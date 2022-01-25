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加拿大已经成为全球性的创新中心之一，国内外的很多企业选择在加拿大为自己的技术提供专利保护。为了及时保护企业的自主知识产权，在有些情况下申请主体希望专利申请能够尽快获得授权。针对申请主体尽快获得授权的诉求，加拿大出台了各种加快审查政策。为方便申请人选择合适的加快审查策略，笔者结合办案经验对加拿大知识产权局（CIPO）的专利申请加快审查政策进行了汇总。

目前，加拿大知识产权局（CIPO）的专利申请加快审查政策主要包括普通加快审查，专利审查高速公路（PPH），绿色技术加快审查。此外，2020年加拿大启动了"新冠肺炎"医疗技术加快审查的试点计划。

1、普通加快审查

普通加快审查也叫特殊命令下的加快审查（Advanced examination under a special order）。

1.1 适用条件

如果申请人有合理理由说明，常规的专利审查程序时间可能损害申请人或第三方的权利，那么，申请人可以根据特殊命令请求加快审查。加拿大知识产权局通常会接受关于常规专利审查程序时间对知识产权产生负面影响的合理声明。

1.2 提交请求的时机和条件

申请人可以在审查开始前或审查开始后，提出加快审查请求。

申请人提出加快审查请求，必须提交：

a） 官方费用500加元。

b）一封书面信函，其中包括：

加快审查的请求；

提交如果不加快审查进度，将可能损害申请人或第三方的权利的声明（不必提供实际证据证明权利如何受到影响）。

加快审查请求必须在专利申请已经公开并且提出实质审查请求后提出。如果在提出加快审查请求时，该申请尚未向公众公开，那么申请人还应当同时提出提前公开请求。

1.3 提交请求后的审查进度

如果加快审查请求被接受，那么申请人一般会在3个月内收到审查意见或授权通知。

1.4 注意事项

在申请过程中，申请人需要保持流程的快速性。如果申请人在答复审查意见时要求延长答复时间或放弃加快程序，那么，该申请将从加快审查程序中删除，并返回到常规审查程序。

1.5 优势和劣势

优势：普通加快审查程序可以广泛使用，其适用于发明和工业设计，适用于小型实体和标准实体，并且比专利审查高速公路（PPH）和绿色技术加快审查更加灵活，因为它没有专利主题或在先申请的限制。

劣势：加快审查请求必须在专利申请已经公开并且提出实质审查请求后提出，否则不予考虑。假如加拿大申请顺利授权，而外国同族申请的审查员引用了更多的对比文件（加拿大审查员未引用）驳回外国同族申请，则这些对比文件可能会被第三方用来无效加拿大的专利。

2、专利审查高速公路（PPH）

专利审查高速公路(PPH)是全球多个知识产权局为加快专利申请审查进程，解决申请案件积压而采取的一项举措。如果向一个国家提交的专利申请的至少一个权利要求通过了该国知识产权局的审查，那么可以借助该审查结果，通过专利审查高速公路向另一国知识产权局提出加快该国对应专利申请的审查要求。加拿大政府启动PPH项目的初衷是，在不让申请人承担额外费用的情况下，进一步简化整个专利申请的审查流程并加快审查速度。

2.1 适用对象

专利审查高速公路适用于与加拿大签署了PPH协议的国家或地区的知识产权局与加拿大知识产权局之间的加速审查通道。

目前，加拿大知识产权局与许多国家的专利局或知识产权局签署了PPH协议，这些国家包括：中国、美国、日本、英国、西班牙、芬兰、丹麦、德国和韩国。

中国专利局于2013年9月1日与加拿大知识产权局签署了高速审查协议，因此，我国申请人可以利用中国专利局的检索或审查结果向加拿大知识产权局提出PPH审查请求。

2.2 启动条件

如果一件专利申请的一项或多项权利要求已经得到签署了协议的某专利局或知识产权局的认可，则申请人可以据此要求加拿大知识产权局加快对相应的在后申请的审查。

2.3 提交PPH请求应当满足的其他要求

（1）加拿大专利申请的权利要求必须与已获得认可的一个或多个权利要求完全对应。在提交PPH请求时，可以对加拿大专利申请的权利要求进行主动修改，以满足该要求。

（2）请求PPH加快审查程序的专利申请必须已经公开。如果该申请还没有公开，那么，申请人可以同时提出提前公开请求，以满足该要求。

（3）专利申请必须已经提出实质审查请求，或实质审查请求可以与加快审查请求一起提出。

（4）在PPH的请求中必须提交对应的证明文件，包括：相关专利局或知识产权局认可的权利要求复印件和译本、当前权利要求与已获得认可的权利要求相对应的一份权利要求对照表，相关专利局或知识产权局审查通知书的复印件和译本、引用的专利参考资料和非专利参考资料复印件等。

2.4 提交PPH请求后的审查进度

如果PPH请求被接受，加拿大知识产权局会根据本国专利法审查加拿大专利申请，申请人一般会在3个月内收到审查意见或授权通知。

2.5 优势和劣势

优势：通过PPH途径请求加快审查的申请人所要交纳的官方费用更低（提出PPH请求没有官方费用）。一旦进入PPH审查通道，申请人从审查机构收到审查意见通知书的时间就会大大缩短，甚至有可能在未收到任何审查意见的情况下就能获得专利权。一些统计数据显示，通过PPH途径请求加快审查的申请相对于那些未进入PPH审查程序的申请，未收到审查意见通知书就获得专利权的比例更高。

劣势：适用范围有一定限制，即，仅适用于同族申请的至少一项权利要求得到相关专利局或知识产权局认可的申请。提交PPH请求时，需要提交大量证明文件，而且所使用的权利要求必须与获得认可的一个或多个权利要求完全对应，这可能会导致缩小保护范围。另外，PPH并非是各国在实体问题上相互承认审查结果。加拿大知识产权局仍然会根据本国专利法进行审查，最终的审查结果可能与同族申请的审查结果不同，甚至可能是不利的审查结果。

2.6 申请策略

加拿大提实审的期限是申请日起5年，该期限比其他国家（例如中国、美国等）要长。因此，申请人在加拿大提交申请后，可以等待该申请的同族申请在其他国家（例如中国、美国等）的审查结果，再决定是否通过PPH程序请求加速审查该申请。如果其他国家的审查结果比较有利，则可以提出实质审查请求，并请求通过PPH程序加速审查。反之，如果其他国家的申请最终被驳回，那么，申请人可以考虑直接放弃申请，节省一笔审查费用，或者如果申请人不愿放弃，可以届时再向加拿大局提交实审请求。

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