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为提高 知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展，要建设激励创新发展的知识产权市场运行机制，优化知识产权运营服务体系。

体系的载体是知识产权运营平台和相关服务机构。针对运营平台和服务机构的发展，国家提出了要"打造综合性知识产权运营服务枢纽平台，建设若干聚焦产业、带动区域的运营平台，培育国际化、市场化、专业化知识产权服务机构" 1。并提出"推动在重点产业领域和产业集聚区建设知识产权运营中心，培育发展综合性知识产权运营服务平台，创新服务模式，促进知识产权转化" 2。

本文从实践出发， 对我国 知识产权运营服务面临的问题进行梳理，对原因进行初步分析，力求能够从运营平台和服务机构的角度给出几点发展建议。

1 .运营服务面临的问题

在当前的大环境下，已经建立了许多国家性、地方性和行业性的知识产权运营平台，也有许多知识产权、科技、金融、法律等不同领域的服务机构开展了运营相关的服务，这些平台和机构面临着一些共性的问题。

(1) 高质量专利欠缺

由于存在核心 专利缺少、专利布局质量较低等专利质量问题，使得可运营的资源稀缺，直接导致运营工作的开展比较困难。

另外，专利质量低造成侵权风险提高，尤其是海外诉讼风险提高，加之海外诉讼应对的经验匮乏，影响了对专利运营的需求。

这一情况一方面与我国高质量专利的创造有关，同时也反映出运营平台在收集行业优质专利方面还存在渠道建设、专利筛选能力上的欠缺。

(2) 商业模式亟需创新

由于信息数据资源、渠道建设、运营模式、自身能力等各方面的原因，目前各运营平台的商业模式、服务内容比较单一，不能满足企业多样化、综合性的需求，甚至成为了简单的信息中介机构。

(3) 融资流程复杂

传统知识产权质押融资操作流程较长，无形资产的定价、质押还没有规模化与标准化，企业甚至需要面对多个机构，服务平台则需要同时整合多个领域的机构，操作和沟通成本较高。

(4) 服务能力不足

运营平台目前普遍存在服务内容单一、服务水平不足的问题。

或是不能有效挖掘和满足 专利权的许可需求，或是无法为投资人找到优质的 专利技术资源，或是服务过程的体验较差，使供需双方对运营活动失去信心。

2. 面临问题的原因

运营平台和服务机构面临的上述问题有内部原因，也有外部环境原因，下面从共性角度出发对面临原因进行初步分析。

(1) 数据和资源匮乏

数据和资源是国内运营平台、服务机构普遍所面临的困难。

运营服务需要各方面的数据，当前只有专利文献数据相对完善，获取也比较便捷，而专利交易数据、税收数据、融资数据等还缺少便捷的获取渠道。

(2) 专业人才匮乏

知识产权服务是一个复合型的工作，对服务人员的素质要求较高，知识、能力的要求比较宽泛。

从我国制定的技术经纪人培训内容来看，涉及到专业科学技术、政策法规、技术经纪、财会金融、经营管理等多方面的知识和技能。

(3) 专利权人运营意识不足

我国的知识产权工作转入高质量发展模式的时间较短，运营工作也处于起步阶段。

许多权利人对专利运用的理解还停留于自行实施，对专利价值评估和其他实施方式方面的研究和实践甚少。

还有些专利权人，由于体制等种种原因，并不关注获得专利权后的实施和进一步开发等问题，导致了专利运营从研发到商业运作的不连贯性，造成了供给侧资源匮乏。

3. 几点发展建议

(1) 建立公共数据平台

数据是开展运营服务的基础，是一项基础性的工作。

正是因为多年来专利文献数据平台的持续建设，今天以专利分析为基础的各项服务项目才能不断发展。

可以制定 专利运营信息的规范化处理方案，对关于专利的诉讼、合同协议、法律信息、交易数据、税务金融等信息进行规范化处理，作为公共服务产品公开提供给社会，并加强知识产权运营相关的法律政策、工作流程、典型案例的宣传，促进服务的提升。

(2) 持续推进知识产权的高质量发展

如前所述，高质量专利和专利权人的运营意识都会影响到知识产权运营的开展。

因此只有通过持续推进知识产权的高质量发展，全面提高企业、高校、科研机构等创新主体和运营主体的高质量专利创造水平、知识产权运用水平和管理水平，才能从根本上推动知识产权运营的发展，使知识产权运营服务有可为。

针对这一问题，关键在于帮助企业建立知识产权管理体系和高价值专利培育体系，逐步打造行业知识产权池，为知识产权运营做好必要准备。

Footnotes

1.《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》

2.《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.