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近日，在中国贸易报《加快地理标志国家层面专门立法》文章中， 路盛律师事务所合伙人蒋南頔律师接受采访并发表看法，以下是文章全文。

地理标志近年来在助力区域经济发展、贫困地区脱贫攻坚以及传承发扬传统文化和工艺方面发挥着至关重要的作用，日渐成为地方政府发展特色经济的重要抓手。截至2021年底，已认定地理标志产品2490个，核准注册地理标志集体商标/证明商标6562件。然而，在地理标志保护方面，全国政协常委、国家知识产权局副局长何志敏认为，现行法律规定已不能满足地理标志保护实际需求。

今年两会期间，何志敏提交了《关于加快地理标志专门立法，促进区域特色产业发展的提案》。“地理标志作为知识产权的一种，除了依据《商标法》注册地理标志商标外，其专门保护目前仍限于部门规章层级的《地理标志产品保护规定》和《农产品地理标志管理办法》。”他指出，地理标志保护途径不清晰。现在地理标志的两种保护模式及三种保护途径的法律依据不同，且各自运行，申请主体不能明确区分，不知道如何选择，增加了申请人的负担，也造成了行政资源的浪费。

具体来说，两种保护模式指《商标法》保护和特别法保护。三种保护途径包括：根据《商标法》规定，通过将地理标志申请注册为证明商标、集体商标，从而进行保护（商标法保护模式）；根据《地理标志产品保护规定》，由国家质量监督检验检疫总局批准实施保护的地理标志产品；根据《农产品地理标志管理办法》，由农业部批准登记的农产品地理标志。

北京市路盛律师事务所合伙人蒋南頔在接受《中国贸易报》记者采访时表示，由于依据的法律法规不同、主管部门不同，注册标准和要求也可能存在区别，实践中可能导致混淆和冲突。

“我国地理标志保护依据不足。各地方地理标志保护实践很少，地方政府、协会、使用人、相关公众等主体在地理标志监督、管理、使用及侵权认定等方面缺少明确规范，导致管理缺位，使用不充分、侵权行为频发。”何志敏指出，重申请、轻使用现象普遍存在。各地政府非常重视地理标志的培育申请工作，推动产品获得地理标志保护，但有些地理标志在获得保护后却并未被企业实际使用。消费者对地理标志的认知度不高，地理标志没有给产品带来溢价，不能帮助企业更好销售产品，企业对地理提出使用的意愿不强。

在蒋南頔看来，地理标志的保护之所以出现“重申请、轻使用”的现象，是因为实践操作中对地理标志保护机制理解尚浅、地方基层对地理标志的重视不足、相关制度建设欠缺、负责部门不明确、协会等组织的缺位等多种原因造成的。但随着乡村振兴计划的推行，地理标志相关产品逐渐从地方品牌开始转变为当地经济发展的重要组成部分，在国际贸易中也发挥了重要的作用，将促使“轻使用”的现象获得明显改善。

“鉴于《民法典》已经将地理标志列为知识产权的一种，党中央、国务院也高度重视地理标志在促进地方经济发展方面的作用，并且加快地理标志专门立法的现实需求比较强烈，建议立法部门尽快研究制定《地理标志法》或者《地理标志保护条例》。”何志敏建议，通过专门立法，做好两种保护模式的衔接协调，实现融合统一；明确权利义务和法律责任，奠定地理标志保护基础；提高地理标志运用促进水平，促进区域经济发展。

事实上，作为我国首个地理标志五年规划，国家知识产权局发布的《地理标志保护和运用“十四五”规划》指出，积极推动地理标志专门立法工作。建立协调有序的地理标志统一认定制度，优化地理标志审查工作机制，健全地理标志标准化体系，建立地理标志保护资源动态管理制度，加强地理标志保护基础理论研究。

“在国外，各国对于地理标志的保护方式不尽相同，法国、新加坡等国通过专门立法保护，美国、缅甸、菲律宾等国通过商标法保护，日本等国通过反不正当竞争法保护。同时，大多数国家或地区在专门立法保护或者商标法保护之外，同时也给予反不正当竞争法保护。”蒋南頔说。

根据中国农业科学院农业知识产权研究中心对60个主要国家和地区的调查，有47个实施专门法保护地理标志。

“地理标志具有地缘性、稳定性，代表的是一种凝聚了地理、人文因素等的传统资源，对地理标志的保护态度与各国经济、文化、历史以及传统的发展休戚相关。”蒋南頔表示，我国有着悠久的历史、丰富的地缘物产、灿烂的文化，统一地理标志立法、规范化地理标志的申请和保护制度，可以为经济文化发展、特色地方农业、传统知识和技艺的传承更好地保驾护航，也可以促进国际合作及交流。

蒋南頔建议，还应在实践中加强对地理标志的保护，从司法层面及行政保护层面，对于未经授权使用地理标志、滥用地理标志的行为追究相关法律责任。同时，积极宣传推广地理标志，提高各地对地理标志及地理标志产品的认识和重视，促进相关产品产业化。

Originally Published by China Trade News

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