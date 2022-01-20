2012年，戴森带着他的小家电产品正式进入中国市场。彼时的中国到处是主打"性价比"小公司，这些小公司大多缺乏自主研发能力，市面上什么产品抢手，他们就仿制什么产品，然后再以低廉的价格野蛮地抢占市场。

由于小家电市场的进入门槛很低，所以这些靠仿制为生的公司一时间在中国市场上大行其道。对此，那些愿意投入金钱与经历在研发上的公司则头疼不已，无论这些公司是来自国内，还是来自国外。

市场环境如此，戴森却仍然以十倍的价格在中国销售自己的产品，如今的我们已经知道了后来的结果，戴森在中国市场不但没有被野草般的仿制品击倒，反而大肆收割中产们的钱包，同时牢牢掌控了中国小家电的高端市场。

到了2018年，戴森全球营收44亿英镑，利润达到11亿英镑，其中一半的利润来自亚洲。2019年，戴森掌门人James Dyson更是成为英国首富。可以说，戴森在中国市场上大获全胜。

戴森能够取得如此傲人的成绩，自然离不开其在空气动力学领域的长期研究和实践，无论是无袋式吸尘器、无叶风扇还是吹风机，都是足以改变全球市场格局的产品，毕竟根据戴森自己的话说，"我们每周花在研发上的费用就有三百万欧元"。戴森凭借这样的产品进入中国市场，就如同开着飞机、坦克杀进战场，而此时的对手手上却只有石头和木棒。

另一个原因则是因为戴森把握住了中国中产阶级崛起的时机，崛起的中产直接带动消费升级，戴森的出现恰好填补了需求的空白，一切似乎都是水到渠成。一时间，各行各业似乎都开始迎合消费升级的大趋势，仿佛只要抢到市场风口，真的就能一飞冲天。

小家电市场是个入场门槛很低的市场，一款新产品上市之前如果没有做好充足的准备，极易被竞争对手模仿，导致市场份额的流失和利润损失。戴森的知识产权部门负责人Gill Smith在接受外媒采访时就曾提到，"戴森的新产品上市5-6个月之内，就会有来自中国的仿冒产品出现在市场上"。面对这个问题，戴森决定用专利来应对。

在戴森内部，上自James Dyson，下至研发人员，都十分看重专利问题。

James Dyson本人从上世纪八十年代就开始申请专利，此后在各主要市场上，戴森对专利布局始终保持积极的态度，这使得戴森能够在关键市场上保有充足的专利储备。以在华专利申请为例，戴森至今已在中国申请了超过1400件专利，其中授权且有效的专利超过700件。

一家公司对专利的态度决定了这家公司的专利氛围，好的专利氛围才是产出好专利的土壤，只要土壤足够肥沃，收获回报只是时间问题。

戴森就真真切切地因为专利而获益，Gill Smith就曾表示，专利带给戴森的最大好处在于帮助戴森建立了自身的市场地位，并且支撑了戴森产品如此高昂的定价。

超前布局—— 故事并不是2012 年才开始

戴森之所以有底气以极高的定价进入中国市场，一方面是对自身产品的自信，另一方面则是因为戴森在中国的专利布局早在数年之前就已经开始了。

Please click here to view the full article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.