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在新兴的市场经济下，中国企业逐渐壮大，走出国门成为很多中国品牌发展的必由之路。商标权是一项重要的工业产权，商标也象征着一个企业的品牌，其重要性不言而喻。兵马未动，粮草先行；市场未动，商标也要先行。

为什么这么说呢？

因为商标有其严格的地域性。相比著作权近乎全球性的保护，商标的保护却有严格的壁垒，虽然《保护工业产权巴黎公约》赋予缔约成员国享受自初次申请之日或展览之日起为期六个月的优先权，但也仅此而已，商标专用权依然仅在所属国有法律效力。

正因商标权的地域性及其专用属性，导致商标抢注的情况频发，乃至成为全球性现象。

王致和、桂发祥十八街、狗不理、大宝、红星、大白兔奶糖、云烟、竹叶青、碧落春等等，很多中国百姓耳熟能详的国产品牌的商标海外确权之路可以说是"颇为坎坷"。

韩国、日本、澳大利亚、印尼等国家也成为了中国知名品牌被抢注的重灾区。中国申请人抢注外国商标的主要目的多为进行转让而牟利。外国申请人也会抢注中国企业的商标，—是转让牟利，同时也可以阻止物美价廉的中国产品抢占国外的市场，增加中国企业在海外市场上竞争获利的难度。

一旦我们的商标在他国被抢注，有什么解决办法呢？

主要有三种：诉讼、和解购买和更换商标。

前两种救济办法虽费时费钱，倒也能保住自己的商标，最糟糕的莫过最后一种，改变商标意味着企业多年投入的宣传和积累的知名度被清零或者大打折扣，对于企业来说，代价实在太大。

前车之鉴，为了规避企业辛苦经营的硕果在海外被抢注人"割韭菜"，我们在品牌创始之初，就应当注重商标保护，商标注册申请要在国内和国际同时进行。

国际注册，马德里体系是一个不错的选择。

马德里体系，是由世界知识产权组织为纽带连接起来的共有104个成员国的国际组织，旨在为成员国申请人提供商标注册等服务。世界知识产权组织国际局在该体系中承担中转站的角色，负责沟通和联动各个成员国。

相比于逐个的单一国家注册，马德里注册有很多优势：

第一效率高。一份申请，可以指定很多国家，可谓一箭N雕，较为常见的中国的贸易伙伴国家基本都加入了马德里体系。很多国家的整体注册量不是很大，所以很容易通过实质审查，获准注册，如果遭遇驳回，单独处理在该国的驳回复审即可。





第二审查周期相对短且极为严，即12个月或18个月审限一到，如指定国不发出驳回通知，即便是有完全相同的在先商标，那也只能并存。





第三注册费用相对固定，不论各指定国国内的官费是多少。





第四马德里注册申请的语言固定，不会发生小语种申请人不认识的情况，如此，只要申请人会简单的英文和商标知识，就能对自己商标的状态进行查询和监控。

虽然马德里体系很便捷，但是对于没有操作过的申请人可能会对具体流程很陌生。不知到如何申请？那就试试康信IP平台（service.kangxin.com）吧！

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