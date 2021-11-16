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我们知道，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。如果有效期届满，需要继续使用的，商标注册人应当在期限届满前的十二个月内办理续展手续，未能办理的，可以给予六个月的宽展期。

宽展期满还未办理的则予以注销，不再享受法律保护。

由于商标续展间隔时间较长，在办理商标续展中，可能会存在很多特殊情况，比如：

错过了商标续展期；

公司名称和地址发生变更；

商标续展申请遭遇补正；

.......

如果提交的文件不齐全，或在递交的文件时没有按照规定的要求填写，一不小心就可能导致不予受理。



这就需要申请人同时提供一些相关文件或者需要办理其他商标业务来完成商标续展申请，程序复杂，手续繁琐。

此外，大多数公司需要同时进行多个商标的续展，这也给业务办理加大了难度。

想要省心省力？就用康信IP平台。

康信IP平台（service.kangxin.com）基于康信在知识产权行业27年积累的丰富实践经验，充分利用全球商标大数据、互联网技术、AI人工智能技术等，完美实现了3I融合（IP+IT+AI），为客户提供全球知识产权智能自助一站式解决方案！

办理商标续展业务，康信IP平台支持"人工办理"和"自助办理"两种服务，您可以根据自身需要选择办理方式。

商标续展"自助办理"流程：

一、登录康信IP平台

二、选择商标服务中的"商标续展"

三、通过筛选框查询要续展的商标

四、填写商标基本信息

五、确认订单后提交

只需简单5步，您的商标续展订单就创建成功啦！

筛选商标小技巧：

您可以根据申请号、申请人、商标名称、类别、代理机构、专用权到期日、注册日等条件，快速锁定要查询的商标。且商标相关信息与注册商标信息一致，不会出现因填写信息错误导致不予受理的情形出现。

如有多个要办理续展的商标，同时勾选，一起办理！

一次订单续展多个商标，只需上传一份委托书。

对费用有疑问？

填写完商标信息提交后，进入"订单确认"页面，点击费用总和处的" "，查看康信IP平台商标收费表，收费标准、官费服务费一目了然（ps:选择自助办理的服务费要低于选择人工办理的服务费哟）。

如果您是"VIP客户"，可以选择线上付款，也可以直接点击"下一步"完成订单，后续线下付款。

商标续展订单创建成功后，后台系统会自动立案并将任务分给商标代理人。康信代理人会在一个工作日内检查所有信息，如无误当天提交商标局，如发现有任何可能导致不予受理或补正的问题，会立即与您沟通建议修改，修改后立即提交商标局。

您可以随时登录平台查看案件审查状态，下载续展核准证书。

康信IP平台"自助办理"操作流程简单直观，续展过程透明可控~

赶快登录体验吧！

>>>进入康信IP平台

关键词： 商标续展,康信IP平台,康信,商标,知识产权

康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州、德国、美国、日本设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。

咨询电话： 010-56571588

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.