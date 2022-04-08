日常生活中，琳琅满目的商品很大一部分是由小微企业提供的。但小微企业自身可能对专利并不了解，也不像大企业那样有专业的法务人员，可以做完善的专利布局。他们并不清楚该如何保护自己设计的产品，而且很容易侵犯别人的 专利。

老李作为一名小微企业的老板，对专利保护的重要性深有感触。老李创立了一个小型工厂，主要做各种小家电，刚起步时，自己设计了一款家庭用烘干机，开模、生产、商品上线、各种推广活动，一系列操作之后线上销量还不错。就在这时，同在线上销售烘干机的竞争对手控告老李的烘干机侵犯了他们的专利。

作为 专利小白的老李有点蒙圈：明明是自己设计的产品，怎么就侵犯了别人的专利？看着初具规模的工厂，囤积的库存，老李不甘心因为专利的原因破产，更不想赔偿侵权费用。

但对于专利老李一窍不通，于是咨询了专利代理师，总结出解决当前困境的办法：

1、在竞争对手的 专利的状态处于有效状态（例如，授权专利在有效期内）的情况下，判断自己生产的产品是否包括竞争对手的专利的全部特征，如果自己生产的产品未包括竞争对手的专利的全部特征，可以基于产品未包括的特征进行争辩。

2、在自己生产的产品包括了竞争对手的专利的全部特征的情况下，判断在竞争对手的专利被申请之前，是否已经存在与专利保护的方案相同的信息被公开了。若存在上述信息，则可以利用这些信息，主张竞争对手的专利无效。

3、在自己生产的产品包括了竞争对手的专利的全部特征、且找不到2中提到的信息的情况下，可以考虑是否与竞争对手进行和解（例如，获取竞争对手的专利的许可，支付相应的许可费用）。

4、在竞争对手的专利处于无效状态，（例如，授权专利已过期、授权专利被宣告无效）的情况下，可以针对该理由进行争辩。

在有了清晰的思路之后，老李了解到竞争对手的专利的状态处于有效状态。在专利代理师的协助下，通过分析比对老李的产品和竞争对手的专利的各个技术特征，最终确定出老李产品的结构和竞争对手的专利所保护的结构并不相同，即，老李的产品并未包括竞争对手的专利的全部特征。

在和竞争对手一番较量之后，竞争对手决定撤诉。侵权的事情折腾了半年，老李的产品也被停售了半年，线上积累的销量和好评也失去了竞争力。老李这才意识到竞争对手并不是真的想告老李侵权，而是让老李的产品停售，失去竞争力。同时，老李自己设计的产品也被无偿地模仿，竞争对手很快就生产出了和老李的烘干机功能一样的烘干机。

这更加让老李意识到 专利保护的重要性。为了保住这份来之不易的产业，老李在之前烘干机的基础上做了进一步的改进，改进后的烘干机占用空间小，也更加的省电。

老李这次对改进的烘干机申请了专利，目的不仅是防止被竞争对手发起恶意诉讼，更是可以利用自己的专利防止竞争对手的侵权，让自己的产品得到更好的保护和稳定的发展。

我们从老李的故事中看到，专利离我们普通人并不遥远。小微企业创业不易，更要充分利用好 专利保护的利剑，维护自身合法权益！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.