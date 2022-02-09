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2022年2月5日，中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》（1999年）的加入书，中国成为1999年文本的第8个缔约方和海牙联盟的第77个成员国。《海牙协定日内瓦文本》（1999年）将于2022年5月5日在中国生效。

自此，中国加入海牙体系，为中国申请人获得外观设计国际保护开启了一扇新的大门。

什么是海牙体系？

《海牙协定》的全称是《工业品外观设计国际注册海牙协定》（The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs），其为由世界知识产权组织（WIPO）管理且为工业品外观设计的国际申请服务的国际合作条约。根据《海牙协定》建立的对外观设计的国际保护体系则是我们通常所说的“海牙体系”。

简单来说，外观设计的海牙体系与专利PCT国际申请体系以及马德里商标申请体系非常相似，均实现了优化的国际申请或注册流程。海牙体系通过建立单一的国际注册程序，使得一个缔约方内的申请人通过向WIPO国际局提交一份单一的国际申请就有可能在若干个国家和/或政府间组织（即“缔约方”）获得工业品外观设计保护。

中国加入海牙体系，意味着什么？

在中国加入海牙体系之前，中国申请人就其外观设计请求国际保护的方式大多采用以下两种：

1） 不要求优先权，直接向多个国家分别提交外观设计申请；以及

2） 先在一个国家提交一件外观设计首次申请作为优先权基础申请（例如，在中国提交首次申请），然后根据《巴黎公约》在六个月的优先权期限内向多个缔约国分别提交巴黎公约外观设计申请。

无论是直接在多个国家分别提交外观设计申请还是通过巴黎公约途径分别在多个国家提交外观设计申请，申请人均需要根据不同国家的形式要求、采用不同的语言、不同的货币支付方式来完成各自独立的申请或注册过程。这种在各国单独提交的方式不仅导致非常大的经济成本，而且不同国家的语言障碍、法律法规壁垒等也极大地增加了申请人的时间成本。

然而，随着中国加入海牙体系，自2022年5月5日起，中国法人和自然人将可以根据《海牙协定》通过一件国际申请在海牙体系覆盖的94个国家寻求保护其工业品外观设计。

具体而言，利用海牙体系，申请人可以通过在一个主管局（国际局）、使用一种语言、提交一份国际申请、利用一种货币缴纳一组费用，来获得一项国际注册，继而通过在一个或多个指定缔约方生效来集中获得和维持工业品外观设计专利权。

海牙体系外观设计保护有利地避免了向多个国家分别申请时各国流程和语言的不同给申请人带来的种种障碍和不便。根据WIPO的测算，与分别向不同国家进行独立申请的方式相比较，通过海牙体系申请外观设计国际注册可以给申请人节省近50%的费用。

海牙体系外观设计国际申请的基本流程是什么？

通常，申请人可以直接向WIPO国际局提交外观设计国际申请，或者在针对某些指定缔约方允许的情况下通过申请人的缔约方主管局间接提交外观设计国际申请。

国际申请可以是首次申请，也可以是要求了优先权（需要在六个月的优先权期限内）的在后申请。国际申请可以包含属于同一洛迦诺分类下的至多100项设计。国际申请的官方语言为英语、法语或西班牙语。

国际局对申请材料仅进行形式审查而不进行任何实质性缺陷的审查。国际局的形式审查主要确定申请材料是否满足所有形式要求，所审查的范围基本包括国际注册请求书中的信息、工业品外观设计的复制件质量、工业品外观设计的产品说明所包含信息、说明指定的缔约方、优先权文件、费用等。形式审查发现有不符合规定的，国际局会向申请人发出不规范更正函，要求申请人在规定的期限内进行必要的更正并在收到更正后重新审查；如果申请人未在规定期限内提交更正，该申请将被视为撤回；形式审查通过的，国际局将在国际注册簿上进行信息登记，发给注册证书，作为满足形式要求和登记的凭证。

通常情况下，国际申请在国际申请日（即，国际注册日）之后12个月进行国际公布（称为“标准公布”）。申请人可以在国际申请请求书中请求“立即公布”，即在国际注册登记后即行公布；此外，申请人也可以在请求书中勾选“在选定时间公布”，通过该选项，申请人可以指定一个早于“标准公布”的时间，或者可以将公布时间延迟至标准公布期限届满之后（自申请日或优先权日起最多30个月）。

国际申请一旦公布，各被指定缔约方主管局必须找出指定自己的国际申请，以便进行其国内法规定的实质审查，确定该国际申请是否为符合其国内法规定的保护实质要件的工业品外观设计。每个被指定缔约方的主管局都必须在国际公布之日起6个月（或者针对某些指定缔约方为12个月）内做出授权或驳回的决定，并将通知书发送给国际局。如果国际局没有在规定期限内接收到来自指定缔约方的主管局做出的通知书，则该国际申请被认为在该缔约方内具有根据该缔约方的法律被该缔约方授予保护的效力。

国际注册在五年的首期内有效，可以进行以五年为一期的两期续展。在每个被指定缔约方，最短保护期限至少应为15年，并且直至缔约方各自的法律所允许的最长保护期限届满。

展望

海牙体系能够为中国申请人的外观设计迅速国际化以及及时在国际上获得保护提供非常成本有效的保障，同时也更加方便国外申请人通过国际申请直接指定在中国的注册。

不难想象，2022年5月5日以后，将有越来越多的申请人通过海牙体系寻求外观设计的国际保护。接下来，就让我们一起期待中国国家知识产权局正式发布的《专利法实施细则》修改版本和《专利审查指南》修改版本，为提交外观设计国际申请做好充分准备吧。

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