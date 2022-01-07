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China: 不同申请主体和申请方式下的保密审查规则

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随着科技发展，国内很多公司开展跨国合作进行科技研发，因此，申请专利时会涉及到不同国家的申请主体，例如，中国、美国、新加坡等等。而且，对于不同国家的申请主体，专利申请会涉及到不同的申请方式，例如，PCT国际申请、巴黎公约等。

众所周知，根据我国专利法第二十条第一款的规定，申请人将在中国完成的发明向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。对于其他国家的申请主体，根据不同国家的专利法规定，也需要获得"国外申请许可（Foreign Filling License）"才可以进行。

针对上述情况，笔者以中国、美国和新加坡三国的申请主体，PCT国际申请和巴黎公约两种申请方式为例，对涉及到的保密审查相关规则进行了整理，具体内容如下：

1、中国的申请主体

针对不同申请方式，保密审查可以分为如下几种：

如果向本国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均无需递交保密审查，后续直接PCT进国家；

如果向外国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均需要在本国递交保密审查后在其他国家申请PCT，后续直接PCT进国家；

如果在向专利局申请专利后，通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果有本国优先权，则需要在本国优先权提交同时递交保密审查，后续可以向外申请；

如果直接通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果无本国优先权，则需要首先递交保密审查，然后向外申请。

2、美国的申请主体

针对不同申请方式，保密审查可以分为如下几种：

如果向本国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均无需提交FFL请求，后续直接PCT进国家；

如果向外国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均需要在提交FFL请求后在其他国家申请PCT，后续直接PCT进国家；

如果在向专利局申请专利后，通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果有本国优先权，则在本国优先权提交受理后，可以向外申请；

如果直接通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果无本国优先权，则需要首先提交FFL请求，然后向外申请。

3、新加坡的申请主体

针对不同申请方式，保密审查可以分为如下几种：

如果向本国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均无需提交FFL请求，后续直接PCT进国家；

如果向外国专利局提交PCT国际申请，无论是否要求本国优先权，均需要在提交FFL请求后在其他国家申请PCT，后续直接PCT进国家；

如果在向专利局申请专利后，通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果有本国优先权，则需要在本国优先权提交同时递交保密审查，后续可以向外申请；

如果直接通过巴黎公约向其他国家申请专利，也即，如果无本国优先权，则需要首先提交FFL请求，然后向外申请。

基于上述分析可知，对于不同国家的申请主体，向申请主体所在国家之外进行申请（PCT进国家途径进国家除外），或者委托主体申请人国家之外的代理机构进行处理，均需要进行保密申请，提交FFL请求。

因此，涉及非本国的申请主体的专利申请，需要多多注意保密审查规则，确保专利权有效。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.