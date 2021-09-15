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近年来，检索资源类网站越来越开放，一些基础功能可免费使用，为专利代理师提供了工作上的便利，但另一方面，检索资源类网站的普及也要求专利代理师需具备一定的检索能力。

专利代理师所需的检索能力不同于发明人，也不同于专利审查员。

发明人通常缺少对于专利法的深入理解，因而其检索通常是对同类别产品和竞争对手的监控，总体偏于新颖性，而忽视创造性。专利审查员的检索是针对确定的技术方案和确定的保护范围而做出的。

相比之下，专利代理师有时只能收到发明人提供的技术构思和具体的实施方式，对于技术方案该如何合理概括、该如何整体和分层次保护是专利代理师在检索时就应当一同考虑的，而且对于撰写的技术方案应当考虑被评述创造性的可能，并根据检索结果调整技术方案。

专利代理师的检索工作可以包括如下方面：

1、通过检索快速学习

在工作中，专利代理师可能遇到不熟悉的技术领域或者交叉技术领域的发明，可以通过检索网络资源，了解相关背景，学习并理解相关的技术原理。例如，可以通过搜索引擎网站搜索相关的概念和技术发展综述，可以通过CNKI等学术类网站了解该领域的研究进展，并可以从这些信息和文献中搜集相关联的关键词。

2、精确检索和追踪检索

检索包括多种策略，专利代理师应当选择合适的检索策略。由于发明人可能仅提供技术构思和较具体的实施方式，因而建议的检索策略是由精确检索和追踪检索开始，通过阅读相关的专利和非专利文献来扩展相关的关键词，确定适用的分类号。

精确检索是基于发明人提供的技术构思和实施方式提炼出所有必要的关键词（包括它们的同义词），将各组关键词用逻辑“与”的方式进行检索，这样得到的检索结果通常是相关度高的。

追踪检索是找出上述相关度高的文献的申请人和发明人，对这些申请人和发明人进行检索。如果检索结果较多，可以选取一组或多组必要的关键词对检索结果进行进一步的筛选，从而得到这些申请人和发明人在本领域中比较相关的一些文献。

3、扩展相关关键词、上位概念和分类号

对于上述的所有文献可以仔细阅读，寻找关键词是否存在其他表述方式，记录相关的上位概念和专利文献的分类号。

尝试以这些关键词、上位概念和分类号的不同组合方式进行检索，例如可以是多组关键词组合，也可以是关键词与分类号组合，其中一组或多组关键词可以根据具体情况替换为相应的上位概念。在少数情况下，例如个别机械领域，也可以尝试分类号与分类号组合。

阅读检索结果，并在阅读过程重复上述步骤，即寻找关键词是否存在其他表述方式，记录相关的上位概念和专利文献的分类号。对于相关关键词、上位概念和分类号的收集应当是一个持续不断完善的过程。

目前专利文献使用的分类号为IPC分类号，可以在其相关网站中查询相应的分类号含义。在检索中可以考虑适当使用上位的分类号以避免漏检。

4、考虑创造性并调整技术方案

创造性的考虑是一个难点，特别是在要求保护的技术方案没有确定的情况下。

在上述检索结果的基础上，专利代理师可以初步撰写相比之下具备新颖性的技术方案，并与最相近的多篇文献进行比较，确认区别技术特征是否是公知常识。对于公知常识的判断可以借助于CNKI、超星等。

对于非公知常识的区别技术特征可以进行相应的检索，有些情况可能需要扩展至相近领域进行检索。根据检索结果来判断该特征是否能够作为非显而易见的区别技术特征。

根据比较的情况，可以对技术方案进行上位概括，特别是非区别技术特征的其他特征。对于概括后的技术方案可以再检索来确定保护范围是否恰当。

5、考虑不同的主题

对于检索后的主题应当考虑进一步扩展，例如纤维可以扩展到织物及其他使用该纤维的制品等等。相应的保护主题和撰写方式也可以通过阅读本领域的相关文献来开拓思路。

此外，产品主题的权利要求可以扩展到制备方法、用途、相关的生产设备等主题。但一些情况需要进一步检索，例如，方法主题的权利要求具有新颖性和创造性时，则相应的产品主题的权利要求不一定具备新颖性和创造性。需要对相应的产品进行额外的检索，并考虑是否可能出现推定新颖性等情况。

检索是一项需要经验累积的工作，需要专利代理人思考检索要素并合理设计检索方案，认真筛选检索结果。整体的工作应当是既求检索质量又需避免重复性劳动。合理有效的检索工作将有助于提高撰写质量和申请的授权率，希望本文能给大家带来些许帮助。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.