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美国当地时间10月28日，Facebook创始人扎克伯格宣布公司改名为Meta，将业务聚焦于发展元宇宙。小马哥发布公开信表示元宇宙是下一个前沿，从现在开始将以元宇宙为先，Meta将围绕元宇宙开展全新业务。此消息一经宣布，本就热度颇高的元宇宙就像被添了一把柴火，烧的更加旺盛。

国内的科技巨头们也争先恐后地宣布开始布局元宇宙。而"行业冥灯"罗永浩罗老师也在微博上表示："未来在科技行业要做的很多事，都会不可避免地走向元宇宙，不管是否愿意。从这个角度出发，我们的下一个创业项目，竟然也是一家所谓的'元宇宙公司'"。

当这一个罗老师还在筹划如何开启元宇宙的大门时，另一个罗老师罗振宇早已靠定价29.9元的《元宇宙6讲》网课，卖出4万多分，赚得盆满钵满。

元宇宙就像一个等待挖掘的宝藏，引得各路人马、各色人物纷纷入局。

那么元宇宙究竟是未来科技走向还是炒概念圈钱，我们需要从元宇宙究竟是什么讲起。而元宇宙是一个务虚的超大的概念体系，具体词义解释和其来源已被无数文章科普，此处我们就不多赘述了。我们从务实的角度，从实现元宇宙的七个层次聊一聊元宇宙能否持续发展下去还是成为昙花一现的概念。

图源来自medium

从上图可以看出，元宇宙作为互联网的产物，与网络的基础架构还是基本一致的。

第一层：基础设施层，相当于网络的物理层，对应实现的技术包括5G、WiFi6、6G、云、7nm-1.4nm（芯片技术）、MEMS（微机电系统）、GPUs、材料等。由此可以看出，若要打造一个"完美"的元宇宙，需要上述技术做坚实的基础。

第二层：人机交互层面，该层面涉及的技术包括有移动终端、可穿戴设备、触觉感应、手势控制、语音控制、神经控制等。

第三层：去中心化层，该层面涉及的技术包括边缘计算、AI人工智能、微服务、区块链等。

第四层：空间计算，该层面涉及的技术包括3d引擎、VR/AR/XR、多任务处理界面、地理空间映射等。

第五层：创作者经济层，该层面涉及设计工具、资产市场管理、工作流程、商业方法等。

第六层：探索层，该层面涉及的技术包括广告推广、智能展示、消息推送等。

第七层：体验层，也就是应用层，其涉及多个领域包括游戏、电子竞技、影院购物等。

上述这七个层次是实现元宇宙的基础，每一个层次都是元宇宙不可或缺的组成部分，尤其是前四个层次需要计算机互联网技术的支持。

由此可以看出，如果某家公司号称自己是一家元宇宙公司，但是其无法拿出证明自己技术实力的证据（前四层次里面列举的技术产品），那么多半可以确定这家公司不大靠谱。这里所说的证据，必不可少的就是专利。证明一家科技公司是否具有真实实力，最好的证据就是看他家的专利。

我们拿元宇宙里最常提及的VR技术举例来说，使用专业的专利数据库，输入VR虚拟现实的关键词，我们得到如图2所示的检索结果。

从上图可以看出，对于VR技术，近五年的专利申请量，我们中国的企业的专利量甚至超过了Facebook、微软等科技巨头。如果华为某一天喊出我们推出元宇宙，大家都不会感到惊奇。当然，专利申请量仅仅是从一个侧面反映出各个公司的科技实力，并不很全面，但也足以证明我国对虚拟现实技术给予了相当高的重视程度。

元宇宙对于2021年是一个具有相当热度的词汇，当然从技术层面，元宇宙还离我们很远。

《三体》作者刘慈欣直言不讳指出，"元宇宙是整个人类文明的一次内卷，最后会引导人类走向死路"，百度副总裁马杰认为"元宇宙在算力、算法和高昂的VR内容制作成本这三大难点突破前，都难以真正走进现实。"

诚然，元宇宙目前来看还是镜花水月，但是它为人们点明了一个方向，为所有向往元宇宙的人们提供了一个努力的目标。因此，我们更应该脚踏实地，投入更多研发力量，为将来的元宇宙提供更好的技术支持，而不是跟风潮去炒"元宇宙"这个概念，让元宇宙沦为一个流行语。

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