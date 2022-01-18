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在进行专利监控和对竞争对手进行专利分析时，一般会选择以特定专利权人的名称作为入口进行检索。而当专利权人是法人公司，由于专利权人名称在不同阶段会发生更名或对其名称翻译的不确定性，如果考虑不够周全将会导致检索产生遗漏、分析发生偏差，使得分析结果不能客观再现其原有状态，这是分析人员和客户均不希望看到的。





那么，如何才能避免这种情况发生呢？

这需要采取一些手段来覆盖专利权人的所有名称，通常可以按照逆向思维的方式来确定。专利权人在申请专利时，其采用的名称不一定相同：可能采用的是集团公司的名称，也可能采用的是子公司的名称，国外公司的名称可能采用的是译音方式，也可能采用的是译意方式，更有可能采用的是简称方式。

因此，检索时对这些不确定性要通盘考虑，制定比较完备的检索式，涵盖专利权人既往的全部名称就非常重要。

1、在中文专利数据库检索国内公司的专利

对于这种情况，检索起来考虑的因素相对少一些，实施起来也相对简单。具体而言，可以通过国内公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统、第三方查询平台（如天眼查、企查查）等，查询其中收录的工商信息。从而获取目标公司自成立以来其既往的所有名称，并关注其下属的子公司和其所属的集团公司，有破产重组情况的，还要关注其破产重组前后的公司。然后使用所有涉及到的公司名称进行检索，在中文专利数据库中查询相关专利。

2、在中文专利数据库检索国外公司的专利

对于这种情况，考虑的因素就要多一些。除了要考虑上述企业更名、集团公司子公司、以及破产重组情况之外，对于一个已经确定的公司名称还要考虑其中文译文的情况。此时，为了获得完整的名称集合，通常会将国内数据资源和国外数据资源结合起来，综合确定其公司名称。

以下通过示例来简要说明：

目标是查询国外S公司在中国申请的所有专利。

首先，查询S公司官网，查看其中是否有中文页面或中文公司名称，但查询结果为无。

其次，在搜索引擎中搜索S公司，查看其中是否有中文介绍，结果发现了中文关键字"速*"，将其记录在案，以备后续使用。



图1 搜索引擎中出现的中文关键字



再次，使用国外数据资源（如德温特全球专利数据库），在"申请人/专利权人"字段及"申请人/专利权人标准化"字段中检索S，并对检索出的专利数据进行筛选，剔除不相关的专利，然后对其中的中国同族专利著录项目进行统计，获得S可能对应的中文名称译文。



图2 德温特全球专利数据库中的字段检索



最后，考虑到中文翻译时选字的差异及使用错别字的可能性，最终确定的目标公司S的名称检索关键词为："S"、"速*"、"什*"、"斯*"、"施*"等。

3、在外文专利数据库检索国外公司的专利

对于这种情况，与上面提到的第一种情况有些类似，仅仅是将国内公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统、第三方查询平台等调整为相应的国外公司的官方网站、境外国家或地区的企业工商查询官网（如英国工商局、德国商业登记簿）、以及第三方查询平台（如OpenCorporates[1]）等，从中查询收录的工商信息。从而获取目标公司的既往名称，关注集团公司/子公司和破产重组情况，在外文专利数据库中进行检索，查询相关专利状况。

4、在外文专利数据库检索国内公司的专利

对于这种情况，与上面提到的第二种情况有些类似，仅仅是将国内数据资源和国外数据资源进行互换。通过中国公司官网或搜索引擎查询其英文名称译文；通过检索该公司的相关中国专利，对其中的外国同族专利进行统计，获得可能对应的英文名称译文；通过全面考虑翻译时的选词，最终确定检索目标公司专利的英文名称关键词。

以上仅仅是简单介绍了一下确定专利权人名称检索关键词的小技巧，有助于检索人员或专利分析人员避免遗漏关键词，提高检索查全率和查准性，进而提高效率。



[1] OpenCorporates是全球最大的公司信息数据库，数据涵盖130国家/地区的1.6亿家公司，网址为https://opencorporates.com。

关键词： 专利,专利权人,专利权,专利监控,知识产权,康信华源

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