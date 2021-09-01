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"快"已经成为现今生活中的主流，贯穿于衣食住行的很多方面，比如快餐，快递，秒杀等等，无疑都反映出了当今时代下人们追求快的心理需求，而"快"使得经济高速发展，生活快速富裕。相应的，各个商标审查机构也开始推出商标"快速审查"，今天我们就来谈一下"快速审查"通道在海外国家商标审查中的运用。

"快速审查"通道运用的较早且很成熟的莫过于欧盟商标了，今天我们将以欧盟商标"快速审查"通道的运用为契机，简要谈谈海外部分国家"快速审查"通道的适用条件。



01

为什么会出现"快速审查"通道？



从申请人角度来说，申请人存在快速获知商标是否顺利通过审查的诉求，以便于提前进行市场规划或商标管理。那么从官方角度来看呢？以欧盟知识产权局为例，当欧盟知识产权局收到申请时，审查员会对其进行审查，以评估它是否可能是有效商标。申请程序越复杂，审查员检查商标是否满足基本要求所需的时间就越多；反之，对于符合某些条件的申请将得到更迅速的处理，并更快地到达注册过程的第一步，即商标的公告。因此官方通过快速审查通道可以节省审查时间，防止案件积压。

02

满足商标"快速审查"通道的条件是什么？



以下为欧盟商标的适用条件：

申请商标必须是文字商标，图形商标、立体商标或者声音商标或者上述要素的组合；集体商标或证明商标无法适用快速审查通道。申请商标如果是图形商标或者立体商标，则不能要求颜色保护。 申请商标所有指定的商品/服务项目必须是已经被欧盟知识产权局接受的项目。 递交申请时必须同时支付官费。

实践中，欧盟知识产权局对于适用快速审查通道的商标的审查周期为1个月左右；比正常程序的审查节省了2个月左右的时间。近年来，其他国家和地区也开始启用快速审查机制，在为申请人提供便利的同时，也可以快速缓解审查压力，如：

2018年10月1日起，日本宣布快速审查通道机制进入测试阶段，而后于2020年2月1日宣布进入正式实施阶段，要求如下：

申请商标必须是国家商标，国际商标无法适用；针对国家商标，立体商标、集体商标和证明商标等也不适用。 申请商标所有指定的商品/服务项目必须是类似商品与服务审查指导或者商标法案实施条例中的项目，或者尼斯分类的项目。

2020年5月1日，台湾智慧财产局也正式宣布，只要申请商标满足以下条件即可适用快速审查通道：

适用快速审查通道的商标仅可以是常见商标类型，如证明商标，集体商标等不在此审查机制范围内。 申请商标所有指定的商品/服务项目必须是台湾智慧财产局明确列明的项目。 申请商标是通过电子方式递交。

2021年4月5日，泰国也正式宣布商标注册申请应用"快速审查"通道，相关条件如下：

申请商标的所有指定商品/服务的数量不得超过10项，且指定商品项目必须是泰国商品和服务列表中的项目。申请商标不涉及变更、转让等程序，同时也非通过使用证明商标具有显著性的情况。

由以上的案例可见，适用"快速审查"通道的条件基本一致，即：

对商标类型有明确规定：通常不适用于当地的非常见商标类型，但是对于常见的如文字、图形、数字等要素或者这些要素的组合构成的普通商标类型都可适用； 对于指定商品/服务的描述有严格要求：基本所有针对商标有"快速审查"通道的国家都要求是当地知识产权局已经接受或者指导文件中明确列明的项目； 满足其他形式审查要件：如申请文件齐备，及时缴纳官方费用等； 电子申请：对于同时接受电子申请与纸件的国家，均要求仅电子申请适用于快速审查通道。

根据上述国家/地区的实践经验，适用"快速审查"通道的商标的审查周期比正常审查审理流程的商标的审查周期缩短了1.5-2个月左右的时间。随着越来越多的国家逐步引入了"快速审查"通道，对申请人及其代理人提出了更高的要求，同时简化甚至弱化了商标申请中形式审查的部分，尤其是对于官方已明确接受的商品/服务项目无需再耗时审查，缩短了审查的整个流程，从而加快了商标获准注册的节奏。更重要的是，上述所有国家对于适用"快速审查"通道的商标不收取额外的官方费用，何乐而不为呢？中国香港、中国台湾、中国澳门、欧盟等海外商标申请，您可直接登录康信IP平台（service.kangxin.com）线上自助办理！

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