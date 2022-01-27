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近年来，越来越多的中国企业开始重视印度市场，同时也逐渐重视相关知识产权在印度 的保护。考虑到申请人在某些情况下可能希望比较快地获得印度专利权，本文简要介绍了印 度专利申请加快审查的相关信息。

目前，印度专利申请的加快审查途径有两种：（1）加快审查请求；（2）PPH（Patent Prosecution Highway，专利审查高速路）。下面分别介绍这两种加快审查途径。

一、加快审查请求

首先，需要注意的是，并非任何申请人都可以提出加快审查请求。印度《专利法细则》 规定，满足如下条件之一的申请人才可以提出加快审查请求：（a）在国际申请中，印度是国 际检索主管机构或印度被选为相关国际申请的国际初审机构；（b）申请人为初创企业；（c） 申请人为小实体；（d）申请人为自然人，或者在共同申请时所有申请人均是自然人，而且， 不管是单独申请还是共同申请，所有申请人中至少有一名申请人为女性；（e）申请人为政府 部门；（f）申请人为依据印度中央、地区或州法设立受政府控制的机构；（g）申请人为根据 《公司法》（2013 年版第 18 号）第 2 条第 45 款界定的政府公司；（h）申请人为政府全资 或部分资助的机构；（i）申请属于应印度中央政府部门主管请求，印度中央政府通知所属的 相关申请，且在通知发出前，已征求公众意见；或者（j）申请人为根据印度专利局和外国专 利局之间的协议而有资格处理专利申请的申请人。

需要说明的是，上述"初创企业"的要求目前已经被印度工业政策和促进部修改。如果 申请人希望被认定为"初创企业"，那么需要同时满足如下条件：（1）自公司成立之日起， 存续和经营期限不超过 10 年；（2）公司以私人有限公司、注册合伙公司或有限责任合伙公 司形式注册成立；（3）自公司成立以来的任何一个财政年度，公司的年营业额均不超过 10 亿印度卢比；（4）不应通过拆分或重建现有业务来形成实体；（5）应致力于产品，流程或服 务的开发或改进和/或具有可扩展的业务模型，并具有创造财富和就业的巨大潜力。

其次，加快审查请求只能通过电子方式进行提交。申请人可以缴纳规定的相关费用并提 出加快专利审查请求。另外，普通审查可以转换为加快审查，但需要补充缴纳相关费用。具 体地，相关费用如表 1 所示。

表 1 不同专利审查类型的费用（单位：印度卢比）

电子提交 纸质提交 自然人或初创 企业或小实体 其他实体，单独 或者与自然人或 初创企业或小实 体 自然人或初 创企业或小 实体 其他实体，单独 或者与自然人或 初创企业或小实 体 通过巴黎公约途径 申请或直接提交到 印度专利局的申请 文件的普通审查请 求 4000 20000 4400 22000 国际申请进入印度 的申请文件的普通 审查请求 5600 28000 6150 30800 加快审查请求 8000 60000 不允许 不允许 化为加快审查请求

再者，加快审查请求的条件之一是申请公开。因此，如果在对某个专利申请提出加快审 查请求时，该专利申请还没有被公开，则可以在提交加快审查请求的同时提交提前公开请求， 这样可以尽快公开该专利申请，从而尽快对该专利申请进行加快审查。

另外，印度专利局对加快审查请求设立了严格的期限要求。具体地，审查员在收到被分 配的加快审查案件后，通常在一个月但不超过两个月的期限内做出审查意见并提交到印度专 利局；印度专利局自收到该审查意见起，在一个月的期限内处理该审查意见；在该审查意见 被处理之日起，在十五天内向申请人或其授权代理人公布第一次审查意见及相关文件；申请 人自收到该第一次审查意见之日起，在六个月内答复该审查意见；印度专利局在收到第一次 审查意见的最后答复之日起，在三个月内做出授权或驳回意见。

需要说明的是，申请人在答复第一次审查意见的过程中，如果不能在六个月内做出答复， 可以在六个月的答复期满前，申请三个月的延期请求，并缴纳延期费用。相关延期费用如表 2 所示。

表 2 在加快审查流程中答复审查意见时的延期请求费用（单位：印度卢比）

电子提交 纸质提交 自 然 人 或 初创 企业或小实体 其他实体，单独 或 者 与 自 然人 或 初 创 企 业或 小实体 自 然 人 或 初创 企业或小实体 其他实体，单独 或者与自然人 或初创企业或 小实体 延 期 请 求 费用 （每月） 2000 10000 2200 11000

以上简要介绍了印度专利申请的加快审查请求的相关信息。

二、PPH

目前，印度专利局仅与日本专利局于 2019 年 12 月 5 日开始试行了 PPH 项目，该项 目为期三年。

印度专利局和日本专利局接收来自对方的 PPH 申请数量每年上限为 100 件。此外，每 位申请人向印度专利局提交的 PPH 申请数最多为 10 件。另外，根据上述 PPH 项目，印度 专利局受理 PPH 申请的技术领域为电气、电子、计算机科学、信息技术、物理学、土木工 程、机械、纺织业、汽车和冶金，而日本专利局受理 PPH 申请的技术领域为所有技术领域。

需要注意的是，根据上述 PPH 项目，对于属于专利族中的专利申请，该专利族中至少 最早的专利申请是向印度专利局或日本专利局提交的，该印度专利局或该日本专利局作为国 家局，或者，如果该最早的专利申请是 PCT 申请，则该印度专利局或该日本专利局作为受 理局。

因此，如果中国申请人希望通过 PPH 途径加快印度专利申请的审查进度，则该中国申 请人可以向印度专利局和日本专利局这二者中的一个专利局直接提交最早的专利申请（例 如，优先权申请），然后以该专利申请作为优先权，向印度专利局和日本专利局这二者中的 另一个专利局申请专利；或者，中国申请人可以在提交最早的专利申请时直接提交 PCT 申 请，但是该 PCT 申请的受理局必须为印度专利局或日本专利局，然后将该 PCT 申请分别进 入印度和日本。在满足上述条件的情况下，中国申请人可以请求通过 PPH 途径加快印度专 利申请的审查进度。

综上所述，目前印度专利申请的加快审查途径相对有限，并且对于中国申请人而言，满 足加快审查的条件也比较困难。然而，如果申请人确实有意申请印度专利并寻求尽快获得授 权，那么，申请人可以根据自身需求和发明特点，选择上述加快审查途径之一来进行处理。

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