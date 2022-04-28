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2022年2月24日，乌克兰最高拉达（议会）投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令，实施戒严法，后又通过决议延长战时状态。根据4月21日刚通过的决议，战时状态延长至2022年5月25日。 乌克兰当局新实施的戒严法具体会对知识产权期限产生怎样影响，直到最近都还并不明朗。乌克兰知识产权局早在3月就发布了几份通知，通知知识产权界乌克兰知识产权局将继续全职运作，以确保知识产权系统的不间断运行，并解释说，乌克兰工商会早些时候发布的证明"不可抗力"事件的信函，可解释为仅适用于在乌克兰居住或者有经常居所或营业所的申请人和权利人。知识产权局没有规定截止日期相关程序问题的自由裁量权，这需要通过一项特别法律。

2022年4月1日，乌克兰通过了第2174-IX号《关于俄罗斯联邦对乌克兰的军事侵略在戒严法期间保护知识产权权利主体的法律》，最终解决了这种不确定性。该法律于2022年4月13日生效，规定如下：

1.自2022年2月24日起，在戒严期间暂停与商标、发明、实用新型、外观设计、集成电路布图设计、地理标志、版权和植物品种的知识产权保护和权利获取相关的截止日期。除相关知识产权法律规定的一般申请期限和权利维持期限外，以下方面的截止日期也将暂停：

对乌克兰国内商标申请和马德里国际注册提出异议的截止日期；

对乌克兰知识产权局作出的决定向法院起诉的截止日期；

向知识产权局复审委员会申请复审的截止日期；

提交专利无效申请的截止日期；

提交恢复错过最后期限的请求等。

根据法律规定，这些最后期限将从戒严制度停止或解除之日的次日起继续。

2.相关截止日期被暂停的知识产权权利继续有效。相应的专利权和其他权利证书仍然有效且完全可实施。

3.对于在戒严法实行期间内到期的续展费和年金费，可在解除戒严法后90天内支付。

4.申请人或知识产权权利人可在戒严制度解除后90天内采取必要行动，即提交相关申请、请求、反对、答复，且不支付任何延期或恢复费用。

虽然法律里有上述各项规定，但知识产权权利人和申请人并没有被明确免除履行旨在保护知识产权的其他必要行动的义务。

必须明确的是，该法律的主要目的是建立额外的保护机制，当知识产权权利人和申请人由于战争造成的不可预见的情况而无法遵守各自的截止日期，或者当采取某些行动变得不可能或复杂时，可以将其用作"保护伞"。

显然，一些行动可能需要进行广泛的研究和调查、收集和获取证据、谈判和/或使协议正式化等，而战争的不可预测性往往会严重损害这些行动。此外，根据戒严法，知识产权权利人和申请人，尤其是在乌克兰居住或者有经常居所或营业所的主体，或其法定代表人在军事冲突地区的人，可能会面临一些很麻烦的情况。出于这一特殊原因，并理解知识产权对未来经济复苏和增长的重要性，立法者迅速响应了旨在保留知识产权截止日期的立法倡议，并采取了相关保护机制，防止知识产权的可能丧失，以及在这一困难时期权利丧失造成的损害。

尽管如此，鉴于乌克兰知识产权局是全职运作的，而且电子提交系统功能齐全，建议知识产权权利人和申请人，尤其是非居民，遵循乌克兰的"正常"行动途径，仅在例外情况下依赖本法律。原因如下：

-如前所述，目前的法律是防止可能丧失权利的"保护伞"机制，也是恢复错过最后期限的正式理由。在之前的通知中，知识产权局已发出了明确的信息，即该系统是保持全面运行的，因此没有理由不遵守到期期限，除非存在严重障碍阻止申请人采取所需行动。

-鉴于上述法律规定，只有一个相对"窄的窗口"，在此期间，知识产权权利人必须完成戒严期间到期的所有行动。不难想象，一旦解除戒严，这可能会导致知识产权局工作的大量积压，并可能造成问题。

-潜在的积压问题还伴随着程序问题，尤其是需要根据个案情况正确计算相关知识产权截止日期，这取决于相关临近日期是在实施戒严之前还是在戒严期间，同时仍需符合有关恢复程序的指导性规定。目前知识产权局尚未发布建议。

综上，对于知识产权权利人和申请人来说，在当前这些困难的情况下，对权利进行良好的规划和组合管理，以及妥善保管申请文件，是避免将来可能出现的复杂情况和延迟获权的关键，可为战后经济中知识产权的保护和实施奠定坚实的基础，以实现推动创新发展和经济增长。

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