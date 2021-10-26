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China: 如何用最简单的方式，解决海外商标布局难题？​

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海关总署发布的数据显示，今年前三个季度中国出口2.4万亿美元，同比增长33%。

近两年我国出口商品增加，大到机械设备，小到食品服饰，这些商品在收获国外消费者喜爱的同时，也遇到了海外商标侵权、商标被抢注等知识产权问题。

也许很多人会疑惑：我明明在国内注册了商标，为什么出口的产品还是会面临商标纠纷呢？

这是因为： 商标保护 具有地域性原则，即商标在国内注册成功后，在国外并非自动受到保护。所以这就需要企业在开拓海外业务前做好海外商标布局。

但各国/地区的商标保护政策不同，网上信息也真假难辨，想要做好海外商标布局，很多企业却不知如何下手：

"我的产品出口目的地国家/地区商标注册需要走什么流程？"

"我的商标在 海外注册 成功率高吗？"

"海外各国的 商标注册费用 是多少？"

......

遇到这些问题，该怎么办？

为方便中国企业走出去， 康信IP平台 为企业提供全球知识产权一站式智能解决方案！

商标快速查询——文字/图形商标一键查询

为确保商标注册成功率，需要企业在申请海外商标之前，做一个全面的 商标查询 及分析。

而注册前的商标查询，并不是简单的查看有无相同商标，需要对商标的近似度、商品服务类别等方面进行分析和判断，做出合理的风险评估。

康信IP平台为客户提供"商标查询"服务，支持全球43个国家/地区的 商标数据 查询，客户只需勾选要查询的国家/地区和商标类别，输入商标名称，即可一键查询，查询过程简单便捷。

图片来源：康信IP平台

为使查询结果更直观，"商标查询"功能利用人工智能、大数据技术，结果展现会自动根据商标近似度从高到低排序，使客户能够更加客观准确的判断是否存在近似商标。

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同时，为满足客户的个性化需求，查询结果页面导航栏支持自定义；右侧"查询条件"折叠栏可根据商标名称、申请人名称、类号、申请日、注册日、商标有效性、商标状态等条件进行二次筛选。

图片来源：康信IP平台

在文字 商标查询 方面，除了常见的中文和英文文字查询，平台还支持输入日文和韩文文字查询。此外，康信IP平台利用AI图形识别技术，图形商标查询能够"以图查图"，快速锁定相同近似商标，康信IP平台通过大数据和专业人员的大量训练，图形识别和近似性判断准确率非常高，干扰因素少，大大提高了图形商标的查询效率。

想要对查询结果有更加细致的风险评估？

没问题！

康信IP平台 可以为客户出具全球170+国家/地区的商标查询报告分析，客户只需在线提交"查询报告"订单。在收到订单后1个工作日内会有经验丰富的商标代理人为客户出具详细的《商标查询报告》，包括对商标显著性、在先权利冲突等影响商标注册的潜在因素进行分析和建议。在商标注册前，为企业进行合理的风险评估，以得到更加全面的保护。

海外商标注册——线上自助办理

做完商标查询及风险评估工作，接下来就是商标的注册申请了！

为更加方便客户办理海外商标注册业务， 康信IP平台 提供"人工办理"和"自助办理"两种服务，在服务选择页面会为客户展示的商标注册办理费用明细及相关服务介绍，客户可根据自身需要选择办理方式。

图片来源：康信IP平台

目前，康信IP平台 海外商标注册 "自助办理"服务仅支持中国香港、中国台湾、中国澳门及欧盟地区。选择"自助办理"的客户，只需线上填写信息，上传材料，提交订单后，会有专业的代理人在一个工作日内检查所有申请信息及文件是否符合官方要求，如无问题将当天提交商标局，如发现有任何可能导致不予受理或补正的问题，会立即与客户沟通建议修改，修改无误后立即提交商标局。

康信IP平台商标注册业务使用商标局网上电子申请方式，当天确认提交成功，第二天下发申请号，一个月左右下发受理通知书，五到六个月左右下发审查结果。在收到官文的第一时间会给客户发送邮件通知，客户也可以随时登录平台了解案件最新进展。

"自助办理"海外商标注册，足不出户就可以使商标走出国门啦！

商标知识库——各国法律法规随时阅览

开拓海外业务，不了解各国商标政策怎么行！

康信IP平台"商标知识库"涵盖了海外70+国家/地区的商标知识，从商标法律法规，到免费商标课程，再到各国商标申请流程、操作细则，都有详细得内容介绍及展示。

商标知识库涵盖国家

企业想要了解的海外商标相关事项，在"商标知识库"都能找到答案。

商标注册流程图

各国商标法律法规

康信IP平台——一款可轻松实现商标全生命周期的管理的利器，从商标查询、注册、监控、续展，到变更、补发证明、统计分析、商标大数据等功能全覆盖，7*24小时稳定运行，可以随时随地解决客户商标保护问题，真正做到了的为客户提供高质、高效、贴心的知识产权服务！

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.