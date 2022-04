ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

南非法是一种典型的混合法,其法律渊源主要包括宪法、制定法、普通法和习惯法("土著法"),自17世纪以来英国普通法和罗马-荷兰法占据了主导地位。 与商标保护有关的制定法包括:《商标法》 、《商标条例》 、《知识产权法修订法(1997)》 、《知识产权法合理化法》 、《假冒商品法》 、《商品标识法》 以及《知识产权法修订法(2013)》 等。现行南非《商标法》于1995年5月1日起生效,是规范商标保护最重要的法律。

此外,南非已经加入了一系列与保护知识产权相关的国际条约,包括1883年《保护工业产权巴黎公约》(自1947年起)、1967年《建立世界知识产权组织公约》(自1975年起)、1994年《与贸易有关的知识产权协定》(自1995年起)并且承认《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》所建立的分类。但是,南非还不是商标国际注册马德里体系的成员。

南非管理商标法的政府机构是贸易和工业部(Department of Trade and Industry,简称"DTI")及其下属的公司与知识产权委员会(Companies and Intellectual Property Commission,简称"CIPC")。公司与知识产权委员会位于南非首都比勒陀利亚,其发布的《商标申请审查指南》全面介绍了CIPC的商标部(Trade Marks Division)(也称为"商标注册主任办公室"(Office of the Registrar of Trade Marks))对商标申请进行审查的实践。

从2012年开始,从南非本地和国际申请人收到的商标申请数量稳步增长,2018年的商标申请数量达到39,136件,其中南非居民共提交了22,948件商标申请,非南非居民提交了16,188件商标申请。

文章正文请点击此处。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.