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对于了解商标注册程序的朋友来说，商标整个生命周期中最激动人心的时刻莫过于拿到商标注册证书了。但是前段时间，笔者在为客户转达注册证书后，客户反而高兴不起来，这是为啥呢？

原来，该客户成立至今已有10个年头了，恰好这几年企业发展不错，业务拓展到了海外，谨记着"市场未动，商标先行"的理念，客户便很快的确定了海外商标申请的国家/地区，并在海外多个国家/地区递交了商标注册申请。

商标申请过程很顺利，客户也陆续收到各个国家各个节点的各种官方文件，如受理通知书，商标注册证书等。企业第一次走出国门，客户内心按耐不住的兴奋，商标一注册就可以启动出口生意啦！可是收到注册证书后，发现了以下这段话，顿时心生疑虑：

日本商标注册证书转达"......该商标已于2021年1月16日在日本进行注册公告，公告期为两个月，若公告期内无人对题述商标提出异议，题述商标注册将生效；否则注册证书将作废。"

那么为什么商标已经获准注册了，还有被异议风险呢？

提到海外商标注册申请，笔者眼前出现的都是诸如"复杂性""多变性"等此类词汇，而上述问题的出现实际上是不同海外国家/地区的审查流程造成的。如上所述，日本商标获准注册后1个月左右将公告，公告期为2个月，任何人如对商标注册有异议，可以在公告期内提出异议申请。因此，商标获准注册后，在一段时间内仍然存在被异议风险。

海外市场是一个非常庞大的市场，各国/地区也有不同的注册流程。事实上，类似于日本这种采用"公告后置"的国家不在少数，如德国、挪威、丹麦等；即商标审查的流程为提交注册申请-受理-审查-核准注册-公告，因此即便商标已获准注册，后续仍存在被其他第三方异议的风险。

那么此种情况下商标注册后还能够正常使用吗？

答案是肯定的。

商标已通过官方的审查并核准注册，说明存在在先相同/近似商标的几率较低，因此后续在公告期内被异议的风险相对较低。虽然商标状态尚不稳定，但是既然商标已获准注册，说明商标注册人已经对该商标享有商标权利，因此可以正常进行商标使用。但是需要注意的是，如果后续商标因为异议而最终不予注册，那么届时需及时停止商标使用，以最大限度降低潜在的侵权风险。

客观而言，虽然"公告后置"程序给已核准注册的商标带来了一定的不确定性，但是此类审查流程也有一定的好处：

1、公告后置能够有效缩短商标审查周期，提高审查速度，进而给商标权利人进入市场提供入场券；

2、商标核准注册后再行公告不仅给其他在先相同/近似商标权利人提出异议的机会，同时基于官方的审查结果（核准注册），可在一定程度上减少恶意异议的几率。

海外商标因国家/地区不同，其审查流程、审查周期等千差万别，而这些信息对于商标所有者在进行市场布局时至关重要。康信IP平台为客户提供商标知识库，包含55个国家/地区商标注册申请流程、审查周期，后续也会不断更新更多国家/地区相关信息，可供大家提前了解海外国家申请标准，从而合理安排商标的注册申请及使用。希望能够为众多国内企业走向国际市场贡献一份力量！

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