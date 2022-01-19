01、什么是“商标海关备案”？

根据海关《备案申请须知》的规定，商标海关备案是指，商标注册人按照《知识产权海关保护条例》的规定，将其商标权的法律状况、有关货物的情况、商标权合法使用情况等以书面形式在海关总署进行登记，以便海关在对进出口货物的监管过程中能够主动对有关商标权实施保护。

02、谁可以申请？

只有商标注册人可以申请海关知识产权备案。使用商标权的被许可人不可以以自己的名义申请海关备案，但是可以委托商标注册人以其代理人的身份并以商标注册人的名义申请。

非大陆的商标注册人必须委托大陆境内的自然人、法人或者其他组织向海关总署申请。

03、如何申请？

1）注册账户

商标注册人应当首先在“知识产权海关保护系统”申请注册专属账户。通过该账户进行商标海关备案。

2） 账户注册材料

① 权利人证明文件。应当在系统上传企业注册文件或者个人身份证件的原件彩色扫描件或签注“与原件核对无误”的复印件，仅限PDF格式并且单一文件不得超出5M。

② 当权利人为非大陆主体时，还应当在系统上传其对应的翻译文件，翻译文件上由代理机构盖章即可。

3）账户注册注意事项

海关备案账户仅限一名一户，系统已有同名用户的，不能重复注册。所以，申请账户注册后需牢记密码和密保问题及答案，否则若不慎遗忘，除通过书面申请的方式向海关总署政策法规司知识产权处提出申请外，无法以相同的用户名重新注册。

4）账户审核结果

用户提交成功后，账户注册申请将进入海关总署审核平台，海关总署会将审核结果通过电子邮件发送至用户邮箱。实践中，审核结果一般5个工作日之内可以得到海关总署的反馈。

04、如何申请商标备案？

注册完账户后就可以在该账户下进行商标备案了。商标注册人可以按照页面上的信息提示填写相关信息，并同时上传所需材料。根据实务操作，所有文件一律仅限PDF格式，并且单一文件不得超过5M，图片格式必须为JPG或者BMP，所有附件必须清晰完整。

1）商标备案材料

① 商标注册证或者商标注册证明

② 商标转让证明

③ 商标变更证明

④ 商标续展证明

⑤ 商标标识图案

需注意，1-3项应当扫描成一个PDF文件，4项单独扫描成一个PDF文件。5项必须仅为商标logo，不能为整张商标证。

2）委托代理机构申请

除上述材料之外，若委托代理机构代为申请时，还需提交代理机构的证明文件（营业执照）及授权委托书。

3）商标备案注意事项

海关备案采取“一项权利，一份申请”的原则。商标注册人应当就其申请备案的每一件注册商标分别提交申请材料。

05、审核结果

提交申请后，用户可随时登录系统查扣审核状态。审核状态主要包括：

1）待审批，此时海关总署尚未对备案申请进行审核，用户仍可以进行编辑、删除或其他操作；

2）审批通过，表示该海关备案已被核准，并生成备案号；

3）审批驳回，表示该申请被海关驳回，用户可以在页面左下方的“总署审批”处查看审批意见，即不予核准的理由。

根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关总署应当自收到全部申请文件之日起30个工作日内作出是否准予备案的决定。

06、海关备案有效期

根据《知识产权海关保护条例》的规定，知识产权海关备案自海关总署核准备案之日起有效期为10年。商标权有效期不足10年的，备案有效期以商标权有效期为准。

用户可在商标权海关保护备案有效期届满前6个月内，向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为10年。

07、海关扣留

海关有对进出口货物实施监管的职责，并对认为涉嫌侵犯知识产权的货物进行扣留。海关扣留涉嫌侵权货物主要包括两种方式，即，依商标权利人申请和海关依职权扣留。本文将主要对海关依职权扣留的方式进行阐述。

1）通知备案商标权利人

① 书面通知

根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的，应当立即书面通知知识产权权利人。知识产权人自通知送达之日起3个工作日内应当向海关提出申请。

② 《某某海关知识产权状况通知书》

实践中，海关一般会通过邮寄或电子邮件等方式向备案的商标权利人或代理机构送达《中华人民共和国某某海关确认知识产权状况通知书》。该通知书的内容主要包括涉嫌侵权公司的名称、出口目的地、货物种类、数量、商标标识、官方绝限及担保金金额，并且会提供官方联系电话、邮寄地址及银行账户信息。

2）提交书面申请书

① 转达商标权利人

根据《知识产权海关保护条例》的规定，必须以书面形式向海关提交扣留或者放行申请。因海关官方的绝限仅3个工作日，因此，商标权利人在接到海关的通知书后，应及时提交扣留或者放行申请书；代理机构应将该通知及时转达客户，向客户确认涉嫌公司是否为其合法授权的经销商。

② 扣留或者放行申请书

认为有关货物侵犯其海关备案的注册商标权的，应当提交扣留申请书并在申请书中写明有关商标的海关备案号。认为有关货物未侵犯其海关备案的注册商标权的，应当提交放行申请书，并在申请书中说明理由。

实践中，除了申请书外，还会同时附上原《知识产权状况通知书》的复印件和银行支付担保金的水单。

3）提供担保金

对于提出申请海关扣留货物的，应当在3个工作日内根据通知书中的担保金金额向海关银行账户缴纳担保金。

4）扣留或者放行

① 扣留。对于商标权利人提出扣留申请并缴纳相应担保金的，海关应当扣留涉嫌侵权货物。

② 放行。对于商标权利人提出放行申请、未提出申请或者未提供担保的，海关应当放行货物。

08、海关调查

海关扣留涉嫌侵权货物后，应当自扣留之日起30个工作日内对被扣留货物是否侵犯商标权进行调查和认定。

1）不能认定侵权。海关对扣留的货物进行调查，不能认定货物是否侵犯有关商标权的，应当自扣留涉嫌侵权货物之日起30个工作日内书面通知商标权人和收发货人。

2）认定侵权。海关作出没收侵权货物的决定，并书面送达知识产权人。

09、行政处罚决定

对于认定侵权的货物，根据《知识产权海关保护条例实施办法》的规定，海关会向商标权利人或代理机构送达《中华人民共和国某某海关行政处罚决定书》，决定书的内容包括侵权货物名称和数量、收发货人名称、侵权货物申报进出口日期、侵权货物的启运地和指运地、没收决定和罚款金额等内容。

10、处理结果通知

根据《知识产权海关保护条例实施办法》的规定，海关没收侵权货物的，商标权利人应当按照货物在海关扣留后的实际存储时间支付仓储费、保管和处置费等费用。但海关自没收侵权货物的决定送达收发货物人之日起3个月内不能完成货物处置的，且非因收发货人申请行政复议、提起行政诉讼或者货物处置方面的其他特殊原因导致的，商标权利人不需支付3个月后的有关费用。

实践中，海关会向商标权利人送达《中华人民共和国某某海关知识产权案件处理结果通知书》，通知书中会告知商标权利人“案件已结案，涉案货物已处理完毕”，并告知商标权利人支付仓储、运输和处置等费用并办理担保金退还手续。通知书还会附有知识产权涉案货物费用清单及相关单位收款账户信息，并且告知可在完成付款后联系相关单位开具发票。

11、担保金退回

完成支付仓储、运输和处置等费后，商标权利人可向海关书面申请退回保证金。实践中，退还保证金申请书应当包括商标权利人名称、行政处罚决定书案件编号、交款金额、退款银行账户信息等内容。同时，还应附上支付仓储、运输和处置的银行水单和提前开具加盖财物专用章的收款收据，收款日期空白不填写。

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