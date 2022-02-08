2012年，戴森带着他的小家电产品正式进入中国市场。彼时的中国到处是主打"性价比"小公司，这些小公司大多缺乏自主研发能力，市面上什么产品抢手，他们就仿制什么产品，然后再以低廉的价格野蛮地抢占市场。

由于小家电市场的进入门槛很低，所以这些靠仿制为生的公司一时间在中国市场上大行其道。对此，那些愿意投入金钱与经历在研发上的公司则头疼不已，无论这些公司是来自国内，还是来自国外。

市场环境如此，戴森却仍然以十倍的价格在中国销售自己的产品，如今的我们已经知道了后来的结果，戴森在中国市场不但没有被野草般的仿制品击倒，反而大肆收割中产们的钱包，同时牢牢掌控了中国小家电的高端市场。

到了2018年，戴森全球营收44亿英镑，利润达到11亿英镑，其中一半的利润来自亚洲。2019年，戴森掌门人James Dyson更是成为英国首富。可以说，戴森在中国市场上大获全胜。

戴森能够取得如此傲人的成绩，自然离不开其在空气动力学领域的长期研究和实践，无论是无袋式吸尘器、无叶风扇还是吹风机，都是足以改变全球市场格局的产品，毕竟根据戴森自己的话说，"我们每周花在研发上的费用就有三百万欧元"。戴森凭借这样的产品进入中国市场，就如同开着飞机、坦克杀进战场，而此时的对手手上却只有石头和木棒。

另一个原因则是因为戴森把握住了中国中产阶级崛起的时机，崛起的中产直接带动消费升级，戴森的出现恰好填补了需求的空白，一切似乎都是水到渠成。一时间，各行各业似乎都开始迎合消费升级的大趋势，仿佛只要抢到市场风口，真的就能一飞冲天。

其实，戴森成功的背后还有一个鲜有人提及的重要支点，那就是完善的专利布局和坚决的维权行动。

用专利守护研发成果 ——态度决定一 切

小家电市场是个入场门槛很低的市场，一款新产品上市之前如果没有做好充足的准备，极易被竞争对手模仿，导致市场份额的流失和利润损失。戴森的知识产权部门负责人Gill Smith在接受外媒采访时就曾提到，"戴森的新产品上市5-6个月之内，就会有来自中国的仿冒产品出现在市场上"。面对这个问题，戴森决定用专利来应对。

在戴森内部，上自James Dyson，下至研发人员，都十分看重专利问题。

James Dyson本人从上世纪八十年代就开始申请专利，此后在各主要市场上，戴森对专利布局始终保持积极的态度，这使得戴森能够在关键市场上保有充足的专利储备。以在华专利申请为例，戴森至今已在中国申请了超过1400件专利，其中授权且有效的专利超过700件。

一家公司对专利的态度决定了这家公司的专利氛围，好的专利氛围才是产出好专利的土壤，只要土壤足够肥沃，收获回报只是时间问题。

戴森就真真切切地因为专利而获益，Gill Smith就曾表示，专利带给戴森的最大好处在于帮助戴森建立了自身的市场地位，并且支撑了戴森产品如此高昂的定价。

超前布局—— 故事并不是2012 年才开始

戴森之所以有底气以极高的定价进入中国市场，一方面是对自身产品的自信，另一方面则是因为戴森在中国的 专利布局 早在数年之前就已经开始了。

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