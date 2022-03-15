ARTICLE

China: 局部外观设计确权与侵权认定，有哪些特殊考量因素？

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

新修订的《专利法》于2021年6月1日正式实施，增加了对 局部外观设计的保护。外观设计专利申请审查通常需要4-6个月的时间，理论上第一批局部外观设计即将获得授权。那么，局部外观设计在确权与侵权认定过程中，是否存在一些特殊的考量因素呢？鉴于国内缺少成熟的案例，本文通过研究国外的局部外观设计案例来进行解答。

—、局部外观设计的特性

目前成熟产业的产品外观改进空间非常狭窄，局部上的改进是产品 外观设计改进的重要方向，因而局部外观设计是现代外观设计保护体系的重要组成部分。局部外观设计专利也具有自己的一些特殊性。

01不可分割性

不可分割包括两方面的含义：

①结构上的不可分割，即产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等；

②使用上的不可分割，指的是对于由多个不同特定形状或者图案的构件组成的产品，构件本身不能单独出售且不能单独使用，例如一组由不同形状的插接块组成的拼图玩具。

02可对比性

可对比性是指该局部应含有可以与其他外观设计进行对比的创作单位，即局部外观设计应该是独立的设计模块。具体而言，局部外观设计必须占据一定的实体范围，在整体中具有相对封闭的区域。

03可视性

可视性是指外观设计需要能为视觉所感知。局部外观设计同样要求作用于视觉，或肉眼直接确定而不需借助特定的工具。

04新颖性判定主体

新颖性主要审查外观设计相同或实质相同的问题，而判定主体的能力会极大地影响新颖性及后续确权和侵权的认定。

不同国家的 专利法对新颖性判定主体的规定略有区别，但原则上都是对实际消费者进行抽象和加工，使其具有特殊的能力。

05明显区别性判定主体

明显区别性主要审查外观设计和对比设计相比是否具有明显区别，倾向于具有设计能力。

二、位置和大小在确权和侵权认定中的作用

局部外观设计在整体设计中的位置和大小，是在 专利确权和侵权认定中考量的重要因素。

01学说观点

关于局部外观设计的位置和大小，国外存在四种主要学说，其中以"要部说"为主流观点。

①要部说

外观设计专利并不能存在于产品的部分上，只能存在于产品的整体上，所以局部 外观设计专利实线所划定的部分，只是外观设计的要部，而用虚线划定的部分，则是外观设计的非要部。

②独立说

将实线部分作为要求保护的对象，将虚线部分仅仅作为说明的目的，而不包含在要求保护的范围内。

③摇动说

为要部说的发展。虚线具有一定的摇动幅度，该幅度以不给实线部分所表示的局部外观设计专利带来违和感为限。

④讨论说

在判断相同相似时，不应仅仅考量局部本身对美感的贡献度，如果局部本身对美感的贡献度较低，则应考量局部和整体之间在配设关系上的美感贡献度。

02案例-沙发

涉案设计中的支撑部分的设计要点为：支撑沙发整体，位于沙发下部，适当改变位置。而对比文件中的支撑部分的设计要点为：固定于座面和靠背，位置限定。

日本特许厅认为，位置的差异不属于惯常的差异范围。

03案例-塑料瓶

局部外观设计位置不同，导致其用途不同。涉案设计中的变径部分具有增加强度功能，对比设计中的变径部分便于手握。

三、产品种类和用途对确权和侵权认定的影响

不同类的产品，或者不同的用途，在国外的确权和侵权的案例中是会作为考量的因素的。

01学术观点

①混同说（新颖性与侵权判定）

外观设计所应用的产品在交易过程中，若对于交易者而言两项外观设计是类似的，并由此导致其所各自对应的产品产生了混同之虞时，外观设计专利便会失去其意义。

②创作说（明显区别性）

外观设计专利的目的在于保护外观设计的创作，只要从美感角度，两项外观设计产生了相同或相似，那么即使不以产品种类的相同或相近为前提，也可能构成 外观设计的类似。

02案例-化妆粉扑

设计相似的化妆粉扑与锗硅刷，但该局部设计的用途完全不同。

产品局部外观设计的用途，可以从多个途径确定。

03案例-包装盒

局部外观设计的用途不同，会影响其视觉效果。

由于局部外观设计专利制度实施时间尚短，我国目前缺少关于局部外观设计确权与侵权的典型案例。在确权与侵权的诉讼中，究竟采用哪种学说观点或者认定手段，还有待进一步观察研究。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.