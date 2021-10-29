近年来， 汽车行业 呈现内卷，以百度、小米、苹果以及华为等为代表的多个科技巨头不惜投掷重金，加入造车行列。

汽车领域的发展已经渐渐由传统的机械制造向智能化控制转变，形成了多元化、多场景、多功能的发展格局，成为了继智能手机后又一个风口领域。

本文将以华为为代表，浅析跨行企业在汽车领域的立足点。

一、以合作方式成功入市，充分发挥自身优势



2019年华为成立汽车BU、电动技术有限公司，并发布车载版鸿蒙OS和智能汽车解决方案HI，这一系列大动作让大家一度怀疑华为即将造车。

然而在今年的发布会上华为强调了其不造整车，而是帮助汽车企业造好车的企业战略，由此看出华为在汽车领域的企业定位十分清晰。

2017年，华为与ARCFOX极狐开展合作，致力于打造 智能网联电动汽车 技术。华为凭借在5G以及算法相关的技术优势，为ARCFOX极狐提供智能驾驶、智能电动、智能网联、智能座舱等智能汽车解决方案[1]。

其中，智能驾驶是华为的核心技术，下面将围绕华为在智能驾驶领域的研究做进一步介绍。

二、有备而来

通过对华为智能驾驶的相关 专利 进行检索和统计，得到下图所示的专利申请趋势，可见，华为早在2013年便对智能驾驶领域进行着手研究，其研发起步较早，并在之后的近十年间持续进行研发投入。

2019年时，华为极大可能在该技术上形成突破或者在此技术上进行了系统化梳理，其 专利申请 趋势呈现爆发式增长。分析原因应该与华为此时在汽车领域迅速发展、并与ARCFOX极狐正式开启合作有关，他们双方共同建立了"1873戴维森创新实验室"，研究主要围绕智能驾驶解决方案，相关技术成果产出也相应较多。

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