元也不足为奇。因为政府当局几乎没有采取任何执法行为，大量商家从此项违法行为中获利巨大。

社交商务中假货销量的增长是一种明显的电商侵权新趋势。包括提供综合市场的社交媒体平台（例如报告中没有提到脸书，但却也是菲律宾的一个假货来源）。另一种趋势是隐藏销售链接，即售卖假冒伪劣商品的卖家在社交媒体或图像托管平台上为产品做广告，使用的图片带有文件链接和购买信息（例如通过链接在WhatsApp或微信上联系卖家，然后使用PayPal或TransferWise付款)。

知识产权所有人的策略

所以就此现象，知识产权所有人应该怎么做呢？首先，他们必须参与当地的线上交易市场。加入各个平台上的所有知识产权所有人项目，但设置身份验证系统和通知与下架流程非常耗时。一些国际通知下架公司能在这方面提供帮助，但由于语言、身份识别等其他原因，少有机构能覆盖所有平台。因此参与当地的平台是非常关键的一步。交易市场需要承受来自知识产权所有人的压力从而改进流程、透明度、审核和合作。

其次，需要建立更好的监管制度。各个国家采用的网络提供商（ISP）责任制度不同，所以当一些国家出现“避风港”的时候，就意味着缺乏透明度。例如，印尼的三个平行制度引致了法律的混乱。欧盟自由贸易区（EU FTA）需要一套完整的网络提供商责任制度，但在东南亚（SEA）只有越南和新加坡实施了此类贸易协定。东盟（ASEAN）已经开始关注这一地区性问题，但目前进程缓慢。除了法律外，还需要一些强制性措施。有两种方案。例如，尽管报告中反复提到，但仍存在广泛而明显的假冒伪劣问题，知识产权所有人要么必须申请禁令，或者政府当局必须采取行政补救措施（例如突击审查），针对商家提供虚假信息，使用多重身份并想方设法躲避抓捕。

全球线上市场商家的审查很薄弱。这就意味着您可以像在零售行业中一样获取卖家的身份信息。但多数商家隐匿在伪造身份、不充分的书面证据甚至是假资料之中。并且大多数交易市场为他们隐藏身份提供了便利。交易市场应该为消费者谋取积极的商业利益，向认证卖家提供优惠从而鼓励良好的行为。

众多组织（如东盟-欧盟商业理事会）均呼吁签署东盟谅解备忘录以打击假货和盗版产品。该备忘录将基于泰国和菲律宾的备忘录创建，为线上市场、品牌所有者和政府提供行为准则。

海关活动的总体框架和细节信息仍需改进。当前，除泰国外的许多东南亚国家几乎没有采取任何措施来阻止大量假货涌入市场。其一，所有主要市场都需要有效的入境手续。其二，针对小部分区域需要具体的改进措施。如果能够简化程序和阻止非法装运，则建议采用东盟的低价货物装运计划来阻止假货涌入。中国需要实施具体改进措施，提高登记品牌的检获率，以获得良好成效。

最终的重大目标是让线上交易市场承担主动监控和注销商标的大部分责任。印尼Tokopedia公司声称正在为此开发前瞻性系统。阿里巴巴宣称其人工智能基于多种工具之上能够屏蔽大量广告，但仍不足以抵抗数百万的假货。

线上交易市场处罚的真正威慑力展现是缺失的关键一环，很少能把商家完全排除在外。由交易市场主动或联合发起的线下刑事诉讼明显增加（目前这种情况很少见以至于不具有任何意义）。所造成的结果总是倾向于让商家继续交易而非停止造假。

面对的商业挑战是知识产权所有人目前正在线上交易市场争夺资源。市场希望允许商家自由交易任何商品（无论它们作何描述）。知识产权所有人要求它们将数十亿收入中的一部分投入到有意义的监控、审查、驱逐、调查和执法项目中。

问题非常严重。在亚洲的电商平台上每天有成千上万甚至数以百万的假货正在售出。阻止其中1%就意味着各大平台每天要处理数万个案例。大多数平台甚至在一年内都达不到这样的数量。一些Shopee网站只拦截几个广告就需要数周时间。

知识产权产业需要承担大量的工作。行业游说（例如国际商标协会（INTA）、当地商会和商业团体）、欧盟和美国贸易代表署类似报告的发布以及知识产权持有人与平台和政府合作都将决定着问题的解决速度。

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