ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

与机械、计算机程序、通讯等技术领域不同，化学是一门试验科学，新的化合物只有通过试验的验证才能得出其技术效果。因此，在化学类专利申请中，试验数据是重要的一环。

无论是药品新用途、新化合物的成分、新试剂配方，都需要在专利的说明书中提供大量试验数据，以验证所要求保护的技术方案取得了相应的技术效果。



与此同时，试验数据也是化学类专利申请中最容易引发驳回的原因。在实质审查时，即使审查员认可技术方案的新颖性和创造性，专利申请也可能因为在说明书没有提供足够的试验数据而以说明书没有充分公开为理由被驳回。

正是基于以上考虑，通常在撰写化学类专利申请时，对于权利要求中所提到的每一种组分含量都需要提供相应的试验数据作为支撑。

例如，在权利要求中提到了A物质含量为0.5%-2%，那么在说明书中就至少要提供A物质含量为0.5%的试验数据以及A物质含量为2%的试验数据。

又例如，在权利要求中以马库什方式撰写了要求保护的含羧基的化合物B，那么在说明书中至少要提供三个含羧基的化合物B的不同化学式的试验数据。

因此，代理人通常希望委托方可以提供多种的试验设计以及大量的试验数据，以便在争取到更大的保护范围的同时避免专利法第26条第4款的驳回理由。一般而言，这些试验数据可以包括试验条件、试验过程、试验品来源、试验结果。

这些从专利撰写的角度而言都是多多益善的。

但是，从申请人的角度出发，试验条件、试验过程这些详细数据不仅是用于申请专利的试验数据，更可能涉及到企业的商业秘密。尤其对于工艺类专利申请而言，试验参数的调配可能是企业研发人员多年研发经验积累所得。这种专有技术（know-how）正是产品的重要竞争力所在。

因此，对于申请人而言，要求通过申请专利的方式对产品进行保护固然重要，更重要的是必须要首先考虑产品的配方或者工艺流程是否涉及到商业秘密。商业秘密的保护方法与专利的保护方法并不相同。如果说专利的本质是"以公开换保护"，那么商业秘密则是"不公开才保护"。

商业秘密一般用于保护企业最具有核心优势的商业信息，例如关键技术点。对于商业秘密，通常会在企业内部采取严密的保密措施来防止商业秘密的外泄。而商业秘密一旦泄露，将可能导致企业多年积累的技术优势荡然无存，从而使得企业丧失竞争优势。

因此，在撰写专利时需要代理师与企业研发人员共同鉴定，哪些试验数据可能涉及企业的商业秘密而不能被公开，而哪些试验数据又是要求专利保护的技术方案所不可或缺的。

举例而言，一件工艺类专利申请涉及了在传统的材料处理方法中新加入处理步骤A，且在处理步骤A中通过含有物质B的溶液C'对材料D进行处理，其中溶液C'是在传统溶液C的基础上进行改进得到的。该传统溶液C可以是市售的其他厂家生产的溶液C，也可以是申请人持续销售的溶液C。代理师在与研发人员确认技术方案的核心内容是含有物质B的溶液C'后，则可以认定与物质B、材料D相关的试验数据是不可或缺的。与此同时，研发人员确认，申请人制造的溶液C在市场上占有领先地位，是企业的重要产品。在这种情况下，溶液C'的具体成分则可以使用市售溶液C+物质B来描述，而不必将申请人制造的溶液C的具体成分加以公开。因为一旦公开了溶液C的具体组分，则不仅无法为技术方案贡献创造性，反而可能披露了申请人的多年技术经验，造成商业秘密的丧失。

以上仅是一个简单的举例。在具体撰写中，鉴于试验数据纷繁复杂，代理师将会面对诸多难以抉择的场景。在此情况下，代理师需要与企业技术研发人员充分沟通，以便确认所要求保护的具体技术方案以及必要的试验数据与可能涉及的商业秘密。如此，才不会使得企业的商业秘密无故泄露且导致企业的经济损失。

关键词： 专利申请,化学案件,实验数据,化学类专利申请,技术方案,康信知识产权 康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州、德国、美国、日本设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。 咨询电话： 010-56571588

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.