ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

为切实做好商业秘密相关工作，加快建设商业秘密服务行业体系，提升商业秘密相关服务能力，促进商业秘密服务人才培养，首都知识产权服务业协会经过严格筛选，并经协会三届三十一次理事会、监事会审议通过组建了由二十名委员组成的 商业秘密专业委员会（简称"商业秘密专委会"）。 路盛律师事务所安文森博士成功入选商业秘密专委会。

4月20日，商业秘密专委会召开了第一次工作会议，协会常务副会长、党委书记高永懿博士出席会议。会议由协会副秘书长康雯星主持，安文森博士在内的商业秘密专委会委员参加会议。

会议同时审议了商业秘密专委会的工作职责，对商业秘密相关问题进行了热烈交流，并围绕商业秘密专委会下一步工作计划进行了讨论。

商业秘密专委会是首都知识产权服务业协会为切实做好商业秘密相关工作，更好服务创新企业发展而成立的专业委员会，对首都知识产权服务行业的健康发展具有重要的意义。路盛在内的商业秘密专委会全体成员将以高度的责任感、使命感加强自身建设，推动行业发展，共同为推动我市知识产权事业健康发展发挥作用。

安文森

■ 律师、专利代理师、总监

■ 路盛律师事务所

安文森，中国执业律师和专利代理师，于2019年加入路盛律师事务所并担任总监一职。此前他在中国专利代理（香港）有限公司工作十余年。

安文森在攻读博士学位和研发工作期间，主要从事人工智能/机器学习的算法和工业应用研究，在国际知名学术刊物发表论文10余篇；在知识产权从业期间，代理了包括众多世界五百强在内的国内外客户的数千件案件，从专利布局、专利撰写、专利授权确权、专利有效性分析、争议解决、品牌保护到知识产权策略和风险防控。近年来，安博士尤其关注科创企业的知识产权布局与保护、数据合规与保护，受邀为知名孵化器平台及科创企业进行知识产权培训，助力客户知识产权国际化，帮助客户对接资本以最大化知识产权的商业价值，在《Robotics Law Journal》、《中国知识产权报》、《中国发明与专利》等权威媒体发表文章近20篇并接受采访。他的技术领域主要包括人工智能/机器学习、自动驾驶、智能制造、电气工程、医疗设备等。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.