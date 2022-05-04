一旦某一品牌在国内市场站稳了脚跟，就会很自然地凭借其建立起来的声誉和消费者关注度去向其他地方扩张。我们见证了很多走出国门的品牌实现了快速增长。

那么品牌在海外扩张时通常会遇到哪些障碍？

一个快速发展增长的品牌通常会从自身的诞生过程中借鉴到很多东西，但对于此方面可能会产生误解，认为一家公司可以简单地遵循自开始以来就非常成功的初始知识产权蓝图来拓展业务。但不幸的是，知识产权组合方案的扩张，尤其是在国际市场上的扩张，并不像最初看起来那么简单。尽管某个品牌在其国内市场拥有厚实的消费者基础并完成了知识产权注册，但由于其他公司或个人可能已经在目标管辖区拥有或注册了商标，那么这就会妨碍该品牌进入到这一目标管辖区。这是一种真正意义上的商业冲突，或者在恶意仿效的情况下又被称为商标抢注。在进军新市场的过程中，商标所有人可能会第一次发现有这么多的竞争产品或假冒伪劣产品（或服务）已经存在于目标司法管辖区（统称为商标侵权现象）。即便是行业经验丰富的大品牌也会被这两个问题所困扰。

商标抢注

商标抢注是指除原品牌所有者以外的其他人士恶意注册某一特定品牌的商标。商标抢注通常发生在某一公司在其本国司法管辖区（例如美国）拥有已确立之商业声誉和可识别的商标，但尚未在中国等其他重要市场注册该商标的情况下。通常而言商标抢注者是非执业实体，即不从事具体贸易或业务，他们的唯一目的是通过将抢注的商标出售给报价最高的其他方来获取钱财。在某些国家这是一个相当大的行业，他们可以寻找到IPO项目和即将进入的品牌，并抢先进行注册。

美国电动汽车制造商特斯拉汽车公司的遭遇就是一个著名的例子。2006年，在特斯拉进入中国的许多年前，一位名叫占宝生的广东商人抢先注册了"Tesla（特斯拉）"商标。占先生在特斯拉进入中国市场后就发起了诉讼，要求特斯拉关闭展厅，停止在中国的所有营销活动，并支付2390万元人民币的赔偿金。双方争执了好几年的时间，但最终特斯拉还是"完全友好地解决了"（根据其官方声明）这次商标争端。

在不少亚洲市场商标抢注现象十分常见。首先是中国，中国拥有大量注册商标；其中许多都是对国际品牌的明目张胆的仿制，在这些国际品牌产品在亚洲上市之前人们往往就能在网上找到这些产品的山寨货了。互联网带来的便利性使人们能够及时关注到新品牌的发布，这有助于传达品牌知名度，同时也助长了商标抢注行业的发展。一些商标抢注者利用香港建立知识产权控股公司，称为"影子公司"，使他们看起来是合法的外国知识产权所有者。印度尼西亚是另一个商标抢注盛行的国家，当地的抢注者经常复制并注册外国品牌商标。在商标抢注严重程度方面，菲律宾和泰国紧随印度尼西亚之后。

商标侵权

与商标抢注相比，商标侵权是指有人注册另一个人或实体的商标，用来肆无忌惮地制造假冒商品亦或是在某一司法管辖区内利用原商标公司的商誉获利。

韩国科技巨头三星公司在宣布与中国著名的街头奢侈服饰品牌Supreme合作时就遇到了这个问题。三星公司不了解的是，中国的Supreme一直在与Supreme Italia打交道，而Supreme Italia是James Jebbia创立的总部位于纽约的Supreme品牌的竞争对手和涉嫌仿冒者。当人们发现三星公司与错误实体合作时，这一事件立即引起了轰动。这导致美国公司Supreme发表声明称Supreme没有与三星合作，并且声称"这些合作行为和宣言是由一个假冒伪劣组织散播的完全明目张胆的作假行为。"

对于一个刚刚起步的品牌来说，其创始人的注意力被其他关键问题所吸引是可以理解的，比如融资、产品发布、营销和促销活动、创建不同的产品线以及雇佣更多的员工等等。但其知识产权的创造和保护应被视为优先事项。这种缺乏商标审查的做法会产生长期不良后果，尤其是在某一品牌打算向中国和印度尼西亚等国家扩张时（这些国家有相当比例的商标抢注者和侵权者）。尽管这两个国家的市场都有成熟且长期存在的知识产权框架，但它们的商标注册办公室已经被恶意的商标申请所淹没，而审查和拒绝这些申请需要花费大量的时间。

那么该做些什么来打好开局呢？

虽然我们似乎对那些没有资金或人力来解决这些问题的公司持悲观态度，但有一种简单且成本效益高的方法来缓解这些问题，那就是在您想要拓展的市场中使用以下在线工具进行商标搜索。

除上述数据库外，您还可以访问相关司法管辖区的商标注册处，查看是否有在线数据库可供搜索。

利用商标搜索中获得的信息

一旦从搜索中获得信息，您可以与您的法律团队制定相关计划来保护自己的商标，并应对任何类似或相同商标的侵扰。对于那些计划在未来进行品牌扩张的司法管辖区，可以采取先发制人的备案手段以确保商标提前受到保护。另外，如果在搜索过程中发现类似或相同的商标，可以考虑采用一系列方案措施，例如提出异议、申请撤销已有商标、签订共存协议或购买商标。罗思在通过法律和实践策略来恢复知识产权继而解决此类问题方面有着数十年的丰富经验。

现在就采取一些小规模的措施就可以避免后续很多难题，并且您的知识产权将始终安全可靠。

您的品牌还需要准备应对哪些其他问题？

针对企业进入中国时需要掌握以及可能面临的常见问题和一些困难提供专业建议：

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