知识产权运营是知识产权运用环节的一部分。我国目前已度过了以知识产权数量积累为主的起步阶段，进入到了以质量提升为目标的高质量发展阶段，在此阶段知识产权运营日益受到重视。

由于我国的知识产权运营起步较晚，可以借鉴国外知识产权的运营模式，了解国外知识产权运营平台的操作管理，进一步促进我国的知识产权高质量发展。

一、各国形成了不同的知识产权运营模式

知识产权运营与知识产权法律、科技、金融环境的关系密切，知识产权制度较为成熟的主要国家经过长时间的发展，形成了不同的知识产权运营模式。

1. 美国以运营公司驱动为主

美国以运营公司为主，如Yet2公司、InnoCentive公司、UTEK公司等。这些公司在供需双方间建立了沟通的桥梁，以知识产权交易为主，以成果转化与技术问题导向的研发合作等业务为辅，为供需双方提供个性化的服务。

2. 德国以技术成果交易为核心

德国建立了以技术成果为核心的知识产权交易体系，拥有许多技术交易中心或平台，部分由大学和公立研究机构的下属单位负责运营。交易体系以大学教授、科研机构专业人员为基础，用人机制灵活，直接向企业提供一手的高新技术，协助企业完成技术创新。

如德国巴伐利亚专利联盟有限公司代理了巴州28家高校的专利运营，资金来源主要包括联邦经济科技部、巴州经济部和科技部等政府性资助和巴州化工联合会、金属和电子雇主联合会等行业协会的资金，为各方提供发明评估、市场推介、技术后续开发及监督合同履行等运营服务。

3. 日本韩国建立了官民合作模式

日本、韩国采取了官民合作模式，政府按照技术领域分类定期公布专利技术供求信息，并由政府信用担保的公司（如日本的INCJ）进行知识产权投资。日本建立了特许厅官方交易平台，由大学、研发机关将自己目前还没有使用的专利向社会开放，为中小型企业提供专利组合。

二、专利许可运营新模式——Avanci LLC运营平台

2017年，KPN、爱立信、高通、中兴通讯和InterDigital联合推出了Avanci LLC专利授权平台，目前已有40余家企业加入，诺基亚、夏普、中国移动、TCL等众多国内外知名企业均名列其中。

该平台当前的重要业务是向汽车企业按每辆车收取专利费，目前已有大众、奥迪、宝马、沃尔沃等多家知名汽车品牌成为了该平台的被许可人。

关于零部件的专利许可费，汽车行业的传统做法是由零部件供应商出面和专利公司处理授权问题，专利费包括在元器件里打包出售给汽车企业，比如大陆集团为戴姆勒提供的汽车远程信息处理控制元件，单价100美元就包括了专利费用。

但是Avanci LLC平台改变了游戏规则，直接向汽车企业收取专利费，涉及联网汽车的专利分为三个等级——紧急呼叫、3G和4G，收费分别为每辆车3美元-15美元，这一金额已经超过了零部件供应商的利润额。因此，爆发了诺基亚和戴姆勒之间的无线技术专利之争，诺基亚获得了法院的强制令，能够阻止戴姆勒在德国销售汽车。

随着5G技术的发展，正在给Avanci LLC的成员们带来赚取更多利润的机会，汽车、家用电器、农业机械、医疗设备等等，各领域都将进入物联网时代，一旦与戴姆勒的诉讼获胜，Avanci LLC平台将开启无线技术专利运营的全新时代。

Avanci LLC的一站式市场通过包含透明、固定专利使用费的单一协议，提供面向物联网产品和车联网的大多数2G、3G和4G移动无线通讯标准关键专利。其改变了企业分享技术的方式，通过单笔交易即可为来自多个不同专利持有人的知识产权授予许可，通过简化技术共享流程来加快物联网的发展，为汽车和物联网制造商提供了高效且透明的途径，借此获得使其产品联网所需的无线技术。

借鉴Avanci LLC平台的成功模式经验，可以进一步丰富知识产权运营金融产品的类型，减少企业知识产权运营的税务负担和风险成本，激发企业开展知识产权运营的积极性，探索出一条适合我国国情和企业实际的知识产权运营模式。

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