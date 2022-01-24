印度尼西亚于 2018 年加入《马德里议定书》，中国企业在印度尼西亚进行 商标布局时多了马德里国际注册这一选择。通过国际注册指定印度尼西亚与在印 度尼西亚进行单一国家注册有何区别？印度尼西亚在商标驳回及复审中又有何 特点？这是中国企业在申请印度尼西亚商标前需要了解的问题。
一、通过国际注册指定印度尼西亚与印度尼西亚单一国家注册的 区别
|
通过国际注册指定印
度尼西亚
|印度尼西亚单一国家注册
|国外费用
|一标一类官费：印度尼 西亚单独规费 125 瑞士法 郎（约合 900 元人民币）， 另有每件国际注册的基础 注册费 653 瑞士法郎（约 合 4600 元人民币，如果指 定多个国家，基础注册费按 国家数均摊）。
|
一标一类官费：约 1300 元人民
币
另外还需支付印度尼西亚律师
代理费等，总费用高于国际注册。
|文件公证
|不需要
|不需要
|是否有形 式审查
|无
|有
|审查周期
|12-15 个月
|24-30 个月
|驳回复审 期限
|30 天
|30 天
|驳回复审 的审查周 期
|通常少于 6 个月
|通常 9-12 个月
|商品名称
|商品名称依据国际注册，没 有特别要求
|电子申请时商品名称必须从印度尼 西亚官方标准商品库中选取
|注册证明 文件
|印度尼西亚知识产权局发 出的授权通知是实施商标 权的必要文件（即：可以不 必向官方另行申请注册证 明）
|注册证是实施商标权的必要文件
2016 年以前，印度尼西亚的商标审查期间（从提交申请到颁发注册证）长 达 4-5 年。2016 年以后有了一定的加快，但审查周期仍然较长。值得注意的是， 2020 年 11 月 2 日生效的《综合法案》(Law No. 11 of 2020)对印度尼西亚商 标法作出了修订，根据该法案，商标实质审查期限从 150 个工作日缩短至 30 个 工作日（如果出现异议，则缩短至 90 个工作日）。另外，实质审查将在公告期结 束后立即开始（印度尼西亚的商标公告期在实质审查之前，根据原商标法，实质 审查应在公告结束后 30 个工作日后开始）。如果新的审查时限要求能得到严格 落实，印度尼西亚单一国家注册理论上有可能在 6 个月内完成。但根据我们代理 案件的统计数据，截止目前，上述法案生效以来提交的印度尼西亚单一国家申请 均尚未获得注册；经多家经办商标注册业务的印度尼西亚律师事务所确认，官方 的审查效率目前难以达到前述法案中的要求，可见实践中商标审查期间并未实现 明显的缩短。
与此同时，通过国际注册指定印度尼西亚的注册周期约为 12-15 个月。在单一国家注册方式没有较大速度优势的情况下，建议中国企业首选马德里国际注 册方式。
印度尼西亚官方在审查国际注册并做出驳回时，常有错误发生或存在一些不 利于申请人的不便之处，例如：在引证驳回时，经常出现的一种情况是国际注册 商标在全部类别上被驳回，但是驳回通知中提到的引证商标却没有涵盖申请商标 所指定的全部类别。
其他经常发生的错误和不便包括：驳回通知没有引证商标的图样；引证商标 的商品信息不明确；更有甚者，印度尼西亚官方可能对同一件国际注册申请同时 发出驳回通知和授权通知。
无论发生以上哪种情况，申请人应当立即通知并委托印度尼西亚代理律师答 复官方的驳回通知或进行其他相应的处理。不做答复将导致商标申请失效。例如 上文所述的引证商标未涵盖国际注册商标所指定的全部类别的情况，即使申请人 同意只保留不重叠的类别，也需要进行答复；如果不做任何答复，国际注册商标 将在全部类别上失效。
另外，如注册人名称或地址发生变化，印度尼西亚对于国际注册变更的备案 处理较慢。当备案较慢导致引证申请人自己的在先商标发出驳回通知时，也同样 需要进行驳回复审。
二、印度尼西亚商标常见驳回原因及驳回复审实践
印度尼西亚商标申请中，常见的驳回原因主要包括以下两种：
-
基于引证相同或近似的在先商标驳回：这是绝大多数情况下的驳回原因。
- 基于显著性问题驳回：多为“广告语”一类的商标。
印度尼西亚商标的驳回中也存在部分驳回的情况。关于部分驳回，虽然许多 国家允许申请人不做答复，待期限经过后，官方自动对初步审定的部分予以授权， 但是在印度尼西亚，即使申请人同意官方的部分驳回决定，也必须委托当地律师 进行答复，即：同意官方的部分驳回，以便获得官方对初步审定的部分予以授权。 如果申请人不答复，整个商标申请将会失效。
另外，对于申请商标仅有一个类别且被全部驳回的情况，仍有可能通过复审 争辩商品不类似争取到部分商品上的注册。以我们代理的一件印度尼西亚商标驳 回复审案件为例，申请商标与引证商标的商标文字几乎完全相同，指定商品对比 如下：
|申请商标
|引证商标
|商品类别
|第 9 类
|第 9 类
|指定商品
|发射机（电信）；光通讯设备；网络 通讯设备；摄像机（用于工业）；工 业用相机；测量装置；测量器械和 仪器；精密测量仪器……
|
手机；电池；充电器；电线；
开关；麦克风……
申请商标与引证商标本身近似度较高，基于商标不近似进行复审的成功率极 低。但通过对比两件商标的指定商品可以发现，申请商标指定商品中只有“发射机（电信）；光通讯设备；网络通讯设备”与引证商标指定的“手机”等商品类 似，“摄像机（用于工业）；工业用相机；测量装置；测量器械和仪器；精密测量 仪器”等其余商品均为工业用相机或测量仪器类商品，与引证商标指定商品差距 较大。且工业用相机及测量仪器类这部分商品对申请人比较重要。
基于以上分析，在驳回复审中，我们将复审的重点放在工业用相机及测量仪 器类商品与引证商标指定商品的差别上，最终成功帮助该中国企业获得了该部分 商品上的注册。
总体来看，印度尼西亚于 2018 年加入《马德里议定书》以后，对官方的审 查效率是一个促进，综合费用、效率等各方面因素，我们认为采用马德里注册方 式是个较好的选择。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.