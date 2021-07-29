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路盛律师事务所近期代理知名奢侈品品牌卡地亚胜诉了一起商标侵权案件，在一审未能成功认定的共同侵权这一关键基础的前提下，通过进一步组织现有证据，成功在二审中获得全额支持。二审法院在判决中认定了共同侵权、重复侵权并据此适用了3倍侵权获利的惩罚性赔偿，超额认定了当事人损失，充分保障了卡地亚知识产权的信誉与价值，有助于促进行业尊重与保护知识产权的法律意识。

近日，路盛律 师事务所合伙人蒋南頔作为卡地亚公司代理律师，就此案件接受深圳卫视《深视新闻》栏目的采访。蒋南頔律师认为，这个判决结果全额支持了当事人的诉讼请求，特别是判决充分尊重了知识产权的市场价值，也会促进整个珠宝行业的健康发展，引导经营者更加尊重和重视知识产权与行业创新。

案件背景

A某（个人）于2011年和2014年分别设立了B公司和C公司，并担任法定代表人。2018年初，卡地亚发现了A某以B、C两公司名义在天猫和微信平台大肆销售侵犯卡地亚注册商标专用权的珠宝产品。卡地亚公司多次向其发送律师函试图制止其侵权行为，然而对方拒绝配合。2018年4月，经卡地亚公司投诉，深圳市罗湖区市场监督管理局对三者的产品发货地址进行检查，查获大量侵权产品后，A某通过微信销售、宣传其侵权产品，卡地亚遂起诉A某、B公司和C公司，要求三被告停止侵权并赔偿权利人经济损失100万元。 经审理，一审法院作出判决，酌定赔偿额为15万元。卡地亚认为一审判决孤立了各被告的侵权行为，忽略了共同侵权的情形，同时未能适用惩罚性赔偿，造成认定的赔偿数额明显偏低，上诉至深圳市中级人民法院。

二审亮点

该案卡地亚公司通过适用惩罚性赔偿获得赔偿认定的首案，充分体现了知识产权案件的专业性与审理难度。 二审法院通过合理分配举证责任，以权利人提交公证书显示的产品销售数量及价格确认侵权产品的销售基数，并结合行业公开的利润率计算了侵权获利。

二审法院认为涉案注册商标的显著性高，在珠宝首饰相关市场具有较高知名度，三侵权人主观上攀附卡地亚公司商誉、造成消费者混淆的故意明显，结合侵权产品销售量和销售金额及获利巨大、侵权时间较长等因素，以充分发挥惩罚性赔偿对于故意侵权行为的威慑作用，二审法院认为依法应当支持卡地亚的惩罚性赔偿请并按照侵权获利数额的三倍计算损害赔偿，超额认定了卡地亚的经济损失及合理维权支出。 同时，二审法院亦认为A公司、B公司和C某应承担本案一审、二审的全部诉讼费用。

蒋南頔

合伙人

路盛律师事务所

蒋南頔律师执业知识产权领域已超过十年的时间，她在中国、美国和英国均接受过法律教育。蒋南頔律师现任路盛律师事务所北京诉讼业务负责人。

蒋南頔律师为跨国公司代理知识产权战略、知识产权组合和知识产权诉讼相关的案件，其中涵盖了各类商标、版权、专利、商业机密、商号、域名和不正当竞争等问题。蒋律师的客户来自各个行业，其中包括技术、电信、数字互联网、化学和医药、制造和工程、快速消费品、个人护理、娱乐、酒店服务和奢侈品行业。

蒋南頔律师曾代理过多个在国内司法实践领域具有里程碑式意义的案件，这些案件均获得过法院和业内机构的各类奖项。

除了在执业方面获得多项殊荣，蒋南頔律师在国内外多项著名刊物也曾发表文章。例如，《Journal of Intellectual Property Law & Practice/ 知识产权法律与实务》(牛津大学出版社)、《版权世界》、《中国专利与商标》、《Managing Intellectual Property/知识产权管理》、《China Law and Practice/中国法律与实践》《In-house Lawyer》等等。

李昕

高级律师

路盛律师事务所

在加入路盛之前，李昕律师曾在国内知名律师事务所工作，在知识产权诉讼和非诉讼法律事务方面具有丰富的经验。李昕律师处理过多种类型的知识产权案件，包括商标侵权、不正当竞争，著作权、外观设计专利、域名等，并曾服务于众多国内外知名企业，涉及时尚和奢侈品、出版业、快消品、制造业等领域。李昕律师具有丰富的客户沟通和管理经验，致力于深入了解客户并与客户密切配合，为客户制定有效的知识产权策略。

杭天宇

律师

路盛律师事务所

杭律师毕业于中国政法大学并在荷兰取得知识产权法硕士学位。目前，她的执业领域为知识产权争议解决。杭律师具备扎实的法律功底和丰富的实践经验，能为当事人提供个性化的争议解决策略和实用的法律建议。此前，她曾从事知识产权法律研究和咨询等相关工作。

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