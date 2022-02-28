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China: 品牌被"搭便车"防不胜防？您的商标监控小助手已到岗！

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说到防御商标我们会想到什么？

是老干妈的"亲戚家族"？

是小米的"米系家族"？

还是五粮液的"各种粮液"？

这些品牌都注册了大量防御商标，是为了防止被"搭便车""傍名牌"。

一些经营者不直接假冒知名商标，而是通过将权利人的商标稍加改动后注册使用，使公众产生混淆或误认为两者存在关联，很多品牌不堪其扰。

多家公司/个人申请"今日油条"商标

多家公司/个人申请"拼夕夕"商标

想要解决这一商标保护难题，除了企业IPR和专业的代理机构一起进行商标布局之外，进行自有品牌的商标监控同样重要。

比如：实时查看商标局公告商标，及时发现涉嫌侵权商标，并对涉嫌侵权的商标提异议阻止侵权商标注册。

什么？太难了？靠人工根本做不到。

小康给大家推荐一个能实时监控商标局商标公告，还能及时对涉嫌侵权商标在线提异议的工具——康信IP平台！

作为一个能为您提供全方位IP服务的智能平台，帮您全方位实现商标监控是必备技能~

01、文字or图形，全类别商标监控无压力

康信IP平台上的商标监控功能利用大数据检索监控技术，根据您预先设置的监控条件（国家、文字或图形商标、类别范围）在商标局每期的公告商标中进行检索监控，查找相同近似商标。

平台利用AI识图技术，还可以实现图形商标以及艺术化字体商标的监控，"以图查图"，满足您对图形商标监控需求。

02、43个国家/地区的商标监控轻松搞定

品牌在海外遭遇侵权，维权成本更高，难度更大。

如果能够对海外的商标进行监控......

安排！

康信IP平台能够实现中国大陆、中国澳门、中国台湾、中国香港、欧盟、美国、日本、韩国、俄罗斯、法国、英国、新加坡、新西兰、马德里、泰国、印度、阿根廷、阿拉伯联合酋长国、爱尔兰、奥地利、澳大利亚、巴西、比荷卢、冰岛、丹麦、德国、菲律宾、芬兰、加拿大、马来西亚、墨西哥、南非、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、土耳其、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、印度尼西亚、智利全球43个国家/地区的商标监控。

几乎覆盖了全球主要出口国家/地区，足不出户就可以实现海外商标保护。

03、操作流程简便，商标监控结果即时反馈

使用康信IP平台建立商标监控订单，您只需勾选要监控的国家/地区、在线填写商标相关信息，信息提交后商标监控订单就创建成功啦！

首次下单可即时收到近3个月的监控报告，此后会在商标局每期的公告商标后收到监控报告。

如监测到的信息对我们商标存在侵权行为，可以在线"提异议"，商标代理人收到委托后会与您沟通办案策略，收集整理证据（部分类型证据可以使用康信IP平台的时间戳功能快速固化证据），及时提起商标异议申请，并跟进案件审理进展，阻断商标的注册，掌握商标保护主动权！

04、选择监控包年，不限监控数量更划算

如果要进行多标多类监控，成本会很高吗？

别担心！目前康信IP平台已推出"商标监控包年"服务。

"监控包年服务"包含国家/地区

购买商标监控包年服务后，在一年服务期内，监控商标不限个数，不限商品服务类别，不限文字和图形。除监控自己的商标外，还可以通过监控竞争对手的商标布局情况，分析其产品及市场动态。

除了进行商标监控，您也可以使用康信IP平台线上办理商标查询、注册、续展、变更、补发证明等商标业务，此外还能够为您提供版权时间戳、品牌保护、品牌管理服务！真正地为您提供了全球知识产权一站式解决方案！

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