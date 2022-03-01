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发文日期：2022-01-07

生效日期：2022-01-07

为规范外国专利代理机构在华常驻代表机构的设立及其业务活动，保障外国专利代理机构在华常驻代表机构及其代表的合法权益，优化营商环境，促进专利代理行业高质量发展，国家知识产权局于2022年1月7日印发《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》（《办法》）。

《办法》共有四章十九条，明确规定了外国专利代理机构在华设立常驻代表机构的许可条件和申请程序、国知局及省一级知识产权管理部门对代表机构的管理内容，此外，对可能出现的违法违规行为，《办法》规定了代表机构依法应当承担的法律责任。

根据《办法》外国专利代理机构申请在华设立常驻代表机构许可，应当具备下列条件：

（一）在国外合法成立；

（二）实质性开展专利代理业务5年以上，并且没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚；

（三）代表机构的首席代表具备完全民事行为能力，具有专利代理师资格，专利代理执业经历不少于３年，没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚，没有因故意犯罪受过刑事处罚；

（四）在其本国有10名以上专利代理师执业。

资料来源：国家知识产权局

新闻链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/11/art_527_172712.html?xxgkhide=1

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