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国外品牌进入中国市场，都会尽快选择注册商标以便更好的保护自身权益，这已成为品牌商的共识。

但在品牌的发展推广过程中往往可能会忽略注册中文商标的重要性，影响了品牌在相关市场公众中的识别度以及传播度，甚者可能会存在被他人抢注从而产生混淆的风险！所以申请对应的中文品牌名称至关重要。

笔者总结了以下几方面和大家一起探讨注册中文品牌名称的重要性。

01、中文品牌名称更加便于识别、记忆和推广

中文作为中国消费者的母语，每个中文汉字都代表了不同含义。所以无论产品的消费群体定位的是普通大众还是特殊群体，看到中文名称时都会立刻产生不同的联想。而良好的中文商标名称，会在无形中让消费者对产品及品牌产生良好的印象，使得品牌推广更加顺利。

02、中文品牌名称可以一定程度上避免不好的绰号

如果国外品牌在中国市场中广受消费者的欢迎，大众为了更好的传播和记忆品牌，会根据其英文的发音或商标的构成自发的取一些"昵称"或"绰号"。

然而，这"昵称"可能会有一些消极的含义或存在一些嘲讽开玩笑的成分，结果会导致品牌形象受损。所以品牌在产品推广初期建立积极甚至有趣的中文名称对于引导消费者对品牌产生正面的印象非常重要！

03、中文品牌名称尽早注册可以避免被抢注

你不注册，有人可能会帮你注册！中国市场之广，消费者对产品的喜爱而自发取的名称可能会比原英文品牌更广受欢迎，所以就会有人看到先机"帮您注册"中文商标，这样的前车之鉴比比皆是！

如果他人在类似商品上抢先注册了广受消费者喜爱的品牌昵称，在市场上有可能会给自身品牌的使用和宣传带来不必要的麻烦，比如造成消费者对产品来源的混淆，或是增加利用其中文昵称而制造假冒伪劣产品的风险。后续在维权过程中，真正的品牌所有人不得不投入大量的金钱和时间成本去维护自身的权利。

所以，"先下手为强"！提前注册品牌中文名称，能更好的维护品牌形象，利于市场推广，避免品牌被他人抢注。

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