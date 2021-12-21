ARTICLE

China: 这个功能用的好，全球商标管理没烦恼

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

商标是企业宝贵的无形资产，无论是成立公司，还是产品上市，最先要做好的就是商标布局。

而国内外很多企业旗下会有多个公司或多个产品线，每个公司或产品线下又会有多个产品，商标数量多、类别多、名称多、状态多......这就给商标管理带来了很大难度。

而商标管理可不仅仅只是保管商标证书，一枚商标从申请到下证，再到后期的使用、续展、变更......流程多历时长，每一步对于商标来讲都是"鬼门关"，稍有不慎都有可能导致商标"死亡"。

在实践操作中也会遇到很多问题：

商标统计、筛选工作烦琐，人工更新数据耗时耗力；

商标对接代理机构多，数据分散，管理人员一更换，就有数据遗漏、丢失风险；

官文查阅烦琐，不知道业务进展情况而错过绝限；

商标因未续展、未变更、使用证据未保留等问题遭撤销；

......

一旦因为管理疏忽而失去商标权，对企业将是巨大的损失。

结合知识产权行业发展特点、企业商标管理痛点，康信IP平台为客户提供"品牌管理"服务，包含案件管理、文档管理、绝限提醒及统计分析等功能，便于企业高效、安全的进行全球商标资产管理！

我们一起来看看这个功能，到底是怎样让"品牌管理"变得更容易的：

我的案件——全球案件统一管理，自定义标签个性化管理

在"品牌管理——我的案件"中，可以统一管理所有商标案件，注册申请、续展申请、变更申请、无效宣告等海内外商标业务全流程跟踪，商标信息和状态自动更新，省去了重复琐碎的案件状态查询和手动更新操作。

办案国、商标名称、商标图样、类别、申请号、申请日、申请人名称、有效期、任务历史、商标状态、官方绝限等信息一目了然，注册号、国际注册号、优先权日、申请人地址、立案日、商品/服务等20余种字段自定义添加。

客户可以为每个案件添加加急、不紧急、战略部署、未使用、使用中5种类型的标签管理，满足企业多元化的管理使用需求。

我的文档——官方文件批量上传，电子文档多元化管理

在"品牌管理——我的文档"中，商标注册、变转续许、异议/无效等各类官方文件，以及商标使用、宣传、知名度、被保护纪录、版权、侵权等各类证据文件，可批量上传/下载，集中管理更高效。

合同文件、查询分析报告等文档分类明晰，可精准、便捷、高效的查阅各类文档，智能化管理各类电子文档，避免文件遗漏或丢失。

时限提醒管理——官方绝限实时监控，到期自动提醒

在"品牌管理——时限提醒管理"中，可以监控商标申请、商标续展、驳回复审等商标案件的各类官方绝限，自助设置时限提醒频率，到期自动提醒，避免延误绝限。

统计分析——自动统计各类商标数据，实时掌握商标动态

"品牌管理——统计分析"板块，自动统计一定时期内的商标申请量、注册量、商标存量以及商标服务类别等数据，实现商标数据化、精细化管理。

客户可按照导航栏多维度筛选数据，图表可视化查阅，形象展示企业商标工作的各个角度，复盘企业商标布局状态，实时掌握商标动态。

康信IP平台基于康信在知识产权行业27年积累的丰富实践经验，在全球商标大数据、计算机信息技术、人工智能技术等强大的技术支持下，为客户提供全球知识产权智能自助一站式解决方案。康信IP平台7*24小时稳定运行，欢迎您随时登录平台开展您的智能"品牌管理"！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.